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https://sputnikarabic.ae/20240415/80-عاما-على-تحرير-أوديسا-1087987662.html
80 عاما على تحرير أوديسا
80 عاما على تحرير أوديسا
سبوتنيك عربي
حرر الجيش السوفييتي مدينة أوديسا بالكامل عام 1944، ما يمثل فصلاً مهمًا في سحق القوات النازية خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). يامكانك التحقق من إنفوغراف... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T11:53+0000
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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سعت ألمانيا النازية للسيطرة على أوديسا، مركز النقل الحيوي منذ بداية الحرب العالمية الثانية، معتبرةً أنها منطقة بنية تحتية حيوية.وبعد انتهاء حصار المدينة الذي دام 907 أيام، بدأت القوات السوفييتية تستعد لهجوم شامل. أطلقت القوات السوفييتية عملية أوديسا في 26 مارس/ آذار عام 1944، والتي قامت خلالها جيوش الجبهة الأوكرانية الثالثة بتحرير المدينة.وبمساعدة الثوار والمقاتلين السريين، تمكنت القوات السوفييتية من طرد العدو من أوديسا، ما مهّد الطريق لتحرير مدن أخرى في جميع أنحاء الأراضي التي احتلها النازيون، ليس فقط في الاتحاد السوفييتي ولكن أيضًا في أوروبا.شاهد أيضا - 80 عاما على العملية الهجومية في شبه جزيرة القرم
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الاتحاد السوفيتي, инфографика, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الاتحاد السوفيتي, инфографика, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

80 عاما على تحرير أوديسا

11:53 GMT 15.04.2024
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حرر الجيش السوفييتي مدينة أوديسا بالكامل عام 1944، ما يمثل فصلاً مهمًا في سحق القوات النازية خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). يامكانك التحقق من إنفوغراف "سبوتنيك" لمعرفة المزيد.
سعت ألمانيا النازية للسيطرة على أوديسا، مركز النقل الحيوي منذ بداية الحرب العالمية الثانية، معتبرةً أنها منطقة بنية تحتية حيوية.
وبعد انتهاء حصار المدينة الذي دام 907 أيام، بدأت القوات السوفييتية تستعد لهجوم شامل. أطلقت القوات السوفييتية عملية أوديسا في 26 مارس/ آذار عام 1944، والتي قامت خلالها جيوش الجبهة الأوكرانية الثالثة بتحرير المدينة.
وبمساعدة الثوار والمقاتلين السريين، تمكنت القوات السوفييتية من طرد العدو من أوديسا، ما مهّد الطريق لتحرير مدن أخرى في جميع أنحاء الأراضي التي احتلها النازيون، ليس فقط في الاتحاد السوفييتي ولكن أيضًا في أوروبا.
شاهد أيضا - 80 عاما على العملية الهجومية في شبه جزيرة القرم
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل08:11 GMT
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