https://sputnikarabic.ae/20240415/مكان-وجود-أنظف-هواء-على-وجه-الأرض-العلماء-يكشفون-اللغز-1087988804.html

مكان وجود أنظف هواء على وجه الأرض... العلماء يكشفون اللغز

مكان وجود أنظف هواء على وجه الأرض... العلماء يكشفون اللغز

سبوتنيك عربي

يشتهر المحيط الجنوبي بأنه أنظف هواء على وجه الأرض، لكن الأسباب الدقيقة وراء ذلك ظلت غامضة حتى الآن. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T12:37+0000

2024-04-15T12:37+0000

2024-04-15T12:37+0000

مجتمع

علوم

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هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يستخدمون المواد الكيميائية الصناعية ويحرقون الوقود الأحفوري. ولكن هناك مصادر طبيعية للجسيمات الدقيقة أيضًا، مثل الملح الناتج عن رذاذ البحر أو الغبار الذي تحمله الرياح، وذلك وفقا لدراسة علمية تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.بغض النظر عن المنشأ، تُعرف الجزيئات الصلبة الدقيقة أو القطرات السائلة المعلقة في الهواء باسم "الهباء الجوي"، نحن نعتبر أن الهواء النظيف يحتوي على مستويات منخفضة من الهباء الجوي، دون التمييز بين المصادر الطبيعية أو الصناعية.لكن هذه ليست القصة الكاملة، المحيط الجنوبي هو أيضًا المكان الأكثر غيومًا على وجه الأرض. إنها تشهد زخات متفرقة قصيرة العمر لا مثيل لها في أي مكان آخر. أردنا أن نفهم دور السحب والمطر في تنظيف الهواء.كان العائق الأكبر أمام فهم هذه العمليات دائمًا هو الافتقار إلى عمليات رصد عالية الجودة للسحب وهطول الأمطار والهباء الجوي في هذه المنطقة التي لا تتم مراقبتها بشكل جيد من العالم.وعلى وجه الخصوص، كنا نبحث عن أنماط مميزة على شكل قرص العسل في مجال السحب. وتحظى هذه السحب الشبيهة بقرص العسل باهتمام كبير لما لها من دور كبير في تنظيم المناخ.قمنا بمقارنة أنماط السحب على شكل قرص العسل مع قياسات الهباء الجوي من مرصد كينوك/كيب غريم وأيضًا مع ملاحظات مكتب الأرصاد الجوية عن هطول الأمطار من مقياس المطر القريب.أردنا أيضًا أن نعرف ما الذي يجعل الحقول السحابية تبدو كما هي. يشير تحليلنا إلى أن أنظمة الطقس واسعة النطاق تتحكم في نمط المجال السحابي. ومع تحرك العواصف الجامحة عبر المحيط الجنوبي، فإنها تنتج هذه الخلايا المفتوحة والمغلقة.لقد أضاف بحثنا قطعة جديدة إلى اللغز حول السبب الذي يجعل المحيط الجنوبي يتمتع بأنقى هواء في العالم. هطول الأمطار هو المفتاح، وخاصة المطر من هذه السحب الصافية والمفتوحة التي تشبه خلايا "قرص العسل"، وكنا أول من اكتشف أنهم مسؤولون حقًا عن تنظيف كل الهواء المتدفق فوق المحيط الجنوبي.يقوم المطر بفرك الهباء الجوي من السماء بالطريقة نفسها التي تعمل بها الغسالة لتنظيف الملابس.بعد مرور الجبهة الباردة، يصبح الهواء نظيفًا. إذا كنت تقضي فصل الشتاء على الساحل الجنوبي لأستراليا، فيمكنك استنشاق الفوائد حيث يأتي هذا الهواء النقي من المحيط الجنوبي.

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