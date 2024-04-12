https://sputnikarabic.ae/20240412/لحظة-ضرب-اللاعب-المغربي-حمد-الله-بالسوط-من-قبل-مشجع-سعودي-فيديو-1087911524.html
لحظة ضرب اللاعب المغربي حمد الله بالسوط من قبل مشجع سعودي... فيديو
لحظة ضرب اللاعب المغربي حمد الله بالسوط من قبل مشجع سعودي... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاعب كرة القدم المغربي ومهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمد الله، أثناء تعرضه للضرب بـ"سوط" من قبل أحد... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T08:02+0000
2024-04-12T08:02+0000
2024-04-12T08:05+0000
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وجرت واقعة ضرب حمد الله، بعد المباراة التي توج خلالها فريق الهلال السعودي بلقب كأس "السوبر السعودي" لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه التقليدي، اتحاد جدة، بنتيجة 4-1.ويظهر الفيديو اشتباك اللاعب المغربي مع أحد المشجعين السعوديين في مدرجات ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، قبل أن يقوم مهاجم اتحاد جدة برمي المشجع بزجاجة مياه بلاستيكية كانت بيده، في ردة فعل على كلام موجه إليه، ليتطور الأمر بقيام المشجع بضرب حمد الله بـ"سوط" كان يمسك به، فيما انتشرت مقاطع فيديو وصور تظهر المهاجم الدولي وآثار الضربة بادية عليه.ويشار إلى أن عبد الرزاق حمد الله، سجل هدف فريقه اتحاد جدة الوحيد بعد حصوله على ركلة جزاء احتسبها الحكم، ليخرج فريقه مهزوما أمام الهلال بأربعة أهداف لهدف واحد.
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رياضة, نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أبو ظبي, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أبو ظبي, أخبار نادي الهلال السعودي
لحظة ضرب اللاعب المغربي حمد الله بالسوط من قبل مشجع سعودي... فيديو
08:02 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 08:05 GMT 12.04.2024)
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاعب كرة القدم المغربي ومهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمد الله، أثناء تعرضه للضرب بـ"سوط" من قبل أحد المشجعين.
وجرت واقعة ضرب حمد الله، بعد المباراة التي توج خلالها فريق الهلال السعودي بلقب كأس "السوبر السعودي" لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه التقليدي، اتحاد جدة، بنتيجة 4-1.
ويظهر الفيديو اشتباك اللاعب المغربي مع أحد المشجعين السعوديين في مدرجات ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، قبل أن يقوم مهاجم اتحاد جدة
برمي المشجع بزجاجة مياه بلاستيكية كانت بيده، في ردة فعل على كلام موجه إليه، ليتطور الأمر بقيام المشجع بضرب حمد الله بـ"سوط" كان يمسك به، فيما انتشرت مقاطع فيديو وصور تظهر المهاجم الدولي وآثار الضربة بادية عليه.
ويشار إلى أن عبد الرزاق حمد الله،
سجل هدف فريقه اتحاد جدة الوحيد بعد حصوله على ركلة جزاء احتسبها الحكم، ليخرج فريقه مهزوما أمام الهلال بأربعة أهداف لهدف واحد.