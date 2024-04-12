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https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤولة-سابقة-في-البنتاغون-تكشف-سبب-إرسال-الغرب-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1087934937.html
مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت المحللة السابقة في البنتاغون (وزارة الدفا ع الأمريكية)، كارين كوياتكوفسكي، بأن الأسلحة الغربية تُرسل إلى أوكرانيا ليس من أجل الأوكرانيين، بل من أجل... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T16:41+0000
2024-04-12T16:41+0000
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وقالت كوياتكوفسكي إن الإمدادات الغربية (من الأسلحة) إلى أوكرانيا تشكل عائقاً أمام السلام، ولقد ساعدت المساعدات الغربية في خوض الحرب وعارضت السلام.وأضافت كوياتكوفسكي أنه لم يتم إرسالها إلى هناك من أجل الأوكرانيين، بل من أجل الحكومة في كييف، التي تم انتخابها في الأصل من خلال انقلاب تم تنفيذه تحت تأثير وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في عام 2014. (ويتم إرسال الأسلحة) لمواجهة روسيا بالمعنى العسكري.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مروحية-كا-52-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1087934684.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا

16:41 GMT 12.04.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Stringer
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أفادت المحللة السابقة في البنتاغون (وزارة الدفا ع الأمريكية)، كارين كوياتكوفسكي، بأن الأسلحة الغربية تُرسل إلى أوكرانيا ليس من أجل الأوكرانيين، بل من أجل الحكومة في كييف ومن أجل المواجهة العسكرية ضد روسيا.
وقالت كوياتكوفسكي إن الإمدادات الغربية (من الأسلحة) إلى أوكرانيا تشكل عائقاً أمام السلام، ولقد ساعدت المساعدات الغربية في خوض الحرب وعارضت السلام.
وأضافت كوياتكوفسكي أنه لم يتم إرسالها إلى هناك من أجل الأوكرانيين، بل من أجل الحكومة في كييف، التي تم انتخابها في الأصل من خلال انقلاب تم تنفيذه تحت تأثير وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في عام 2014. (ويتم إرسال الأسلحة) لمواجهة روسيا بالمعنى العسكري.
مروحية هجومية من طراز كا-52 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
16:21 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:27 GMT
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