مكان وجود أنظف هواء على وجه الأرض... العلماء يكشفون اللغز

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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
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مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
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أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
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https://sputnikarabic.ae/20240415/مكان-وجود-أنظف-هواء-على-وجه-الأرض-العلماء-يكشفون-اللغز-1087988804.html
مكان وجود أنظف هواء على وجه الأرض... العلماء يكشفون اللغز
مكان وجود أنظف هواء على وجه الأرض... العلماء يكشفون اللغز
سبوتنيك عربي
يشتهر المحيط الجنوبي بأنه أنظف هواء على وجه الأرض، لكن الأسباب الدقيقة وراء ذلك ظلت غامضة حتى الآن. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T12:37+0000
2024-04-15T12:37+0000
مجتمع
علوم
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هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يستخدمون المواد الكيميائية الصناعية ويحرقون الوقود الأحفوري. ولكن هناك مصادر طبيعية للجسيمات الدقيقة أيضًا، مثل الملح الناتج عن رذاذ البحر أو الغبار الذي تحمله الرياح، وذلك وفقا لدراسة علمية تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.بغض النظر عن المنشأ، تُعرف الجزيئات الصلبة الدقيقة أو القطرات السائلة المعلقة في الهواء باسم "الهباء الجوي"، نحن نعتبر أن الهواء النظيف يحتوي على مستويات منخفضة من الهباء الجوي، دون التمييز بين المصادر الطبيعية أو الصناعية.لكن هذه ليست القصة الكاملة، المحيط الجنوبي هو أيضًا المكان الأكثر غيومًا على وجه الأرض. إنها تشهد زخات متفرقة قصيرة العمر لا مثيل لها في أي مكان آخر. أردنا أن نفهم دور السحب والمطر في تنظيف الهواء.كان العائق الأكبر أمام فهم هذه العمليات دائمًا هو الافتقار إلى عمليات رصد عالية الجودة للسحب وهطول الأمطار والهباء الجوي في هذه المنطقة التي لا تتم مراقبتها بشكل جيد من العالم.وعلى وجه الخصوص، كنا نبحث عن أنماط مميزة على شكل قرص العسل في مجال السحب. وتحظى هذه السحب الشبيهة بقرص العسل باهتمام كبير لما لها من دور كبير في تنظيم المناخ.قمنا بمقارنة أنماط السحب على شكل قرص العسل مع قياسات الهباء الجوي من مرصد كينوك/كيب غريم وأيضًا مع ملاحظات مكتب الأرصاد الجوية عن هطول الأمطار من مقياس المطر القريب.أردنا أيضًا أن نعرف ما الذي يجعل الحقول السحابية تبدو كما هي. يشير تحليلنا إلى أن أنظمة الطقس واسعة النطاق تتحكم في نمط المجال السحابي. ومع تحرك العواصف الجامحة عبر المحيط الجنوبي، فإنها تنتج هذه الخلايا المفتوحة والمغلقة.لقد أضاف بحثنا قطعة جديدة إلى اللغز حول السبب الذي يجعل المحيط الجنوبي يتمتع بأنقى هواء في العالم. هطول الأمطار هو المفتاح، وخاصة المطر من هذه السحب الصافية والمفتوحة التي تشبه خلايا "قرص العسل"، وكنا أول من اكتشف أنهم مسؤولون حقًا عن تنظيف كل الهواء المتدفق فوق المحيط الجنوبي.يقوم المطر بفرك الهباء الجوي من السماء بالطريقة نفسها التي تعمل بها الغسالة لتنظيف الملابس.بعد مرور الجبهة الباردة، يصبح الهواء نظيفًا. إذا كنت تقضي فصل الشتاء على الساحل الجنوبي لأستراليا، فيمكنك استنشاق الفوائد حيث يأتي هذا الهواء النقي من المحيط الجنوبي.
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علوم
علوم

مكان وجود أنظف هواء على وجه الأرض... العلماء يكشفون اللغز

12:37 GMT 15.04.2024
© Fotolia / Andrey Bodrovالطبيعة في فنلندا
الطبيعة في فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© Fotolia / Andrey Bodrov
تابعنا عبر
يشتهر المحيط الجنوبي بأنه أنظف هواء على وجه الأرض، لكن الأسباب الدقيقة وراء ذلك ظلت غامضة حتى الآن.
هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يستخدمون المواد الكيميائية الصناعية ويحرقون الوقود الأحفوري. ولكن هناك مصادر طبيعية للجسيمات الدقيقة أيضًا، مثل الملح الناتج عن رذاذ البحر أو الغبار الذي تحمله الرياح، وذلك وفقا لدراسة علمية تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
بغض النظر عن المنشأ، تُعرف الجزيئات الصلبة الدقيقة أو القطرات السائلة المعلقة في الهواء باسم "الهباء الجوي"، نحن نعتبر أن الهواء النظيف يحتوي على مستويات منخفضة من الهباء الجوي، دون التمييز بين المصادر الطبيعية أو الصناعية.

تتأثر مستويات الهباء الجوي فوق المحيط الجنوبي بمجموعة من العوامل، وتشمل هذه العوامل كمية رذاذ الملح والتغير الموسمي في نمو كائنات حية صغيرة تشبه النباتات تسمى العوالق النباتية، والتي تعد مصدرًا لجزيئات الكبريتات المحمولة جوا.

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لكن هذه ليست القصة الكاملة، المحيط الجنوبي هو أيضًا المكان الأكثر غيومًا على وجه الأرض. إنها تشهد زخات متفرقة قصيرة العمر لا مثيل لها في أي مكان آخر. أردنا أن نفهم دور السحب والمطر في تنظيف الهواء.
كان العائق الأكبر أمام فهم هذه العمليات دائمًا هو الافتقار إلى عمليات رصد عالية الجودة للسحب وهطول الأمطار والهباء الجوي في هذه المنطقة التي لا تتم مراقبتها بشكل جيد من العالم.
وعلى وجه الخصوص، كنا نبحث عن أنماط مميزة على شكل قرص العسل في مجال السحب. وتحظى هذه السحب الشبيهة بقرص العسل باهتمام كبير لما لها من دور كبير في تنظيم المناخ.
يأتي بحثنا في الوقت المناسب بشكل خاص نظرًا لإطلاق تجربة السحب وهطول الأمطار هذا الشهر في كينوك كيب غريم في تسمانيا، ويهدف إلى الحصول على بيانات عالية الدقة عن السحب والأمطار وأشعة الشمس.
قمنا بمقارنة أنماط السحب على شكل قرص العسل مع قياسات الهباء الجوي من مرصد كينوك/كيب غريم وأيضًا مع ملاحظات مكتب الأرصاد الجوية عن هطول الأمطار من مقياس المطر القريب.
أردنا أيضًا أن نعرف ما الذي يجعل الحقول السحابية تبدو كما هي. يشير تحليلنا إلى أن أنظمة الطقس واسعة النطاق تتحكم في نمط المجال السحابي. ومع تحرك العواصف الجامحة عبر المحيط الجنوبي، فإنها تنتج هذه الخلايا المفتوحة والمغلقة.
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لقد أضاف بحثنا قطعة جديدة إلى اللغز حول السبب الذي يجعل المحيط الجنوبي يتمتع بأنقى هواء في العالم. هطول الأمطار هو المفتاح، وخاصة المطر من هذه السحب الصافية والمفتوحة التي تشبه خلايا "قرص العسل"، وكنا أول من اكتشف أنهم مسؤولون حقًا عن تنظيف كل الهواء المتدفق فوق المحيط الجنوبي.

توجد أنماط قرص العسل هذه أيضًا في منطقتي شمالي المحيط الأطلسي وشمالي المحيط الهادئ خلال فصل الشتاء. لذا فإن عملنا سيساعد أيضًا في شرح كيفية إزالة هذه السحب للهباء الجوي بما في ذلك الغبار والتلوث في هذه المواقع. وستساعد النتائج التي توصلنا إليها في تحسين النماذج المناخية، ما يتيح تنبؤات أكثر دقة.

يقوم المطر بفرك الهباء الجوي من السماء بالطريقة نفسها التي تعمل بها الغسالة لتنظيف الملابس.
بعد مرور الجبهة الباردة، يصبح الهواء نظيفًا. إذا كنت تقضي فصل الشتاء على الساحل الجنوبي لأستراليا، فيمكنك استنشاق الفوائد حيث يأتي هذا الهواء النقي من المحيط الجنوبي.
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