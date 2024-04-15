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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
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مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
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عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sputnikarabic.ae/20240415/فرنسا-تزود-أوكرانيا-بمدافع-قيصر-على-الرغم-من-فشل-مثيلاتها-الغربية-في-المعارك-1087983992.html
فرنسا تزود أوكرانيا بمدافع "قيصر" على الرغم من فشل مثيلاتها الغربية في المعارك
فرنسا تزود أوكرانيا بمدافع "قيصر" على الرغم من فشل مثيلاتها الغربية في المعارك
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس الحركة العامة في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، أن المدفعية ذاتية الحركة الفرنسية من طراز "قيصر" وصلت إلى القوات المسلحة الأوكرانية على خط... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T10:59+0000
2024-04-15T10:59+0000
رصد عسكري
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "العدو لديه مدافع فرنسية ذاتية الحركة جديدة من طراز "قيصر". العدو لا يوفر الذخيرة، وينفذ هجمات مدفعية واسعة النطاق. وتواصل فرنسا تزويد المسلحين الأوكرانيين بالأسلحة التي يقصف بها العدو الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الطيران-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-الجنوبية-لجمهورية-دونيتسك-1087979882.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

فرنسا تزود أوكرانيا بمدافع "قيصر" على الرغم من فشل مثيلاتها الغربية في المعارك

10:59 GMT 15.04.2024
© AFP 2023 / NICOLAS TUCATمدفع قيصر الفرنسي
مدفع قيصر الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / NICOLAS TUCAT
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أعلن فلاديمير روغوف، رئيس الحركة العامة في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، أن المدفعية ذاتية الحركة الفرنسية من طراز "قيصر" وصلت إلى القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة في زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "العدو لديه مدافع فرنسية ذاتية الحركة جديدة من طراز "قيصر". العدو لا يوفر الذخيرة، وينفذ هجمات مدفعية واسعة النطاق. وتواصل فرنسا تزويد المسلحين الأوكرانيين بالأسلحة التي يقصف بها العدو الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه".
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
09:09 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل08:11 GMT
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