الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله بجنوب لبنان

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240416/الجيش-الإسرائيلي-اغتيال-قائد-الوحدة-الصاروخية-بقوة-الرضوان-التابعة-لحزب-الله-بجنوب-لبنان-1088028843.html
الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، الذي قال أنه قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان (التابعة لحزب الله) في القطاع الغربي بجنوب... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T22:07+0000
2024-04-16T22:07+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان
أخبار لبنان
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القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين".وأضاف أنه "تم القضاء في نفس الغارة على المدعو محمود إبراهيم فضل الله ناشط آخر في الوحدة الصاروخية لحزب الله".وأكد أدرعي: "كان شحوري يعمل مسؤولاً عن التخطيط والتنفيذ للعديد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية".وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت لمرتين على التوالي على سيارتين وسط بلدة الشهابية في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى".ويذكر أن هذا الإستهداف هو الثاني خلال يوم واحد، حيث كانت قد أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عين بعال جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين.هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن قتل مسؤول منطقة الساحل في حزب الله إسماعيل الباز عقب قصف مركبته في بلدة عين بعال بقضاء صور، في وقت سابق من اليوم.من جهته أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم: محمد شحوري، اسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240416/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088003065.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان

الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله بجنوب لبنان

22:07 GMT 16.04.2024
© Sputnik . Abed.K Bayبالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، الذي قال أنه قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان (التابعة لحزب الله) في القطاع الغربي بجنوب لبنان، وذلك باستهداف جوي في قرية دونين جنوبي لبنان.
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين".
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
02:22 GMT
وأضاف أنه "تم القضاء في نفس الغارة على المدعو محمود إبراهيم فضل الله ناشط آخر في الوحدة الصاروخية لحزب الله".
وأكد أدرعي: "كان شحوري يعمل مسؤولاً عن التخطيط والتنفيذ للعديد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت لمرتين على التوالي على سيارتين وسط بلدة الشهابية في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى".
ويذكر أن هذا الإستهداف هو الثاني خلال يوم واحد، حيث كانت قد أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عين بعال جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين.
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن قتل مسؤول منطقة الساحل في حزب الله إسماعيل الباز عقب قصف مركبته في بلدة عين بعال بقضاء صور، في وقت سابق من اليوم.
من جهته أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم: محمد شحوري، اسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.
وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة22:30 GMT
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