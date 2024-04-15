https://sputnikarabic.ae/20240415/ارتفاع-أسعار-النفط-العالمية-بعد-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1087977473.html

ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وبحلول من الساعة 1.16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لخام برنت بنسبة 0.357 بالمئة إلى 90.48 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.28 بالمئة إلى 85.69دولار للبرميل.وشنت إيران، مساء السبت الماضي ، هجومًا مباشرًا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردًا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان ليل الأحد أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".وقصف الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، في 1 أبريل/ نيسان الجاري، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين اثنين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من معاونيهما.

https://sputnikarabic.ae/20240414/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-الاقتداء-بإيران-التي-قالت-إنها-لا-تريد-المزيد-من-التصعيد-1087975525.html

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