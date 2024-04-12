https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤولة-سابقة-في-البنتاغون-تكشف-سبب-إرسال-الغرب-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1087934937.html
مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت المحللة السابقة في البنتاغون (وزارة الدفا ع الأمريكية)، كارين كوياتكوفسكي، بأن الأسلحة الغربية تُرسل إلى أوكرانيا ليس من أجل الأوكرانيين، بل من أجل... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T16:41+0000
2024-04-12T16:41+0000
2024-04-12T16:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047016434_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_cfc782c1be56d6188d1cf45216c3d89b.jpg
وقالت كوياتكوفسكي إن الإمدادات الغربية (من الأسلحة) إلى أوكرانيا تشكل عائقاً أمام السلام، ولقد ساعدت المساعدات الغربية في خوض الحرب وعارضت السلام.وأضافت كوياتكوفسكي أنه لم يتم إرسالها إلى هناك من أجل الأوكرانيين، بل من أجل الحكومة في كييف، التي تم انتخابها في الأصل من خلال انقلاب تم تنفيذه تحت تأثير وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في عام 2014. (ويتم إرسال الأسلحة) لمواجهة روسيا بالمعنى العسكري.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مروحية-كا-52-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1087934684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047016434_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_962b62202f05c3296d397d9e8a5bd947.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
أفادت المحللة السابقة في البنتاغون (وزارة الدفا ع الأمريكية)، كارين كوياتكوفسكي، بأن الأسلحة الغربية تُرسل إلى أوكرانيا ليس من أجل الأوكرانيين، بل من أجل الحكومة في كييف ومن أجل المواجهة العسكرية ضد روسيا.
وقالت كوياتكوفسكي إن الإمدادات الغربية (من الأسلحة) إلى أوكرانيا تشكل عائقاً أمام السلام، ولقد ساعدت المساعدات الغربية في خوض الحرب وعارضت السلام.
وأضافت كوياتكوفسكي أنه لم يتم إرسالها إلى هناك من أجل الأوكرانيين، بل من أجل الحكومة في كييف، التي تم انتخابها في الأصل من خلال انقلاب تم تنفيذه تحت تأثير وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في عام 2014. (ويتم إرسال الأسلحة) لمواجهة روسيا بالمعنى العسكري.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.