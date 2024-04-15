https://sputnikarabic.ae/20240415/مخلوقات-غير-معروفة-في-سلسة-جبال-اكتشفت-حديثا-في-أعماق-المحيط-فيديو-1087989583.html
مخلوقات غير معروفة في سلسة جبال اكتشفت حديثا في أعماق المحيط... فيديو
مخلوقات غير معروفة في سلسة جبال اكتشفت حديثا في أعماق المحيط... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد باحثون عن وجود سلسلة جبال تحت الماء قبالة رابا نوي، والمعروفة أيضًا باسم جزيرة "الفصح"، تحتوي على مجموعة "مذهلة" من الكائنات التي تعيش في أعماق البحار، 50... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T13:27+0000
2024-04-15T13:27+0000
2024-04-15T13:37+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102102/80/1021028029_0:3:1176:665_1920x0_80_0_0_7f6e0784cfbf3af885d2079c1beb2c16.jpg
ووفقا لتقرير تم نشره على موقع "لايف ساينس"، أنه على عمق نحو 2600 إلى 4000 قدم (800 إلى 1200 متر) تحت أمواج جنوب شرق المحيط الهادئ، اكتشف الباحثون في بعثة معهد شميدت للمحيطات، أعمق حيوان تم العثور عليه على الإطلاق يعتمد على التمثيل الضوئي، وهو المرجان المتجعد.وقد سبق للعلماء وصف هذين المخلوقات، إلى جانب أكثر من 100 نوع آخر، ولكن لم يتم رصدهما في هذه المنطقة من قبل. ويُعتقد أن 50 عينة أخرى، ولم يتم تحليلها بعد، وهي أنواع مكتشفة حديثًا.وقال خافيير سيلانيس، أستاذ علم الأحياء البحرية في الجامعة الكاثوليكية في الشمال في تشيلي، الذي شارك في الدراسة: "إن المجتمعات الحيوانية المذهلة التي كشفنا عنها خلال هاتين البعثتين تشكل مثالا دراميا على مدى ضآلة ما نعرفه عن هذه المنطقة النائية"."إن مراقبة النظم البيئية المتميزة على الجبال البحرية الفردية تسلط الضوء على أهمية حماية التلال بأكملها، وليس فقط عدد قليل من الجبال البحرية،" إيرين إي إيستون، أستاذ مساعد في العلوم البحرية في جامعة تكساس ريو غراندي فالي وكبير العلماء في معهد شميدت. وقال معهد المحيط في البيان. "نأمل أن تساعد البيانات التي تم جمعها من هذه البعثة في إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة."وقالت إيرين إي إيستون، الأستاذة المساعدة في علوم البحار في جامعة تكساس ريو غراندي فالي وكبيرة العلماء في معهد شميدت للمحيطات: "نأمل أن تساعد البيانات التي تم جمعها من هذه البعثة في إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة".
https://sputnikarabic.ae/20240415/مكان-وجود-أنظف-هواء-على-وجه-الأرض-العلماء-يكشفون-اللغز-1087988804.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102102/80/1021028029_144:0:1033:667_1920x0_80_0_0_1b8a6c8975ec00295d34a49dd78b8cef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
مخلوقات غير معروفة في سلسة جبال اكتشفت حديثا في أعماق المحيط... فيديو
13:27 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 13:37 GMT 15.04.2024)
أفاد باحثون عن وجود سلسلة جبال تحت الماء قبالة رابا نوي، والمعروفة أيضًا باسم جزيرة "الفصح"، تحتوي على مجموعة "مذهلة" من الكائنات التي تعيش في أعماق البحار، 50 منها على الأقل جديدة على العلوم الطبيعية.
ووفقا لتقرير تم نشره على موقع "لايف ساينس"، أنه على عمق نحو 2600 إلى 4000 قدم (800 إلى 1200 متر) تحت أمواج جنوب شرق المحيط الهادئ، اكتشف الباحثون في بعثة معهد شميدت للمحيطات، أعمق حيوان تم العثور عليه على الإطلاق يعتمد على التمثيل الضوئي، وهو المرجان المتجعد.
وقد شملت المشاهد المذهلة الأخرى مخلوقًا يشبه قنديل البحر يُعرف باسم وحش السباغيتي الطائر وسمك التنين المضيء في أعماق البحار من عائلة "ستوميداي".
وقد سبق للعلماء وصف هذين المخلوقات، إلى جانب أكثر من 100 نوع آخر، ولكن لم يتم رصدهما في هذه المنطقة من قبل. ويُعتقد أن 50 عينة أخرى، ولم يتم تحليلها بعد، وهي أنواع مكتشفة حديثًا.
وجاءت الرحلة الاستكشافية في أعقاب رحلة بحثية أخرى لمعهد شميدت للمحيطات في يناير/كانون الثاني، والتي كشفت عن أكثر من 100 نوع جديد مشتبه به وجبل بحري ضخم قبالة ساحل تشيلي.
وقال خافيير سيلانيس، أستاذ علم الأحياء البحرية في الجامعة الكاثوليكية في الشمال في تشيلي، الذي شارك في الدراسة:
"إن المجتمعات الحيوانية المذهلة التي كشفنا عنها خلال هاتين البعثتين تشكل مثالا دراميا على مدى ضآلة ما نعرفه عن هذه المنطقة النائية".
عبر سيلانيس وزملاؤه التلال لمدة 40 يومًا في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الفائتين، على متن سفينة الأبحاث، وخلال الرحلة الاستكشافية، قام الفريق بفحص 10 جبال بحرية، وهي جبال تحت الماء ترتفع على الأقل 3300 قدم (1000 متر) فوق قاع البحر المحيط، ولم يتم توثيق ستة منها من خلال المسوحات العلمية من قبل، وكل جبل بحري يضم نظامًا بيئيًا فريدًا خاصًا به.
"إن مراقبة النظم البيئية المتميزة على الجبال البحرية الفردية تسلط الضوء على أهمية حماية التلال بأكملها، وليس فقط عدد قليل من الجبال البحرية،" إيرين إي إيستون، أستاذ مساعد في العلوم البحرية في جامعة تكساس ريو غراندي فالي وكبير العلماء في معهد شميدت. وقال معهد المحيط في البيان. "نأمل أن تساعد البيانات التي تم جمعها من هذه البعثة في إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة."
وقالت إيرين إي إيستون، الأستاذة المساعدة في علوم البحار في جامعة تكساس ريو غراندي فالي وكبيرة العلماء في معهد شميدت للمحيطات: "نأمل أن تساعد البيانات التي تم جمعها من هذه البعثة في إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة".