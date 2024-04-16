https://sputnikarabic.ae/20240416/العاهل-الأردني-يؤكد-أن-بلاده-لن-تكون-ساحة-معركة-لأي-جهة-1088017495.html
العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة
العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة
سبوتنيك عربي
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار". 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:15+0000
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وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيها قبل كل شيء"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني، بأن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.وشنت إيران، ليلة السبت / الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال التصعيد الخطير الجديد في المنطقة. لقد حذرنا مرارًا من أن عدم تسوية عدد من الأزمات في الشرق الأوسط، ولا سيما في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والذي تؤججه تصرفات استفزازية غير مسؤولة، سيؤدي إلى زيادة التوتر".وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وننتظر أن تحل دول المنطقة المشكلات القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونعتبر مساهمة فاعلين دوليين بنّائين في ذلك أمرًا مهمًا".من جهته، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن "الأنجلوساكسون يلومون إيران على كل خطاياهم، متناسين أن مجلس الأمن الدولي رفض سابقًا إدانة هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق".كما ذكّرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمونا هالبرين، بأن إسرائيل لم تدن هجمات نظام كييف على الأراضي الروسية، وذلك ردًا على دعوة هالبرين للسلطات الروسية لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إيران-ستتعامل-بالمثل-مع-الأردن-حول-استدعاء-سفيرها--1087985228.html
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-خارجية-الأردن-وإيران-يبحثان-العلاقات-الثنائية-وقضايا-إقليمية-1076133604.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".
وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيها قبل كل شيء"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية "بترا".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني، بأن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة
لأي غاية كانت.
وشنت إيران، ليلة السبت / الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.
وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال التصعيد الخطير الجديد في المنطقة. لقد حذرنا مرارًا من أن عدم تسوية عدد من الأزمات في الشرق الأوسط، ولا سيما في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والذي تؤججه تصرفات استفزازية غير مسؤولة، سيؤدي إلى زيادة التوتر".
وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وننتظر أن تحل دول المنطقة المشكلات القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونعتبر مساهمة فاعلين دوليين بنّائين في ذلك أمرًا مهمًا".
من جهته، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن "الأنجلوساكسون يلومون إيران على كل خطاياهم، متناسين أن مجلس الأمن الدولي رفض سابقًا إدانة هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق".
كما ذكّرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمونا هالبرين، بأن إسرائيل لم تدن هجمات نظام كييف على الأراضي الروسية، وذلك ردًا على دعوة هالبرين للسلطات الروسية لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.