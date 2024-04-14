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https://sputnikarabic.ae/20240414/مندوب-إيران-لدى-مجلس-الأمن-لا-نسعى-إلى-التصعيد-لكن-إذا-شنت-أمريكا-هجمات-ضدنا-سنرد-1087975965.html
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت أمريكا هجمات ضدنا سنرد
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت أمريكا هجمات ضدنا سنرد
سبوتنيك عربي
صرح مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، بأن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، ولكن إذا شنت أمريكا هجمات ضد إيران ومواطنيها... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T23:14+0000
2024-04-14T23:14+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال إيرواني خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسته حاليا لبحث هجوم إيران الليلة الماضية على إسرائيل، "لا نسعى إلى زيادة التصعيد وشن حرب في المنطقة وليس لدينا أي نية للانخراط في نزاع مع الولايات المتحدة بالمنطقة، لكن إذا شنت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران ومواطنيها فإننا سنستخدم حقنا في الرد بشكل متناسب".وتابع المندوب الإيراني، قائلا، "ردنا على الكيان الإسرائيلي كان ضروريا ومتناسبا واستهدف أهدافا عسكرية فقط للحد من أي احتمالات للتصعيد".ولفت إلى أن بلاده لا تريد حرباً في المنطقة. لكنها ستدافع عن سلامة أراضيها وتدافع عن حقها عند الضرورة".وأوضح أن "جذور الأحداث الأخيرة في المنطقة هي الحرب التي تشنها إسرائيل على فلسطين". مؤكدا أن "أمريكا وبريطانيا وفرنسا أغلقت أعينها عن الواقع".ودعا إيرواني مجلس الأمن الدولي إلى إدانة العمل الإرهابي غير المبرر المتمثل في الاستهداف الإسرائيلي لقنصلية بلاده في دمشق.وأشار إلى ان مجلس الأمن الدولي قد فشل في القيام بواجبه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.وأكد أن إسرائيل مسؤولة عن جميع الأعمال "الإجرامية والإرهابية" ضد إيران.وانتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي لفشله في التحرك بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وحث على وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي.وقال "من المؤسف أنه على عكس اجتماع اليوم، لم تقترح تقديمه لإحاطة المجلس في الثاني من أبريل"، مضيفا أن روسيا دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة الضربة الإسرائيلية ضد مباني القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-الاقتداء-بإيران-التي-قالت-إنها-لا-تريد-المزيد-من-التصعيد-1087975525.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, منظمة الأمم المتحدة

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت أمريكا هجمات ضدنا سنرد

23:14 GMT 14.04.2024
© AFP 2023 / ED JONESمندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني
مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
صرح مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، بأن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، ولكن إذا شنت أمريكا هجمات ضد إيران ومواطنيها فإن طهران سترد بشكل متناسب.
طهران - سبوتنيك. وقال إيرواني خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسته حاليا لبحث هجوم إيران الليلة الماضية على إسرائيل، "لا نسعى إلى زيادة التصعيد وشن حرب في المنطقة وليس لدينا أي نية للانخراط في نزاع مع الولايات المتحدة بالمنطقة، لكن إذا شنت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران ومواطنيها فإننا سنستخدم حقنا في الرد بشكل متناسب".
وأضاف:"الهجوم أتى في إطار الدفاع عن النفس وضمن القانون الدولي، وإذا هاجمتنا أمريكا فسنستخدم حقنا بالرد".
وتابع المندوب الإيراني، قائلا، "ردنا على الكيان الإسرائيلي كان ضروريا ومتناسبا واستهدف أهدافا عسكرية فقط للحد من أي احتمالات للتصعيد".
ولفت إلى أن بلاده لا تريد حرباً في المنطقة. لكنها ستدافع عن سلامة أراضيها وتدافع عن حقها عند الضرورة".
وأستطرد، قائلا، "تنفذ إسرائيل هجمات واسعة النطاق وإبادة جماعية في غزة تحت غطاء ودفاع أمريكي".
وأوضح أن "جذور الأحداث الأخيرة في المنطقة هي الحرب التي تشنها إسرائيل على فلسطين". مؤكدا أن "أمريكا وبريطانيا وفرنسا أغلقت أعينها عن الواقع".
ودعا إيرواني مجلس الأمن الدولي إلى إدانة العمل الإرهابي غير المبرر المتمثل في الاستهداف الإسرائيلي لقنصلية بلاده في دمشق.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
روسيا تدعو إسرائيل إلى الاقتداء بإيران التي قالت إنها لا تريد المزيد من التصعيد
22:29 GMT
وأشار إلى ان مجلس الأمن الدولي قد فشل في القيام بواجبه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأكد أن إسرائيل مسؤولة عن جميع الأعمال "الإجرامية والإرهابية" ضد إيران.
وانتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي لفشله في التحرك بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وحث على وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي.
وقال "من المؤسف أنه على عكس اجتماع اليوم، لم تقترح تقديمه لإحاطة المجلس في الثاني من أبريل"، مضيفا أن روسيا دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة الضربة الإسرائيلية ضد مباني القنصلية الإيرانية في دمشق.
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