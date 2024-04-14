https://sputnikarabic.ae/20240414/ضابط-أمريكي-سابق-هجمات-أوكرانيا-على-محطات-الطاقة-النووية-لا-تؤدي-إلا-لاقترابها-من-الاختفاء-كدولة-1087966877.html

ضابط أمريكي سابق: هجمات أوكرانيا على محطات الطاقة النووية لا تؤدي إلا "لاقترابها من الاختفاء كدولة"

ضابط أمريكي سابق: هجمات أوكرانيا على محطات الطاقة النووية لا تؤدي إلا "لاقترابها من الاختفاء كدولة"

سبوتنيك عربي

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن هجمات أوكرانيا على محطات الطاقة النووية لا تؤدي إلا إلى اقترابها من الاختفاء التام كدولة. 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T15:06+0000

2024-04-14T15:06+0000

2024-04-14T15:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وفي مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، قال ريتر: "لقد هاجموا محطة للطاقة النووية، ليس السؤال ما إذا كانوا سيفعلون ذلك، لقد هاجموها مؤخرًا، وسيواصلون مهاجمتها، أوكرانيا دولة خارجة عن السيطرة".ووفقا للضابط العسكري السابق، فإن هذا يعد نوعا من العمل اليائس من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول إقناع حلفائها بوجود كارثة وهمية وشيكة، وبهذه الطريقة، يأمل نظام كييف في جر الناتو مباشرة إلى الصراع حتى يساعده الحلف على تجنب الهزيمة.وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الخميس 11 أبريل/ نيسان الجاري، أن الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية أدت إلى مرحلة بالغة الأهمية من الصراع.وأشارت الوكالة إلى أن الهجمات التي استهدفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يوم الأحد الماضي، كانت بمثابة تصعيد خطير للتهديدات الموجهة للسلامة النووية، ما زاد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي.وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، أن الأمم المتحدة تنضم إلى دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.غروسي: الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية زادت من خطر وقوع حادث نوويويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل شبه منتظم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى لخلق التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف محطة زابوروجيه عن قصد وتعمد.

https://sputnikarabic.ae/20240411/روسيا-هجمات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-تشكل-خطرا-على-أوروبا-1087896571.html

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