https://sputnikarabic.ae/20240414/مصر-جنوح-سفينة-غاز-دولية-في-خليج-العقبة-وتأهب-من-السلطات-1087964236.html
مصر.. جنوح سفينة غاز دولية في خليج العقبة وتأهب من السلطات
مصر.. جنوح سفينة غاز دولية في خليج العقبة وتأهب من السلطات
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، عن جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة، خلال فترة إجازة عيد الفطر. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T12:33+0000
2024-04-14T12:33+0000
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وتفقد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، الحادث، بعد تلقي بلاغ من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، بشأن وجود شحط لمركب غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية. ووجهت وزيرة البيئة المصرية، دكتورة ياسمين فؤاد، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ، فيما تابع أبو سنة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، كما جه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية، تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.
https://sputnikarabic.ae/20230815/صيادون-روس-ينقذون-عائلة-من-الحيتان-البيضاء-النادرة-بعد-جنوحها-فيديو-1080105731.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر.. جنوح سفينة غاز دولية في خليج العقبة وتأهب من السلطات
كشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، عن جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة، خلال فترة إجازة عيد الفطر.
وتفقد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، الحادث، بعد تلقي بلاغ من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، بشأن وجود شحط لمركب غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية الرسمية.
ووجهت وزيرة البيئة المصرية، دكتورة ياسمين فؤاد، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ، فيما تابع أبو سنة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، كما جه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية، تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.