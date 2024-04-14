https://sputnikarabic.ae/20240414/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يؤكد-لنظيره-المصري-حق-بلاده-في-الدفاع-عن-نفسها-ضد-الهجوم-الإيراني-1087972938.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد لنظيره المصري حق بلاده في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني

وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد لنظيره المصري حق بلاده في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم... 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T18:34+0000

2024-04-14T18:34+0000

2024-04-14T18:35+0000

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وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "أكد خلال الاتصال على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني"، مضيفا أن "إيران وأتباعها يهددون الاستقرار".وشدد على ضرورة أن "تقوم الدول المعتدلة في المنطقة ودول العالم بكبح العدوان الإيراني"، مؤكدا أن العلاقة مع مصر مهمة وسنواصل العمل في شراكة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/عبد-اللهيان-لن-تتردد-إيران-في-الدفاع-عن-مصالحها-المشروعة-ضد-أي-عدوان-جديد-إذا-لزم-الأمر--1087963191.html

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