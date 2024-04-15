https://sputnikarabic.ae/20240415/الطيران-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-الجنوبية-لجمهورية-دونيتسك-1087979882.html
الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن أطقم القاذفات المقاتلة "سو-34" دمرت مركز قيادة العدو والقوة البشرية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك باستخدام قنابل... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T09:09+0000
2024-04-15T09:09+0000
2024-04-15T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
وجاء في التقرير أن "أطقم القاذفات المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية هاجمت مركز قيادة العدو وقوته البشرية على جبهة جنوب دونيتسك في منطقة العملية الخاصة".يُشار إلى أن الضربة تم تنفيذها بواسطة قنابل جوية غير موجهة من طراز "أو دي أ بي-500" مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة. تتيح هذه الوحدة توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي.وقالت وزارة الدفاع: "عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار المغادرة، بعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت".كما نشرت وزارة الدفاع فيديو يظهر تحضير الطائرة للإقلاع والإقلاع والدخول إلى منطقة الضربة. ويظهر أيضًا كيف يتم إسقاط القنابل وتدمير مركز القيادة الأوكراني، وبعد انتهاء الضربة يعود الطاقم إلى المطار.خلال العملية العسكرية الخاصة، ينفذ طيران الجيش مهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقل القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240415/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-موقعا-للمرتزقة-الفرنسيين-في-مدينة-سلافيانسك-1087978058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن أطقم القاذفات المقاتلة "سو-34" دمرت مركز قيادة العدو والقوة البشرية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك باستخدام قنابل جوية غير موجهة من طراز "أو دي أ بي-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.
وجاء في التقرير أن "أطقم القاذفات المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الفضاء الروسية هاجمت مركز قيادة العدو وقوته البشرية على جبهة جنوب دونيتسك في منطقة العملية الخاصة".
يُشار إلى أن الضربة تم تنفيذها بواسطة قنابل جوية غير موجهة من طراز "أو دي أ بي-500" مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة. تتيح هذه الوحدة توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي.
وقالت وزارة الدفاع: "عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار المغادرة، بعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت".
كما نشرت وزارة الدفاع فيديو يظهر تحضير الطائرة للإقلاع والإقلاع والدخول إلى منطقة الضربة. ويظهر أيضًا كيف يتم إسقاط القنابل وتدمير مركز القيادة الأوكراني، وبعد انتهاء الضربة يعود الطاقم إلى المطار.
خلال العملية العسكرية الخاصة، ينفذ طيران الجيش مهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقل القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.