https://sputnikarabic.ae/20240415/وزير-الخارجية-الأوكراني-يطلب-من-الغرب-استئجار-أنظمة-باتريوت-1087979059.html
وزير الخارجية الأوكراني يطلب من الغرب استئجار أنظمة "باتريوت"
وزير الخارجية الأوكراني يطلب من الغرب استئجار أنظمة "باتريوت"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا أنه يطلب "خلف الأبواب المغلقة" من الشركاء الغربيين تأجير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف، معترفًا بأن مثل هذا... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T07:48+0000
2024-04-15T07:48+0000
2024-04-15T07:48+0000
رصد عسكري
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وقال كوليبا في مقابلة مع قناة TSN التلفزيونية الأوكرانية: "عندما نجلس خلف أبواب مغلقة، أقول لشركائي: "يا أعزائي، أي شيء تريدون، إذا كنتم تريدون أجرونا، دعونا نستأجر. إذا كنتم تريدون تغطية حدودكم، فلنفعل ذلك: “لكن أعطونا (باتريوت)".وعندما سئل عما إذا كان شركاء كييف وافقوا على تزويدهم بأنظمة الدفاع الجوي بمثل هذه الشروط، اعترف كوليبا بأنه لم تتم الموافقة على الطلب بعد". وأوضح أن أوكرانيا تتفاوض حاليًا بشأن نقل نظامي باتريوت ونظام "SAMP-T". وبحسب كوليبا، فإن موضوع أنظمة الدفاع الجوي اليوم هو "الموضوع الساخن والأكثر إشكالية". وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو مشاركة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240414/ضابط-أمريكي-روسيا-تنتصر-في-ساحة-المعركة-وخصوصا-في-أوديسا-1087973826.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وزير الخارجية الأوكراني يطلب من الغرب استئجار أنظمة "باتريوت"
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا أنه يطلب "خلف الأبواب المغلقة" من الشركاء الغربيين تأجير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف، معترفًا بأن مثل هذا المخطط لم يحظ بالموافقة بعد.
وقال كوليبا في مقابلة مع قناة TSN التلفزيونية الأوكرانية: "عندما نجلس خلف أبواب مغلقة، أقول لشركائي: "يا أعزائي، أي شيء تريدون، إذا كنتم تريدون أجرونا، دعونا نستأجر. إذا كنتم تريدون تغطية حدودكم، فلنفعل ذلك: “لكن أعطونا (باتريوت)".
وعندما سئل عما إذا كان شركاء كييف وافقوا على تزويدهم بأنظمة الدفاع الجوي بمثل هذه الشروط، اعترف كوليبا بأنه لم تتم الموافقة على الطلب بعد".
وأوضح أن أوكرانيا تتفاوض حاليًا بشأن نقل نظامي باتريوت ونظام "SAMP-T". وبحسب كوليبا، فإن موضوع أنظمة الدفاع الجوي اليوم هو "الموضوع الساخن والأكثر إشكالية".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو مشاركة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.