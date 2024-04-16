العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240416/العاهل-الأردني-يؤكد-أن-بلاده-لن-تكون-ساحة-معركة-لأي-جهة-1088017495.html
العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة
العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة
سبوتنيك عربي
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار". 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:15+0000
2024-04-16T13:15+0000
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وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيها قبل كل شيء"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني، بأن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.وشنت إيران، ليلة السبت / الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال التصعيد الخطير الجديد في المنطقة. لقد حذرنا مرارًا من أن عدم تسوية عدد من الأزمات في الشرق الأوسط، ولا سيما في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والذي تؤججه تصرفات استفزازية غير مسؤولة، سيؤدي إلى زيادة التوتر".وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وننتظر أن تحل دول المنطقة المشكلات القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونعتبر مساهمة فاعلين دوليين بنّائين في ذلك أمرًا مهمًا".من جهته، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن "الأنجلوساكسون يلومون إيران على كل خطاياهم، متناسين أن مجلس الأمن الدولي رفض سابقًا إدانة هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق".كما ذكّرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمونا هالبرين، بأن إسرائيل لم تدن هجمات نظام كييف على الأراضي الروسية، وذلك ردًا على دعوة هالبرين للسلطات الروسية لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إيران-ستتعامل-بالمثل-مع-الأردن-حول-استدعاء-سفيرها--1087985228.html
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-خارجية-الأردن-وإيران-يبحثان-العلاقات-الثنائية-وقضايا-إقليمية-1076133604.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة

13:15 GMT 16.04.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".
وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيها قبل كل شيء"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني، بأن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.
العلم الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
خبير لـ"سبوتنيك": إيران ستتعامل بالمثل مع الأردن حول استدعاء سفيرها
أمس, 11:25 GMT
وشنت إيران، ليلة السبت / الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.
وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
20 أبريل 2023, 17:54 GMT
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال التصعيد الخطير الجديد في المنطقة. لقد حذرنا مرارًا من أن عدم تسوية عدد من الأزمات في الشرق الأوسط، ولا سيما في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والذي تؤججه تصرفات استفزازية غير مسؤولة، سيؤدي إلى زيادة التوتر".
وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وننتظر أن تحل دول المنطقة المشكلات القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونعتبر مساهمة فاعلين دوليين بنّائين في ذلك أمرًا مهمًا".
من جهته، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن "الأنجلوساكسون يلومون إيران على كل خطاياهم، متناسين أن مجلس الأمن الدولي رفض سابقًا إدانة هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق".
كما ذكّرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمونا هالبرين، بأن إسرائيل لم تدن هجمات نظام كييف على الأراضي الروسية، وذلك ردًا على دعوة هالبرين للسلطات الروسية لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.
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