https://sputnikarabic.ae/20240415/فرنسا-تزود-أوكرانيا-بمدافع-قيصر-على-الرغم-من-فشل-مثيلاتها-الغربية-في-المعارك-1087983992.html
فرنسا تزود أوكرانيا بمدافع "قيصر" على الرغم من فشل مثيلاتها الغربية في المعارك
فرنسا تزود أوكرانيا بمدافع "قيصر" على الرغم من فشل مثيلاتها الغربية في المعارك
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس الحركة العامة في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، أن المدفعية ذاتية الحركة الفرنسية من طراز "قيصر" وصلت إلى القوات المسلحة الأوكرانية على خط... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T10:59+0000
2024-04-15T10:59+0000
2024-04-15T10:59+0000
رصد عسكري
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "العدو لديه مدافع فرنسية ذاتية الحركة جديدة من طراز "قيصر". العدو لا يوفر الذخيرة، وينفذ هجمات مدفعية واسعة النطاق. وتواصل فرنسا تزويد المسلحين الأوكرانيين بالأسلحة التي يقصف بها العدو الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الطيران-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-الجنوبية-لجمهورية-دونيتسك-1087979882.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فرنسا تزود أوكرانيا بمدافع "قيصر" على الرغم من فشل مثيلاتها الغربية في المعارك
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس الحركة العامة في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، أن المدفعية ذاتية الحركة الفرنسية من طراز "قيصر" وصلت إلى القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة في زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "العدو لديه مدافع فرنسية ذاتية الحركة جديدة من طراز "قيصر". العدو لا يوفر الذخيرة، وينفذ هجمات مدفعية واسعة النطاق. وتواصل فرنسا تزويد المسلحين الأوكرانيين بالأسلحة التي يقصف بها العدو الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.