https://sputnikarabic.ae/20240416/ألمانيا-ننسق-مع-الأردن-لتدشين-ممر-بري-لإيصال-المساعدات-بشكل-مباشر-إلى-غزة--1088019377.html
ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة
ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بأن برلين تعمل مع عمان لإنشاء ممر بري، لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مباشر. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت بيربوك، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي: "نعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى قطاع غزة".ووفقا لبيربوك، فإن ألمانيا ستخصص 20 مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي، و5 ملايين يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).ودعت الوزيرة الألمانية إلى الحد من التصعيد والعنف في المنطقة بأكملها، مضيفةً: "يجب أن نضع حدا لإيران ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نسمح أن يقودنا ذلك إلى مزيد من التصعيد".ودعت إلى توسيع نظام العقوبات الأوروبية فيما يتعلق ببرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، بعد هجوم طهران غير المسبوق ضد إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء 13 أبريل/نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240416/العاهل-الأردني-يؤكد-أن-بلاده-لن-تكون-ساحة-معركة-لأي-جهة-1088017495.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار الأردن, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار الأردن, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل
ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة
أفادت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بأن برلين تعمل مع عمان لإنشاء ممر بري، لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مباشر.
وقالت بيربوك، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي: "نعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى قطاع غزة".
وأوضحت أنها تعتزم زيارة إسرائيل اليوم، لبحث سبل منع تصعيد الوضع في المنطقة، وتأكيد دعم برلين لتل أبيب، بعد الهجوم الإيراني، مشيرةً إلى أن "طهران تؤجج التوترات في المنطقة".
ووفقا لبيربوك، فإن ألمانيا ستخصص 20 مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي، و5 ملايين يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية طهران بشن حرب بالوكالة من خلال "أنصار الله" اليمنية، و"حزب الله" اللبناني، موضحةً "أن من كان يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن النفس فهو خاطئ، وأن تل أبيب لديها إمكانية للردع بشكل قوي".
ودعت الوزيرة الألمانية إلى الحد من التصعيد والعنف في المنطقة بأكملها، مضيفةً: "يجب أن نضع حدا لإيران ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نسمح أن يقودنا ذلك إلى مزيد من التصعيد".
وقالت بيربوك: "الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لم يغمض لنا عين بسببه".
ودعت إلى توسيع نظام العقوبات الأوروبية فيما يتعلق ببرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، بعد هجوم طهران غير المسبوق ضد إسرائيل.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء 13 أبريل/نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.