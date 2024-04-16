https://sputnikarabic.ae/20240416/ألمانيا-ننسق-مع-الأردن-لتدشين-ممر-بري-لإيصال-المساعدات-بشكل-مباشر-إلى-غزة--1088019377.html

ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة

ألمانيا: ننسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بأن برلين تعمل مع عمان لإنشاء ممر بري، لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مباشر. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T13:46+0000

2024-04-16T13:46+0000

2024-04-16T13:46+0000

أخبار ألمانيا

العالم

أخبار الأردن

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

إيران

إسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087982025_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca8d113032c4dc09cb43a624362b1ec5.jpg

وقالت بيربوك، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي: "نعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى قطاع غزة".ووفقا لبيربوك، فإن ألمانيا ستخصص 20 مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي، و5 ملايين يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).ودعت الوزيرة الألمانية إلى الحد من التصعيد والعنف في المنطقة بأكملها، مضيفةً: "يجب أن نضع حدا لإيران ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نسمح أن يقودنا ذلك إلى مزيد من التصعيد".ودعت إلى توسيع نظام العقوبات الأوروبية فيما يتعلق ببرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، بعد هجوم طهران غير المسبوق ضد إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء 13 أبريل/نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240416/العاهل-الأردني-يؤكد-أن-بلاده-لن-تكون-ساحة-معركة-لأي-جهة-1088017495.html

أخبار ألمانيا

قطاع غزة

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, العالم, أخبار الأردن, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل