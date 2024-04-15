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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الطيران-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-الجنوبية-لجمهورية-دونيتسك-1087979882.html
الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن أطقم القاذفات المقاتلة "سو-34" دمرت مركز قيادة العدو والقوة البشرية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك باستخدام قنابل... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T09:09+0000
2024-04-15T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقرير أن "أطقم القاذفات المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية هاجمت مركز قيادة العدو وقوته البشرية على جبهة جنوب دونيتسك في منطقة العملية الخاصة".يُشار إلى أن الضربة تم تنفيذها بواسطة قنابل جوية غير موجهة من طراز "أو دي أ بي-500" مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة. تتيح هذه الوحدة توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي.وقالت وزارة الدفاع: "عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار المغادرة، بعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت".كما نشرت وزارة الدفاع فيديو يظهر تحضير الطائرة للإقلاع والإقلاع والدخول إلى منطقة الضربة. ويظهر أيضًا كيف يتم إسقاط القنابل وتدمير مركز القيادة الأوكراني، وبعد انتهاء الضربة يعود الطاقم إلى المطار.خلال العملية العسكرية الخاصة، ينفذ طيران الجيش مهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقل القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240415/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-موقعا-للمرتزقة-الفرنسيين-في-مدينة-سلافيانسك-1087978058.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك

09:09 GMT 15.04.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن أطقم القاذفات المقاتلة "سو-34" دمرت مركز قيادة العدو والقوة البشرية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك باستخدام قنابل جوية غير موجهة من طراز "أو دي أ بي-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.
وجاء في التقرير أن "أطقم القاذفات المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية هاجمت مركز قيادة العدو وقوته البشرية على جبهة جنوب دونيتسك في منطقة العملية الخاصة".
يُشار إلى أن الضربة تم تنفيذها بواسطة قنابل جوية غير موجهة من طراز "أو دي أ بي-500" مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة. تتيح هذه الوحدة توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف موقعا للمرتزقة الفرنسيين في مدينة سلافيانسك
06:09 GMT
وقالت وزارة الدفاع: "عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار المغادرة، بعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت".
كما نشرت وزارة الدفاع فيديو يظهر تحضير الطائرة للإقلاع والإقلاع والدخول إلى منطقة الضربة. ويظهر أيضًا كيف يتم إسقاط القنابل وتدمير مركز القيادة الأوكراني، وبعد انتهاء الضربة يعود الطاقم إلى المطار.
خلال العملية العسكرية الخاصة، ينفذ طيران الجيش مهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقل القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل08:11 GMT
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