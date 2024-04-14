https://sputnikarabic.ae/20240414/حزب-الله-يعرب-عن-تقديره-لقرار-إيران-الرد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087968944.html
"حزب الله" يعرب عن تقديره لقرار إيران الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
"حزب الله" يعرب عن تقديره لقرار إيران الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
سبوتنيك عربي
أعرب "حزب الله" اللبناني، عن تقديره لقرار إيران الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T16:35+0000
2024-04-14T16:35+0000
2024-04-14T16:35+0000
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وقال الحزب في بيان له، إن "حزب الله… يثمن عاليا القرار الشجاع والحكيم بالرد الحاسم على العدوان الصهيوني (الإسرائيلي) على القنصلية الإيرانية في دمشق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الخارجية-الروسية-عبد-اللهيان-أبلغ-لافروف-بإجراءات-طهران-في-الرد-على-إسرائيل-1087968332.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, العالم
أخبار حزب الله, العالم العربي, العالم
"حزب الله" يعرب عن تقديره لقرار إيران الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
أعرب "حزب الله" اللبناني، عن تقديره لقرار إيران الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وقال الحزب في بيان له، إن "حزب الله… يثمن عاليا القرار الشجاع والحكيم بالرد الحاسم على العدوان الصهيوني (الإسرائيلي) على القنصلية الإيرانية في دمشق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.