https://sputnikarabic.ae/20240415/تطوير-نظام-توجيه-ذكي-للمسيرات-الروسية-1087992388.html
تطوير نظام توجيه ذكي للمسيرات الروسية
تطوير نظام توجيه ذكي للمسيرات الروسية
سبوتنيك عربي
قدّم مصممو الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) وأنظمة الحرب الإلكترونية في تولا، نظام توجيه ذكي للطائرات المسيّرة، FPV، قادر على التعرف على الأهداف... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T14:31+0000
2024-04-15T14:31+0000
2024-04-15T14:31+0000
رصد عسكري
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وقال أندريه إيفانوف، مبتكر طائرة "أوفود" لوكالة "سبوتنيك": "بين يدي الطائرة المسيرة "أوفود-إس"، المزودة بنظام التوجيه "بلوشاد"، ويستخدم النظام طريقتين للتتبع: الخوارزمية، حيث يتم استخدام الرؤية التقنية، والشبكة العصبية، حيث يمكننا التعرف على الأشياء".وفقًا للمطورين، سيسمح هذا الحل للطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) بمهاجمة الأهداف حتى في حالة فقدان الاتصال بين المشغل والطائرة المسيرة. ووأضح إيفانوف: "ترجع فعالية هذا الحل إلى حقيقة أنه عندما نتجاوز حدود الرؤية الراديوية، أي خلف الغابة، خلف التل، خلف المبنى، ينتهي اتصالنا عند هذا الحد. وأضاف: "من الواضح أنه في حالة انقطاع الاتصال، يستمر الجهاز في تتبع الهدف وتنفيذ الهجوم، بغض النظر عما إذا كان الهدف ثابتًا أو ديناميكيًا".
https://sputnikarabic.ae/20240415/دمى-بدلا-من-الجنود-أوكرانيا-تستخدم-جنودا-من-ورق-لتغطية-النقص-الحاد-بالأفراد-فيديو-1087989905.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تطوير نظام توجيه ذكي للمسيرات الروسية
قدّم مصممو الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) وأنظمة الحرب الإلكترونية في تولا، نظام توجيه ذكي للطائرات المسيّرة، FPV، قادر على التعرف على الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري.
وقال أندريه إيفانوف، مبتكر طائرة "أوفود" لوكالة "سبوتنيك": "بين يدي الطائرة المسيرة "أوفود-إس"، المزودة بنظام التوجيه "بلوشاد"، ويستخدم النظام طريقتين للتتبع: الخوارزمية، حيث يتم استخدام الرؤية التقنية، والشبكة العصبية، حيث يمكننا التعرف على الأشياء".
وفقًا للمطورين، سيسمح هذا الحل للطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) بمهاجمة الأهداف حتى في حالة فقدان الاتصال بين المشغل والطائرة المسيرة.
ووأضح إيفانوف: "ترجع فعالية هذا الحل إلى حقيقة أنه عندما نتجاوز حدود الرؤية الراديوية، أي خلف الغابة، خلف التل، خلف المبنى، ينتهي اتصالنا عند هذا الحد.
وأضاف: "من الواضح أنه في حالة انقطاع الاتصال، يستمر الجهاز في تتبع الهدف وتنفيذ الهجوم، بغض النظر عما إذا كان الهدف ثابتًا أو ديناميكيًا".