https://sputnikarabic.ae/20240413/التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954031.html
التلفزيون الإيراني يعلن بدء طهران لهجوم واسع ضد إسرائيل
التلفزيون الإيراني يعلن بدء طهران لهجوم واسع ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الإيراني أن "عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة بدأت منذ دقائق ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)". 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T20:31+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، إن إيران بدأت الهجوم ضد تل أبيب، مشيرا إلى أن الطائرات من دون طيار ستستغرق بضع ساعات للوصول إلى إسرائيل.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، إن واشنطن على علم بتقارير عن إطلاق إيران طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مساء اليوم السبت إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت واحترازي، وهو نفس الإجراء الذي أعلن عنه العراق.وكان هناك ترقب دولي لضربة إيرانية ضد إسرائيل ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.وكانت شبكة "سي بي إس" قد نقلت عن مسؤولَين أمريكيين أنه "من المتوقع أن تشنّ إيران هجوماً كبيراً على إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
التلفزيون الإيراني يعلن بدء طهران لهجوم واسع ضد إسرائيل
20:31 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 21:03 GMT 13.04.2024)
أعلن التلفزيون الإيراني أن "عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة بدأت منذ دقائق ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، إن إيران بدأت الهجوم ضد تل أبيب، مشيرا إلى أن الطائرات من دون طيار ستستغرق بضع ساعات للوصول إلى إسرائيل
.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، إن واشنطن على علم بتقارير عن إطلاق إيران طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.
وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مساء اليوم السبت إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت واحترازي، وهو نفس الإجراء الذي أعلن عنه العراق.
وكان هناك ترقب دولي لضربة إيرانية
ضد إسرائيل ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.
يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية
على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وكانت شبكة "سي بي إس" قد نقلت عن مسؤولَين أمريكيين أنه "من المتوقع أن تشنّ إيران هجوماً كبيراً على إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل".