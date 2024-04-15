طبيب روسي يؤكد أن السكر يقرب الإصابة بالسرطان مع كل استهلاك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
21 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240415/طبيب-روسي-يؤكد-أن-السكر-يقرب-الإصابة-بالسرطان-مع-كل-استهلاك-1087981306.html
طبيب روسي يؤكد أن السكر يقرب الإصابة بالسرطان مع كل استهلاك
طبيب روسي يؤكد أن السكر يقرب الإصابة بالسرطان مع كل استهلاك
سبوتنيك عربي
أكد طبيب الأورام الخبيثة، إيفان كاراسيف، أن خطر الإصابة بالسرطان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالغذاء الذي يتناوله الشخص. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T09:37+0000
2024-04-15T09:48+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102180/35/1021803531_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_793a4dfca4db2f4510e3b6eed7deb930.jpg
ولفت الطبيب إلى أن النظام الغذائي اليومي له تأثير كبير جدًا على قابلية جسم الإنسان للإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك الأمراض الخطيرة جدًا، مثل السرطان.وقال الطبيب عبر قناته على "تلغرام": "بحسب منظمة الصحة العالمية، 70% من صحتك تحددها التغذية". وفقا لكاراسيف، فإن الدافع لظهور السرطان يمكن أن يكون الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على مواد مسرطنة، فهي تجعل السرطان أقرب، مع كل استهلاك، مما يزيد من خطر تطور العمليات، التي تؤثر على تكوين الأورام الخبيثة، في الجسم. هذه العمليات، على سبيل المثال، يمكن أن تكون التهابات أو تغيرات هرمونية. ما هي الأطعمة التي يمكن اعتبارها مسرطنة؟ أوضح الطبيب أن السكر من بين الأطعمة التي تجعل السرطان أقرب مع كل استهلاك. وقال: "تقترب الإصابة بالسرطان من خلال الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على السكر واللحوم المصنعة وكميات كبيرة من الدهون الحيوانية (خاصة إذا كنت معتادًا على تناول الأطعمة المقلية)". وحذر طبيب الأورام من أن الوضع يتفاقم بسبب استهلاك الكحول بانتظام. ونصح بتضمين الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويد والكاروتين في النظام الغذائي بكثرة، كل هذه مواد لها تأثير مضاد للالتهابات وتحمي خلايا الجسم من التلف الذي يؤدي إلى ظهور الأورام.كما أوصى الطبيب بتناول الخضار والفواكه والتوت الأحمر والبرتقالي والأرجواني، والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة ومصادر البروتين الصحية، مثل زيت الزيتون وبذور الكتان والمكسرات والأسماك والدواجن.
https://sputnikarabic.ae/20240120/بحث-علمي-يكشف-عن-نظام-داخل-الأمعاء-يؤثر-في-السمنة-والسكري-1085212561.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102180/35/1021803531_241:0:1982:1306_1920x0_80_0_0_e1afe97705bcc8f64e2f2a67bbba1ae1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

طبيب روسي يؤكد أن السكر يقرب الإصابة بالسرطان مع كل استهلاك

09:37 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 09:48 GMT 15.04.2024)
© flickr.com / Gunilla Gسكر
سكر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© flickr.com / Gunilla G
تابعنا عبر
أكد طبيب الأورام الخبيثة، إيفان كاراسيف، أن خطر الإصابة بالسرطان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالغذاء الذي يتناوله الشخص.
ولفت الطبيب إلى أن النظام الغذائي اليومي له تأثير كبير جدًا على قابلية جسم الإنسان للإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك الأمراض الخطيرة جدًا، مثل السرطان.
وقال الطبيب عبر قناته على "تلغرام": "بحسب منظمة الصحة العالمية، 70% من صحتك تحددها التغذية".
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
مجتمع
بحث علمي يكشف عن نظام داخل الأمعاء يؤثر في السمنة والسكري
20 يناير, 14:32 GMT
وفقا لكاراسيف، فإن الدافع لظهور السرطان يمكن أن يكون الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على مواد مسرطنة، فهي تجعل السرطان أقرب، مع كل استهلاك، مما يزيد من خطر تطور العمليات، التي تؤثر على تكوين الأورام الخبيثة، في الجسم. هذه العمليات، على سبيل المثال، يمكن أن تكون التهابات أو تغيرات هرمونية.

ما هي الأطعمة التي يمكن اعتبارها مسرطنة؟

أوضح الطبيب أن السكر من بين الأطعمة التي تجعل السرطان أقرب مع كل استهلاك. وقال: "تقترب الإصابة بالسرطان من خلال الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على السكر واللحوم المصنعة وكميات كبيرة من الدهون الحيوانية (خاصة إذا كنت معتادًا على تناول الأطعمة المقلية)".
وحذر طبيب الأورام من أن الوضع يتفاقم بسبب استهلاك الكحول بانتظام. ونصح بتضمين الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويد والكاروتين في النظام الغذائي بكثرة، كل هذه مواد لها تأثير مضاد للالتهابات وتحمي خلايا الجسم من التلف الذي يؤدي إلى ظهور الأورام.
كما أوصى الطبيب بتناول الخضار والفواكه والتوت الأحمر والبرتقالي والأرجواني، والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة ومصادر البروتين الصحية، مثل زيت الزيتون وبذور الكتان والمكسرات والأسماك والدواجن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала