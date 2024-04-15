https://sputnikarabic.ae/20240415/حزب-الله-يعلن-مقتل-عدد-من-الجنود-الإسرائيليين-في-قصف-استهدف-مواقعهم-على-الحدود-اللبنانية-1087997588.html

"حزب الله" يعلن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في قصف استهدف مواقعهم على الحدود اللبنانية

"حزب الله" يعلن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في قصف استهدف مواقعهم على الحدود اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T16:30+0000

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وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة المناسبة مؤكّدين إيقاع أفراده بين قتيل وجريح".وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وتحقيق إصابات مباشرة، بالإضافة إلى "قصف بالمدفعية والصواريخ انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا وتحقيق إصابة مباشرة".وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240413/غارات-إسرائيلية-على-بلدة-الريحان-جنوبي-لبنان-1087942338.html

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