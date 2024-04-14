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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240414/ضابط-أمريكي-روسيا-تنتصر-في-ساحة-المعركة-وخصوصا-في-أوديسا-1087973826.html
ضابط أمريكي: روسيا تنتصر في ساحة المعركة وخصوصا في أوديسا
ضابط أمريكي: روسيا تنتصر في ساحة المعركة وخصوصا في أوديسا
سبوتنيك عربي
صرح العقيد المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي عمل في السابق كمستشار لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول، إن روسيا تنتصر في ساحة المعركة، وبالتالي يمكنها الحصول على... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T19:29+0000
2024-04-14T19:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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هكذا علق ويلكرسون على كلام رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأن سقوط أوكرانيا سيكون كارثة أخطر على الولايات المتحدة من الهزيمة في فيتنام.وفي مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أضاف العقيد ويلكرسون: "أولا، توصلت إلى نتيجة مفادها بأن رؤساء الوزراء البريطانيين (الحاليين والسابقين) هم أغبياء. ثانيا، تشبيه بوريس جونسون مجنون.. فيتنام دولة ناجحة اليوم. فيتنام كانت خطأ استراتيجيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".وعندما سأله المذيع عن مدى ارتباط تصريح جونسون بعدم نية روسيا الأولية للسيطرة على كامل أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الأجزاء الغربية منها، أجاب العقيد بأن الوضع قد يتغير بسبب نجاحات القوات الروسية.وبحسب المحلل، إذا استولت روسيا على المدينة، فسيكون لديها أحد أفضل الموانئ في البحر الأسود، وهو ما سيشكل ميزة استراتيجية أكيدة في العلاقات مع أعضاء الناتو. وأشار العقيد أيضًا إلى أن أوكرانيا ستستمر في خسارة المزيد والمزيد من الأراضي مع استمرار الصراع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-عشرات-الطائرات-المسيرة-والصواريخ-الموجهة-1087963747.html
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روسيا
روسيا

ضابط أمريكي: روسيا تنتصر في ساحة المعركة وخصوصا في أوديسا

19:29 GMT 14.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تابعنا عبر
صرح العقيد المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي عمل في السابق كمستشار لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول، إن روسيا تنتصر في ساحة المعركة، وبالتالي يمكنها الحصول على مناطق أكثر مما خططت له في الأصل، بما في ذلك أوديسا.
هكذا علق ويلكرسون على كلام رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأن سقوط أوكرانيا سيكون كارثة أخطر على الولايات المتحدة من الهزيمة في فيتنام.
وفي مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أضاف العقيد ويلكرسون: "أولا، توصلت إلى نتيجة مفادها بأن رؤساء الوزراء البريطانيين (الحاليين والسابقين) هم أغبياء. ثانيا، تشبيه بوريس جونسون مجنون.. فيتنام دولة ناجحة اليوم. فيتنام كانت خطأ استراتيجيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".
وعندما سأله المذيع عن مدى ارتباط تصريح جونسون بعدم نية روسيا الأولية للسيطرة على كامل أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الأجزاء الغربية منها، أجاب العقيد بأن الوضع قد يتغير بسبب نجاحات القوات الروسية.
وحذر قائلاً: "بما أنهم يفوزون، فقد يسيطرون على مساحة أكبر قليلاً مما أرادوا في الأصل، وأخشى في المقام الأول على أوديسا".
وبحسب المحلل، إذا استولت روسيا على المدينة، فسيكون لديها أحد أفضل الموانئ في البحر الأسود، وهو ما سيشكل ميزة استراتيجية أكيدة في العلاقات مع أعضاء الناتو. وأشار العقيد أيضًا إلى أن أوكرانيا ستستمر في خسارة المزيد والمزيد من الأراضي مع استمرار الصراع.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واختتم ويلكرسون كلامه قائلاً: "كما قلت، نحن أغبياء لأننا سمحنا باستمرار بهذا الأمر".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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