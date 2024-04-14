https://sputnikarabic.ae/20240414/ماكرون-عن-الهجوم-الإيراني-فرنسا-متلزمة-بأمن-إسرائيل-1087962789.html
ماكرون عن الهجوم الإيراني: فرنسا متلزمة بأمن إسرائيل
ماكرون عن الهجوم الإيراني: فرنسا متلزمة بأمن إسرائيل
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على ضربة إيران الجوية والصاروخية لإسرائيل، والتي جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T10:22+0000
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إيمانويل ماكرون
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وأكد ماكرون عبر منصة "إكس"، أنه "يدين بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل، والذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة".وأعرب ماكرون عن "تضامنه مع الشعب الإسرائيلي، والتزام فرنسا بأمن إسرائيل وشركائنا والاستقرار الإقليمي".وختم الرئيس الفرنسي تغريدته بأن "بلاده تعمل مع شركائها على وقف التصعيد، وتدعو إلى ضبط النفس".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، كشف اليوم الأحد، أن فرنسا كانت من بين الدول المشاركة في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أمس السبت.وقال: "تمتلك فرنسا تكنولوجيا جيدة للغاية، وطائرات نفاثة، ورادار - وأعلم أنهم كانوا يساهمون في تسيير دوريات في المجال الجوي".وفي وقت متأخر من أمس السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شنّه ضربات انتقامية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الأراضي المحتلة، وذلك ردا على الهجوم الذي شنه النظام الإسرائيلي في 1 نيسان/ أبريل ضد المباني الدبلوماسية لإيران في العاصمة السورية دمشق.وذكر مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الصواريخ أصابت أهدافا داخل إسرائيل بنجاح.
https://sputnikarabic.ae/20240414/إسرائيل-تكشف-عن-الدول-التي-ساندت-إسرائيل-في-صد-الهجوم-الإيراني--1087962615.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
ماكرون عن الهجوم الإيراني: فرنسا متلزمة بأمن إسرائيل
علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على ضربة إيران الجوية والصاروخية لإسرائيل، والتي جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأكد ماكرون عبر منصة "إكس"، أنه "يدين بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل، والذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة".
وأعرب ماكرون عن "تضامنه مع الشعب الإسرائيلي، والتزام فرنسا بأمن إسرائيل وشركائنا والاستقرار الإقليمي".
وختم الرئيس الفرنسي تغريدته بأن "بلاده تعمل مع شركائها على وقف التصعيد، وتدعو إلى ضبط النفس".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، كشف اليوم الأحد، أن فرنسا كانت من بين الدول المشاركة في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أمس السبت.
وقال: "تمتلك فرنسا تكنولوجيا جيدة للغاية، وطائرات نفاثة، ورادار - وأعلم أنهم كانوا يساهمون في تسيير دوريات في المجال الجوي".
وفي وقت متأخر من أمس السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شنّه ضربات انتقامية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الأراضي المحتلة، وذلك ردا على الهجوم الذي شنه النظام الإسرائيلي في 1 نيسان/ أبريل ضد المباني الدبلوماسية لإيران في العاصمة السورية دمشق.
وذكر مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الصواريخ أصابت أهدافا داخل إسرائيل بنجاح.