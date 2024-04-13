التلفزيون الإيراني يعلن بدء طهران لهجوم واسع ضد إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: موسكو لم ترفض قط التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:18 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
14:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
15:03 GMT
59 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:24 GMT
36 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:25 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240413/التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954031.html
التلفزيون الإيراني يعلن بدء طهران لهجوم واسع ضد إسرائيل
التلفزيون الإيراني يعلن بدء طهران لهجوم واسع ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الإيراني أن "عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة بدأت منذ دقائق ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)". 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T20:31+0000
2024-04-13T21:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/18/1046632003_0:57:1601:957_1920x0_80_0_0_e4ca330394a8195a521b5efcf0b68613.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، إن إيران بدأت الهجوم ضد تل أبيب، مشيرا إلى أن الطائرات من دون طيار ستستغرق بضع ساعات للوصول إلى إسرائيل.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، إن واشنطن على علم بتقارير عن إطلاق إيران طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مساء اليوم السبت إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت واحترازي، وهو نفس الإجراء الذي أعلن عنه العراق.وكان هناك ترقب دولي لضربة إيرانية ضد إسرائيل ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.وكانت شبكة "سي بي إس" قد نقلت عن مسؤولَين أمريكيين أنه "من المتوقع أن تشنّ إيران هجوماً كبيراً على إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20240413/الجيش-الإسرائيلي-قواتنا-جاهزة-دفاعيا-وهجوميا-لمواجهة-إيران-1087952662.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/18/1046632003_124:0:1475:1013_1920x0_80_0_0_8850f2ef88213057b5ecb0bb8c3589fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

التلفزيون الإيراني يعلن بدء طهران لهجوم واسع ضد إسرائيل

20:31 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 21:03 GMT 13.04.2024)
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الإيراني أن "عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة بدأت منذ دقائق ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، إن إيران بدأت الهجوم ضد تل أبيب، مشيرا إلى أن الطائرات من دون طيار ستستغرق بضع ساعات للوصول إلى إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، إن واشنطن على علم بتقارير عن إطلاق إيران طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.
وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مساء اليوم السبت إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت واحترازي، وهو نفس الإجراء الذي أعلن عنه العراق.
وكان هناك ترقب دولي لضربة إيرانية ضد إسرائيل ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
الجيش الإسرائيلي: قواتنا جاهزة دفاعيا وهجوميا لمواجهة إيران
19:19 GMT
يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وكانت شبكة "سي بي إس" قد نقلت عن مسؤولَين أمريكيين أنه "من المتوقع أن تشنّ إيران هجوماً كبيراً على إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة .... التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل20:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مظاهرات في أوروبا تطالب بوقف الحرب على غزة15:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخأمس, 17:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала