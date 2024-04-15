https://sputnikarabic.ae/20240415/مخلوقات-غير-معروفة-في-سلسة-جبال-اكتشفت-حديثا-في-أعماق-المحيط-فيديو-1087989583.html

مخلوقات غير معروفة في سلسة جبال اكتشفت حديثا في أعماق المحيط... فيديو

مخلوقات غير معروفة في سلسة جبال اكتشفت حديثا في أعماق المحيط... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد باحثون عن وجود سلسلة جبال تحت الماء قبالة رابا نوي، والمعروفة أيضًا باسم جزيرة "الفصح"، تحتوي على مجموعة "مذهلة" من الكائنات التي تعيش في أعماق البحار، 50... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T13:27+0000

2024-04-15T13:27+0000

2024-04-15T13:37+0000

مجتمع

علوم

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ووفقا لتقرير تم نشره على موقع "لايف ساينس"، أنه على عمق نحو 2600 إلى 4000 قدم (800 إلى 1200 متر) تحت أمواج جنوب شرق المحيط الهادئ، اكتشف الباحثون في بعثة معهد شميدت للمحيطات، أعمق حيوان تم العثور عليه على الإطلاق يعتمد على التمثيل الضوئي، وهو المرجان المتجعد.وقد سبق للعلماء وصف هذين المخلوقات، إلى جانب أكثر من 100 نوع آخر، ولكن لم يتم رصدهما في هذه المنطقة من قبل. ويُعتقد أن 50 عينة أخرى، ولم يتم تحليلها بعد، وهي أنواع مكتشفة حديثًا.وقال خافيير سيلانيس، أستاذ علم الأحياء البحرية في الجامعة الكاثوليكية في الشمال في تشيلي، الذي شارك في الدراسة: "إن المجتمعات الحيوانية المذهلة التي كشفنا عنها خلال هاتين البعثتين تشكل مثالا دراميا على مدى ضآلة ما نعرفه عن هذه المنطقة النائية"."إن مراقبة النظم البيئية المتميزة على الجبال البحرية الفردية تسلط الضوء على أهمية حماية التلال بأكملها، وليس فقط عدد قليل من الجبال البحرية،" إيرين إي إيستون، أستاذ مساعد في العلوم البحرية في جامعة تكساس ريو غراندي فالي وكبير العلماء في معهد شميدت. وقال معهد المحيط في البيان. "نأمل أن تساعد البيانات التي تم جمعها من هذه البعثة في إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة."وقالت إيرين إي إيستون، الأستاذة المساعدة في علوم البحار في جامعة تكساس ريو غراندي فالي وكبيرة العلماء في معهد شميدت للمحيطات: "نأمل أن تساعد البيانات التي تم جمعها من هذه البعثة في إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة".

https://sputnikarabic.ae/20240415/مكان-وجود-أنظف-هواء-على-وجه-الأرض-العلماء-يكشفون-اللغز-1087988804.html

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