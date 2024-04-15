https://sputnikarabic.ae/20240415/الكرملين-ليس-من-مصلحة-أحد-المزيد-من-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1087983098.html
الكرملين: ليس من مصلحة أحد المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط
الكرملين: ليس من مصلحة أحد المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، داعيا جميع الدول إلى ضبط النفس وحل جميع الخلافات... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T09:49+0000
2024-04-15T09:49+0000
2024-04-15T09:49+0000
روسيا
طوفان الأقصى
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وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وندعو جميع الدول في المنطقة إلى ضبط النفس".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240415/هل-تستطيع-واشنطن-منع-إسرائيل-من-الرد-على-إيران؟-خبير-يوضح-1087979994.html
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روسيا, طوفان الأقصى
الكرملين: ليس من مصلحة أحد المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، داعيا جميع الدول إلى ضبط النفس وحل جميع الخلافات فقط من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية.
وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وندعو جميع الدول في المنطقة إلى ضبط النفس".
وأضاف بيسكوف بالقول إن "المزيد من التصعيد ليس في مصلحة أحد. لذلك، بالطبع، ندعو إلى حل جميع الخلافات عبر الوسائل السياسية فقط".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.