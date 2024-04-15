https://sputnikarabic.ae/20240415/بدء-المحاكمة-التي-قد-تبعد-ترامب-عن-كرسي-البيت-الأبيض-1087989794.html

بدء المحاكمة التي قد تبعد ترامب عن كرسي البيت الأبيض

بدء المحاكمة التي قد تبعد ترامب عن كرسي البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

بات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة بعد اتهامات جنائية في قضية "شراء صمت" ممثلة... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T13:32+0000

2024-04-15T13:32+0000

2024-04-15T13:32+0000

العالم

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ومن المقرر أن تنطلق محاكمة ترامب في محكمة مانهاتن وتستمر لعدة أسابيع، حيث يتوجب على ترامب حضور الجلسات 4 مرات في الأسبوع، وسيجلس وجها لوجه في غرفة مع 12 من هيئة المحلفين الذين سيقررون ما إذا كانوا سيجعلونه مجرما مدانا قبل أن يمثل أمام الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.ويواجه ترامب اتهامات جنائية عدة، بينها قضية "شراء الصمت" التي تعتبر من القضايا الأقل خطورة بحسب رجال القانون، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي من لوائح الاتهام الأخرى للرئيس السابق ستصل إلى هيئة المحلفين هذا العام.ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021.وتشمل القضايا الأخرى تهمًا بتغطية دفعات الأموال الصامتة لنجمة إباحية وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال تخزين وثائق سرية في ناديه الشاطئي في فلوريدا.ومع توقع محاكمات جنائية في مارس/آذار ومايو/ أيار من العام المقبل، يواجه ترامب صعوبة في إدارة حملته الانتخابية في ذروة الموسم الانتخابي. ومع ذلك، أوضح ترامب أنه لن يتردد في مواجهة هذه التهم والمحاكمات المقبلة.

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