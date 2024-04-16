ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240416/ألمانيا-ننسق-مع-الأردن-لتدشين-ممر-بري-لإيصال-المساعدات-بشكل-مباشر-إلى-غزة--1088019377.html
ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة
ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بأن برلين تعمل مع عمان لإنشاء ممر بري، لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مباشر. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:46+0000
2024-04-16T13:46+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار الأردن
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إيران
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087982025_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca8d113032c4dc09cb43a624362b1ec5.jpg
وقالت بيربوك، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي: "نعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى قطاع غزة".ووفقا لبيربوك، فإن ألمانيا ستخصص 20 مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي، و5 ملايين يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).ودعت الوزيرة الألمانية إلى الحد من التصعيد والعنف في المنطقة بأكملها، مضيفةً: "يجب أن نضع حدا لإيران ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نسمح أن يقودنا ذلك إلى مزيد من التصعيد".ودعت إلى توسيع نظام العقوبات الأوروبية فيما يتعلق ببرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، بعد هجوم طهران غير المسبوق ضد إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء 13 أبريل/نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240416/العاهل-الأردني-يؤكد-أن-بلاده-لن-تكون-ساحة-معركة-لأي-جهة-1088017495.html
أخبار ألمانيا
قطاع غزة
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087982025_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef005ac44648cbb7f039745375dc703a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار الأردن, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار الأردن, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل

ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة

13:46 GMT 16.04.2024
© AFP 2023النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفادت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بأن برلين تعمل مع عمان لإنشاء ممر بري، لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مباشر.
وقالت بيربوك، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي: "نعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى قطاع غزة".

وأوضحت أنها تعتزم زيارة إسرائيل اليوم، لبحث سبل منع تصعيد الوضع في المنطقة، وتأكيد دعم برلين لتل أبيب، بعد الهجوم الإيراني، مشيرةً إلى أن "طهران تؤجج التوترات في المنطقة".

ووفقا لبيربوك، فإن ألمانيا ستخصص 20 مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي، و5 ملايين يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية طهران بشن حرب بالوكالة من خلال "أنصار الله" اليمنية، و"حزب الله" اللبناني، موضحةً "أن من كان يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن النفس فهو خاطئ، وأن تل أبيب لديها إمكانية للردع بشكل قوي".

ودعت الوزيرة الألمانية إلى الحد من التصعيد والعنف في المنطقة بأكملها، مضيفةً: "يجب أن نضع حدا لإيران ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نسمح أن يقودنا ذلك إلى مزيد من التصعيد".

وقالت بيربوك: "الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لم يغمض لنا عين بسببه".

ودعت إلى توسيع نظام العقوبات الأوروبية فيما يتعلق ببرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، بعد هجوم طهران غير المسبوق ضد إسرائيل.
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة
13:15 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء 13 أبريل/نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMTЛагерь палестинских беженцев на границе с Египтом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة 13:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل13:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала