مصر.. جنوح سفينة غاز دولية في خليج العقبة وتأهب من السلطات

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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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25 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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30 د
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
14:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
15:03 GMT
59 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:24 GMT
36 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:25 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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مصر.. جنوح سفينة غاز دولية في خليج العقبة وتأهب من السلطات
مصر.. جنوح سفينة غاز دولية في خليج العقبة وتأهب من السلطات
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، عن جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة، خلال فترة إجازة عيد الفطر. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
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وتفقد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، الحادث، بعد تلقي بلاغ من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، بشأن وجود شحط لمركب غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية. ووجهت وزيرة البيئة المصرية، دكتورة ياسمين فؤاد، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ، فيما تابع أبو سنة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، كما جه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية، تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.
https://sputnikarabic.ae/20230815/صيادون-روس-ينقذون-عائلة-من-الحيتان-البيضاء-النادرة-بعد-جنوحها-فيديو-1080105731.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مصر.. جنوح سفينة غاز دولية في خليج العقبة وتأهب من السلطات

12:33 GMT 14.04.2024
© Sputnik . Amro Omranالبحر الأحمر
البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
البحر الأحمر
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبر
كشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، عن جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة، خلال فترة إجازة عيد الفطر.
وتفقد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، الحادث، بعد تلقي بلاغ من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، بشأن وجود شحط لمركب غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مجتمع
صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها... فيديو
15 أغسطس 2023, 13:25 GMT
ووجهت وزيرة البيئة المصرية، دكتورة ياسمين فؤاد، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ، فيما تابع أبو سنة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، كما جه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية، تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.
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