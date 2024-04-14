https://sputnikarabic.ae/20240414/مندوب-إيران-لدى-مجلس-الأمن-لا-نسعى-إلى-التصعيد-لكن-إذا-شنت-أمريكا-هجمات-ضدنا-سنرد-1087975965.html

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت أمريكا هجمات ضدنا سنرد

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت أمريكا هجمات ضدنا سنرد

سبوتنيك عربي

صرح مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، بأن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، ولكن إذا شنت أمريكا هجمات ضد إيران ومواطنيها... 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T23:14+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال إيرواني خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسته حاليا لبحث هجوم إيران الليلة الماضية على إسرائيل، "لا نسعى إلى زيادة التصعيد وشن حرب في المنطقة وليس لدينا أي نية للانخراط في نزاع مع الولايات المتحدة بالمنطقة، لكن إذا شنت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران ومواطنيها فإننا سنستخدم حقنا في الرد بشكل متناسب".وتابع المندوب الإيراني، قائلا، "ردنا على الكيان الإسرائيلي كان ضروريا ومتناسبا واستهدف أهدافا عسكرية فقط للحد من أي احتمالات للتصعيد".ولفت إلى أن بلاده لا تريد حرباً في المنطقة. لكنها ستدافع عن سلامة أراضيها وتدافع عن حقها عند الضرورة".وأوضح أن "جذور الأحداث الأخيرة في المنطقة هي الحرب التي تشنها إسرائيل على فلسطين". مؤكدا أن "أمريكا وبريطانيا وفرنسا أغلقت أعينها عن الواقع".ودعا إيرواني مجلس الأمن الدولي إلى إدانة العمل الإرهابي غير المبرر المتمثل في الاستهداف الإسرائيلي لقنصلية بلاده في دمشق.وأشار إلى ان مجلس الأمن الدولي قد فشل في القيام بواجبه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.وأكد أن إسرائيل مسؤولة عن جميع الأعمال "الإجرامية والإرهابية" ضد إيران.وانتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي لفشله في التحرك بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وحث على وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي.وقال "من المؤسف أنه على عكس اجتماع اليوم، لم تقترح تقديمه لإحاطة المجلس في الثاني من أبريل"، مضيفا أن روسيا دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة الضربة الإسرائيلية ضد مباني القنصلية الإيرانية في دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-الاقتداء-بإيران-التي-قالت-إنها-لا-تريد-المزيد-من-التصعيد-1087975525.html

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