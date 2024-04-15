https://sputnikarabic.ae/20240415/دمى-بدلا-من-الجنود-أوكرانيا-تستخدم-جنودا-من-ورق-لتغطية-النقص-الحاد-بالأفراد-فيديو-1087989905.html
"دمى بدلا من الجنود"... أوكرانيا تستخدم "جنودا من ورق" لتغطية النقص الحاد بالأفراد... فيديو
"دمى بدلا من الجنود"... أوكرانيا تستخدم "جنودا من ورق" لتغطية النقص الحاد بالأفراد... فيديو
سبوتنيك عربي
قرر مسلحون أوكرانيون، بالقرب من قرية تشاسوف يار (على محور أرتيوموفسك) استخدام دمى (مانيكان)، لتغطية النقص الحاد بالأفراد. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T13:34+0000
2024-04-15T13:34+0000
2024-04-15T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103564/68/1035646883_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7032fd80360a658b300eb67aaaca15e4.jpg
وتم ربط الدمى بحبل، لمحاكاة الحركة، ويبدو أن لسحبها كان من المفترض استخدام مركبة أرضية يتم التحكم فيها عن بعد، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".ويعتقد أن القوات الأوكرانية حاولت بهذه الطريقة استفزاز مشغلي الطائرات المسيرة الروس لإسقاط الذخيرة التي كانت بحوزتهم. وعلى الرغم من ذلك، لم تساعدهم هذه الحيلة وتمكنت القوات الروسية من تدمير المركبة وبقيت الدمى ملقاة على الطريق.في السابق، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية نماذج خشبية من مدافع "دي-20"، ومدافع الهاون "فاسيليك"، والدبابات، ومركبات المشاة القتالية بمختلف أنواعها، وقاذفات الصواريخ، وما إلى ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الأوكرانية-تفقد-3-مدرعات-برادلي-أمريكية-بشكل-غريب-فيديو-1087989443.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"دمى بدلا من الجنود"... أوكرانيا تستخدم "جنودا من ورق" لتغطية النقص الحاد بالأفراد... فيديو
قرر مسلحون أوكرانيون، بالقرب من قرية تشاسوف يار (على محور أرتيوموفسك) استخدام دمى (مانيكان)، لتغطية النقص الحاد بالأفراد.
وتم ربط الدمى بحبل، لمحاكاة الحركة، ويبدو أن لسحبها كان من المفترض استخدام مركبة أرضية يتم التحكم فيها عن بعد، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه"
.
ويعتقد أن القوات الأوكرانية حاولت بهذه الطريقة استفزاز مشغلي الطائرات المسيرة الروس لإسقاط الذخيرة التي كانت بحوزتهم. وعلى الرغم من ذلك، لم تساعدهم هذه الحيلة وتمكنت القوات الروسية من تدمير المركبة وبقيت الدمى ملقاة على الطريق.
في السابق، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية نماذج خشبية من مدافع "دي-20"، ومدافع الهاون "فاسيليك"، والدبابات، ومركبات المشاة القتالية بمختلف أنواعها، وقاذفات الصواريخ، وما إلى ذلك.