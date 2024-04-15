https://sputnikarabic.ae/20240415/أكبر-10-جامعات-في-المملكة-العربية-السعودية-1087986676.html

أكبر 10 جامعات في المملكة العربية السعودية

أكبر 10 جامعات في المملكة العربية السعودية

سبوتنيك عربي

تحتضن المملكة العربية السعودية العديد من الجامعات التي تحتفي بالتميز في مختلف المجالات، سواء كانت العلوم الصحية أم الفنون الجميلة. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T11:43+0000

2024-04-15T11:43+0000

2024-04-15T11:43+0000

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ووفقًا لتصنيف شبكة "يو إس نيوز آند وورد ريبورت" الأمريكية وتصنيف "شنغهاي رانكينغ" للجامعات وللتقييمات الكلية لأعلى الجامعات تقييمًا عالميًا، جاءت الجامعات السعودية بين الأفضل في العالم وفي الشرق الأوسط.أكبر 10 جامعات في المملكة العربية السعوديةجامعة الملك عبد العزيزوتعرف أيضا باسم جامعة المؤسس، نسبة إلى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. تقع في مدينة جدة، تأسست عام 1967م، بصفتها جامعة أهلية، وفي عام 1971م، صدر قرار بتحويلها إلى جامعة حكومية، وهي أولى جامعتين تأسستا في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، تليها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.تصنف الجامعة ضمن ثلاث جامعات حكومية مستقلة، وذلك بناء على قرار وزير التعليم الصادر في تاريخ 16 يوليو/تموز 2020م، الأمر الذي أعطاها مجالا أكبر في اختيار التخصصات، ويمكّنها من وضع اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية الخاصة بها.عدد كليات الجامعة 29 كلية وثلاثة معاهد و49 مركزًا بحثيًّا وعلميًّا في مجالات مختلفة، كما تضم مستشفيين جامعيين هما: المستشفى الجامعي، ومستشفى الأسنان الجامعي، وتنتشر مقراتها في عدد من أحياء مدينة جدة، تشمل: السليمانية والرحاب والمرجان، إضافة إلى فروع الجامعة في محافظة رابغ، وتتميز كلياتها بالتخصصات التالية: علوم البحار، والأرصاد،وعلوم الأرض، والهندسة النووية، والطيران والفضاء، والتعدين، والهندسة الطبية الحيوية.كان عدد طلاب جامعة الملك عبدالعزيز في البدايات لا يتجاوز 68 طالبًا و30 طالبة، بينما زاد عدد طلابها إلى نحو 136,560 طالبًا وطالبة، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 6,322 عضوًا، طبقًا لإحصاءات العام 2020م.تبلغ مساحة مشاريع الجامعة 5,400,000 م2، بينما بلغت مساحة المدينة الجامعية 5 ملايين م2 في شمال جدة، تضم مساحات خضراء وعددًا من المرافق التي تساعد طلاب الجامعة والمنتسبين على ممارسة الأنشطة المختلفة، كنادي الفروسية والمرافق الرياضية التي تضم القرية الرياضية، والاستاد الرياضي.يوجد في سجل جامعة الملك عبد العزيز حوالي 177 براءة اختراع في العام 2022م، بالإضافة لـ 250 براءة اختراع تحت التطوير، و400 فكرة ابتكارية من خلال 300 مخترع ومخترعة.وحققت الجامعة المركز الثامن ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع بالمكتب الأمريكي للعام 2022م، وفق القائمة التي أعدّتها الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالولايات المتحدة الأمريكية.جامعة الملك سعودتقع الجامعة في الرياض، وتضم البكالوريوس والدراسات الجامعية والدراسات العليا.ويودد فيها تخصصات كالطب والاقتصاد والقانون والأدب الإنجليزي والهندسة الكيميائية (قسم الرجال) والهندسة المعمارية وغير ذلك الكثير.وتصنف تخصصات الهندسة الكيميائية والرياضيات وعلم السموم، على أنها الأعلى تقييما.وتعتبر أول جامعة في المملكة، وأُنشئت في عام 1957 لمع بريقها سريعًا لتصبح مؤسسة رائدة للتعليم والبحث في الخليج العربي. وتميزت في مساعيها البحثية المختلفة، بمساعدة مراكز بحوثها الرائدة عالميًا مثل المركز الوطني لأبحاث الشباب ومركز مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيةتقع في ثُوَل، وتضم الدراسة الجامعية والدراسات العليا. ويوجد بها عدة تخصصات منها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.وتصنف تخصصات الكيمياء وعلم النانو وتكنولوجيا النانو وعلم المواد، بالأعلى تصنيفا.وتقع الجامعة على ضفاف البحر الأحمر هي أول جامعة مخصصة بالكامل للبحث في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) في المملكة العربية السعودية. بعد أن أسس الملك عبد الله آل سعود جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عام 2007، أصبحت هذه الجامعة حديثة التأسيس واحدة من أفضل الجامعات البحثية في العالم. وقد أخرج أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة الملك عبد الله أبحاثًا صُنفت ضمن أفضل 1% من المراجع في جميع أنحاء العالم على مدى ٤ سنوات متتالية (2016-2020)، لتتفوق على جامعات عالمية مثل جامعة هارفارد و جامعة أكسفورد.جامعة الملك فهد للبترول والمعادنتقع في الظهران، ومن برامجها البكالوريوس والدراسات الجامعية والدراسات العليا.وتضم عدة تخصصات منها العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى إدارة الأعمال والهندسة المعمارية.أعلى التخصصات تصنيفًا، هي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية وعلم الطاقة والوقود.وجاء إنشاء الجامعة في عام 1963 كاستجابة للنمو الاقتصادي السريع في السعودية نتيجة لاكتشاف النفط. وتُعد الجامعة الأولى في مجال التنقيب عن البترول والبحث عن المعادن في السعودية والشرق الأوسط من خلال برامجها ومراكزها البحثية المختلفة.و فقد افتتحت برامج للدراسات العليا للطالبات في عام 2018 مع خطط مستقبلية لبرامج بكالوريوس كجزء من رؤية 2030.جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الطبيةالموقع: ثلاث مدن جامعية في الأحساء وجدة والرياض.وتضم عدة تخصصات مرتبطة بالعلوم الصحية، بما فيها الطب وطب الاسنان ودراسة المختبرات الطبية.ومن أعلى الاختصاصات تصنيفا، هو الطب السريري.أصبحت الجامعة التي تأسست عام 2005، واحدة من أوائل الجامعات المخصصة للعلوم الصحية في الشرق الأوسط، وهي مؤسسة قيادية ورائدة في هذا المجال. تتيح مراكزها البحثية المختلفة مثل مدينة الملك عبدالله الطبية، لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى المعدات المتطورة وتقنيات التعليم التي تميز التجربة التعليمية في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.جامعة الفيصلأُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م، بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز باهتمامها بالطالب والبحث العلمي.بدأت الجامعة مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها.وتقع في قلب مدينة الرياض، وعلى مقربةٍ من أهم المراكز التجارية والصناعية والبحثية بالمدينة. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل.جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصلهي إحدى الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وواحدة من الجامعات الـ14 التي تأسست في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تقع في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، ولها فروع في محافظتي الجبيل والقطيف.وتعدّ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل واحدة من الجامعات الحكومية السعودية الثلاث المستقلة.تأسست الجامعة باسم جامعة الدمام في عام 2009، وتعدّ ضمن أربع جامعات صدر أمر إنشائها في وقت واحد، وذلك مع جامعة شقراء في محافظة شقراء، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج، وجامعة المجمعة بمحافظة المجمعة.وبقيت تعرف باسم جامعة الدمام حتى عام 2016، حين وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تغيير اسمها، لتحمل اسم "جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" آخر حكام الدولة السعودية الثانية ووالد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تكريمًا له وتخليدًا لذكراه، وتعود أصولها لفرع جامعة الملك فيصل الذي تأسس عام 1395هـ/1975متتوزع كليات الجامعة الـ 19 على ستة مواقع في المنطقة الشرقية، لتكوِّن أكبر نطاق جامعي في المملكة، وتقدم الكليات نحو 85 برنامجًا أكاديميًّا 40% منها للدراسات العليا، و60% منها لبرامج الدبلوم والبكالوريوس،كما تحتضن هذه البرامج 28,778 طالبًا وطالبة، تشكل نسبة الطالبات 74% منهم، ووصل عدد موظفيها نحو 7,209 موظفين، بينهم 3,027 عضو هيئة تدريس، وذلك بحسب الإحصاءات على موقع الجامعة في يونيو 2023م.جامعة الملك خالدجامعة حكومية سعودية تقع في مدينة أبها في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1998، تضم الكليات التابعة لفرعي جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمنطقة.تضم الجامعة 26 كلية معتمدة بأكثر من 120 قسمًا وتخصصًا داخل الكليات نفسها، للتوزع على 27 مقرًا، موزعة على رقعة منطقة عسير بمساحة 81,000 كلم².تقدم جامعة الملك خالد خدمات بحثية مختلفة وتصدر تسع مجلات علمية، هي: مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، ومجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية، ومجلة جامعة الملك خالد للعلوم الأساسية والتطبيقية،​ ومجلة جامعة الملك خالد للعلوم الصحية، ومجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية، ومجلة الدراسات التاريخية والحضارية، ومجلة المال والأعمال، ومجلة جامعة الملك خالد للدراسات اللغوية، ومجلة الرواد في الهندسة والبيئة المبنية.جامعة طيبةجامعة حكومية سعودية، تأسست عام 2003، وهي واحدة من ثماني جامعات تأسست في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، هي: 1- جامعة الملك خالد 1998، 2- جامعة القصيم 2003، 3- جامعة الطائف 2004، 4-جامعة حائل 2005، 5- جامعة جازان 2005، 6- جامعة الجوف 2005، 7- جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 2005.يقع المقر الرئيس لجامعة طيبة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ولها ستة فروع أخرى.و ارتفع من 7761 طالبًا وطالبة في العام الجامعي 2003-2004م إلى 68168 طالبًا وطالبة في العام الجامعي 2020م.بدأت جامعة طيبة بسبع كليات في عامها الأول، وبعد عشر سنوات وصل عدد كلياتها إلى 28 كلية، ومعهد واحد، تقع 16 كلية منها في المقر الرئيسي، وتتوزع الكليات الأخرى في ستة أفرع، هي: ينبع، العلا، الحناكية، خيبر، المهد، بدر.وتتنوع كلياتها بين الصحية والتطبيقية والهندسية والإنسانية، ويصل عدد البرامج الأكاديمية فيها إلى 89 برنامجًا، منها ستة برامج لدرجة المشارك، و47 لدرجة البكالوريوس، و36 على مستوى الدراسات العليا.في 2007 صدرت موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء 29 كلية بعدد من الجامعات، منها 4 كليات بجامعة طيبة، شملت كلية علوم وهندسة الحاسبات بمحافظة ينبع، وكلية الهندسة بمحافظة ينبع، وكلية المجتمع بمحافظة المهد، وكلية المجتمع بمحافظة العلا.وتقدم الجامعة 7 درجات علمية هي المشارك والبكالوريوس والدبلوم العام والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه. وتحتضن الجامعة 1409 أعضاء هيئة تدريس، إضافة إلى 1606 آخرين، بين معيد ومحاضر ومدرس لغة.للجامعة اتفاقيات مع تسع جامعات عالمية، هي: جامعة مانشستر، وجامعة جورج واشنطن، وجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، وجامعة بيستبرغ، وجامعة بريتش كولومبيا، وجامعة ماليزيا للتكنولوجيا، والجامعة الإسلامية بماليزيا، وجامعة تشواني التقنية بجنوب أفريقيا.وتهتم الجامعة بجانب الأنشطة الطلابية، حيث وصل عدد النوادي فيها إلى 172 ناديًا في المجالات المختلفة، كما بلغ عدد المستفيدين منها 51031 طالبا وطالبة، بأكثر من 2207 فعاليات.جامعة أم القرىجامعة حكومية سعودية، تقع في مدينة مكة المكرمة، وتعد كلية الشريعة نواتها الأولى بأمر من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وهي أول مؤسسة تعليمية جامعية في المملكة.تشكل جامعة أم القرى مع الجامعات الحكومية الثلاث الواقعة في منطقة مكة المكرمة 14% من إجمالي العدد الكلي للجامعات في المملكة، ويوجد لجامعة أم القرى ثلاثة مقرات في مدينة مكة، تتوزع في العزيزية والزاهر، والمقر الثالث في العابدية الذي أسسه الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ويقع في منطقة قريبة من صعيد عرفات جنوب شرق مكة المكرمة.وأمر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود بتأسيس الجامعة، وأنشئت كمرحلة أولى خمس كليات كامتداد لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية مع معهد اللغة العربية، هي: كلية الدعوة وأصول الدين، وكلية اللغة العربية، وكلية العلوم التطبيقية، وكلية العلوم الاجتماعية، وكلية الهندسة والعمارة الإسلامية، ثم أُنشئت كلية الطب والعلوم الطبية بمكة، وحُولت عمادة خدمة المجتمع إلى كلية، حتى أصبح عدد الكليات عشر كليات ، إضافة إلى معهد خاص بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومعهد لأبحاث الحج.وتضم الجامعة 34 كلية ومعهدًا، بالإضافة لـ10 مراكز للبحث العلمي، ويبلغ عدد الأقسام 119 قسمًا، وعدد البرامج التعليمية 402 برنامج، كما توجد فيها مكتبة الملك عبدالله. وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام 2023 نحو 4737، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب 94843 طالبًا وطالبة، وذلك وفقًا للإحصائيات المنشورة على موقع الجامعة في يوليو 2023.

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