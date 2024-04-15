https://sputnikarabic.ae/20240415/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-موقعا-للمرتزقة-الفرنسيين-في-مدينة-سلافيانسك-1087978058.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف موقعا للمرتزقة الفرنسيين في مدينة سلافيانسك
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف موقعا للمرتزقة الفرنسيين في مدينة سلافيانسك
سبوتنيك عربي
أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية هاجمت موقع تمركز للمرتزقة الفرنسيين في مدينة سلافيانسك... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T06:09+0000
2024-04-15T06:09+0000
2024-04-15T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف، صباح اليوم الإثنين، لوكالة "سبوتنيك": "حصل انفجار قوي في سلافيانسك صباحا، ووفقا للتقارير تم القصف على "الموقع" الذي يتواجد فيه رجال المدفعية الأوكرانيون، وعلى الأرجح، أولئك الفرنسيون الذين أحضروا مدافع سيزار ذاتية الدفع لمساعدة الجيش الأوكراني والنازيين".وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية أن المخابرات الأوكرانية كانت تقف خلفه.وتطال الضربات الروسية مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن القوات الروسية لا تستهدف في أوكرانيا المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤولة-سابقة-في-البنتاغون-تكشف-سبب-إرسال-الغرب-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1087934937.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف موقعا للمرتزقة الفرنسيين في مدينة سلافيانسك
أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية هاجمت موقع تمركز للمرتزقة الفرنسيين في مدينة سلافيانسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.
وقال ليبيديف، صباح اليوم الإثنين، لوكالة "سبوتنيك": "حصل انفجار قوي في سلافيانسك صباحا، ووفقا للتقارير تم القصف على "الموقع" الذي يتواجد فيه رجال المدفعية الأوكرانيون، وعلى الأرجح، أولئك الفرنسيون الذين أحضروا مدافع سيزار ذاتية الدفع لمساعدة الجيش الأوكراني والنازيين".
وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية أن المخابرات الأوكرانية كانت تقف خلفه.
وتطال الضربات الروسية مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن القوات الروسية لا تستهدف في أوكرانيا المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.