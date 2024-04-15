https://sputnikarabic.ae/20240415/وزيرالطاقة-الأوكراني-الإنتاج-المحلي-في-خاركوف-دمر-بالكامل-تقريبا-1087998598.html
وزيرالطاقة الأوكراني: الإنتاج المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبا
وزيرالطاقة الأوكراني: الإنتاج المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبا
سبوتنيك عربي
أقر وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، بالخسائر الفادحة في قدرات توليد الطاقة، حيث... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T18:58+0000
2024-04-15T18:58+0000
2024-04-15T18:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غالوشينكو للصحفيين: "لقد حسبنا أننا فقدنا ما يصل إلى سبعة غيغاوات تقريبًا في نظامنا، وهذه كمية هائلة جدًا من قدرة التوليد".بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن إنتاج الطاقة المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبًا.وأفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرإنرغو" عبر قناتها على "تلغرام"، يوم 29 مارس/ آذار الفائت، بأن محطات الطاقة في وسط وغرب أوكرانيا تضررت بعد الانفجارات.ووفقا للشركة، فقد تم انقطاع التيار الكهربائي الطارئ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ويسري في مقاطعة خاركوف جدول إمدادات الكهرباء.ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-نفذت-أربع-ضربات-في-تشوغويف-بالقرب-من-خاركوف-شلت-عمل-قوات-كييف-1087996233.html
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روسيا
وزيرالطاقة الأوكراني: الإنتاج المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبا
أقر وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، بالخسائر الفادحة في قدرات توليد الطاقة، حيث يصل حجمها إلى سبعة غيغاوات.
وقال غالوشينكو للصحفيين: "لقد حسبنا أننا فقدنا ما يصل إلى سبعة غيغاوات تقريبًا في نظامنا، وهذه كمية هائلة جدًا من قدرة التوليد".
وأضاف وزير الطاقة أنه تم أيضًا تدمير عدد من محولات الجهد العالي.
بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن إنتاج الطاقة المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبًا.
وأفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرإنرغو" عبر قناتها على "تلغرام"، يوم 29 مارس/ آذار الفائت، بأن محطات الطاقة في وسط وغرب أوكرانيا تضررت بعد الانفجارات.
وقالت "أوكرإنرغو": "خلال الهجوم المشترك، تعرضت منشآت الطاقة للقصف مرة أخرى. وتضررت محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية".
ووفقا للشركة، فقد تم انقطاع التيار الكهربائي الطارئ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ويسري في مقاطعة خاركوف جدول إمدادات الكهرباء.
وتحدثت وسائل الإعلام عن انفجارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وتشيركاسي. وقال وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، إن منشآت التوليد تعرضت للهجوم.
ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.