https://sputnikarabic.ae/20240414/وزارة-الطاقة-الأوكرانية-جهود-عام-كامل-لإصلاح-منشآت-الطاقة-تم-تقويضها-بهجمات-روسية-في-أيام-قليلة-1087971232.html
وزارة الطاقة الأوكرانية: جهود عام كامل لإصلاح منشآتنا تم تقويضها بهجمات روسية في أيام قليلة
وزارة الطاقة الأوكرانية: جهود عام كامل لإصلاح منشآتنا تم تقويضها بهجمات روسية في أيام قليلة
سبوتنيك عربي
قالت نائبة وزير الطاقة الأوكراني، سفيتلانا غرينشوك، إن الجهود التي بذلتها البلاد طوال عام كامل لإصلاح واستعادة منشآت الطاقة قد تم تقويضها بسبب عدة هجمات روسية... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T17:09+0000
2024-04-14T17:09+0000
2024-04-14T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت نائبة وزيرالطاقة الأوكراني لتلفزيون أمريكي: "لقد تغيرت التكتيكات، ولسوء الحظ، ليس للأفضل بالنسبة لنا... في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وفي أسابيع قليلة من هذه الهجمات الروسية الضخمة - تقريبًا كل جهودنا التي استمرت لمدة عام تم تقويضها".وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، يوم الخميس الفائت، إن ضربة مشتركة وجهت إلى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأبلغت شركة "تسنتر إينيرغو" عن التدمير الكامل لمحطة تريبيلسكا الحرارية للطاقة.وأفادت شركة "تسنتر إينيرغو" الأوكرانية، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، عن التدمير الكامل لمحطة "تريبوليه" الكهروحرارية في مقاطعة كييف.وأوضحت الشركة أن "حريقا واسع النطاق وقع في ورشة التوربينات بالمؤسسة، وتواصل خدمات الطوارئ العمل على إخماد الحريق".وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك" عن غارة على منشأة في مقاطعة كييف، على الأرجح في محطة "تريبوليه" للطاقة الحرارية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت إدارة كييف الإقليمية أن أحد مرافق البنية التحتية الحيوية قد تضرر.وفي وقت مبكر من صباح هذا اليوم، أطلق تحذير من الغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ابتداء من الساعة 4.42 بتوقيت موسكو، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، ثم تم إلغاء التحذير بالقرب من الساعة 7.00 بتوقيت موسكو.ووفقا للصحيفة الأوكرانية "بابل"، خلال الإنذار، تم ضرب أهداف في مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفولين، وأبلغت شركة "أوكر إينيرغو" عن وقوع أضرار في منشآتها في أربع مناطق في أوكرانيا وفي الأراضي التي تسيطر عليها كييف في مقاطعة زابوروجيه.ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240414/ضابط-أمريكي-سابق-هجمات-أوكرانيا-على-محطات-الطاقة-النووية-لا-تؤدي-إلا-لاقترابها-من-الاختفاء-كدولة-1087966877.html
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روسيا, العالم
وزارة الطاقة الأوكرانية: جهود عام كامل لإصلاح منشآتنا تم تقويضها بهجمات روسية في أيام قليلة
قالت نائبة وزير الطاقة الأوكراني، سفيتلانا غرينشوك، إن الجهود التي بذلتها البلاد طوال عام كامل لإصلاح واستعادة منشآت الطاقة قد تم تقويضها بسبب عدة هجمات روسية في غضون أيام قليلة.
وأضافت نائبة وزيرالطاقة الأوكراني لتلفزيون أمريكي: "لقد تغيرت التكتيكات، ولسوء الحظ، ليس للأفضل بالنسبة لنا... في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وفي أسابيع قليلة من هذه الهجمات الروسية الضخمة - تقريبًا كل جهودنا التي استمرت لمدة عام تم تقويضها".
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، يوم الخميس الفائت، إن ضربة مشتركة وجهت إلى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأبلغت شركة "تسنتر إينيرغو" عن التدمير الكامل لمحطة تريبيلسكا الحرارية للطاقة.
وأفادت شركة "تسنتر إينيرغو" الأوكرانية، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، عن التدمير الكامل لمحطة "تريبوليه" الكهروحرارية في مقاطعة كييف.
وقالت الشركة: "نتيجة للهجوم الصباحي الذي شنته روسيا، تم تدمير محطة "تريبوليه" للطاقة الحرارية في مقاطعة كييف بالكامل"، وفقا لقناة "Public" التلفزيونية الأوكرانية.
وأوضحت الشركة أن "حريقا واسع النطاق وقع في ورشة التوربينات بالمؤسسة، وتواصل خدمات الطوارئ العمل على إخماد الحريق".
وأكدت أن عمال المحطة لم يصابوا بأذى.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك" عن غارة على منشأة في مقاطعة كييف، على الأرجح في محطة "تريبوليه" للطاقة الحرارية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت إدارة كييف الإقليمية أن أحد مرافق البنية التحتية الحيوية قد تضرر.
وفي وقت مبكر من صباح هذا اليوم، أطلق تحذير من الغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ابتداء من الساعة 4.42 بتوقيت موسكو، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، ثم تم إلغاء التحذير بالقرب من الساعة 7.00 بتوقيت موسكو.
ووفقا للصحيفة الأوكرانية "بابل"، خلال الإنذار، تم ضرب أهداف في مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفولين، وأبلغت شركة "أوكر إينيرغو" عن وقوع أضرار في منشآتها في أربع مناطق في أوكرانيا وفي الأراضي التي تسيطر عليها كييف في مقاطعة زابوروجيه.
وأبلغت شركة الطاقة الأوكرانية "DTEK" عن وقوع أضرار جسيمة في محطتين للطاقة الحرارية التابعة لها.
ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.