https://sputnikarabic.ae/20240415/عملية-الوعد-الصادق-الإيرانية-ضد-إسرائيل-1087986553.html
عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيل
عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيل
2024-04-15T11:41+0000
2024-04-15T11:41+0000
2024-04-15T11:41+0000
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وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الیوم الإثنین، عن العمليات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل: تشاهدون في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" بيانات وإحصائيات تتعلق بعملية إيران ضد إسرائيل "الوعد الصادق".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أنه شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيل
عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيل
عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيل
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران لا تسعى إلى تصعید التوتر في المنطقة وتلتزم بالمعايير والقوانين الدولية وستعمل دائما على ردع ومعاقبة أي معتد.
وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الیوم الإثنین، عن العمليات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل
:
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قوة تخلق وتضمن الأمن، وأن العملية العسكرية التي قامت بها إیران ضد بعض القواعد العسكرية للکیان الصهيوني، تتماشى تماما مع ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورداً على اعتداءات الکیان الصهيوني المتكررة، وخاصة عدوانه الأخير على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق، وفقا موقع "إرنا".
تشاهدون في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" بيانات وإحصائيات تتعلق بعملية إيران ضد إسرائيل "الوعد الصادق".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أنه شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.