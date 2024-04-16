https://sputnikarabic.ae/20240416/الجيش-الإسرائيلي-اغتيال-قائد-الوحدة-الصاروخية-بقوة-الرضوان-التابعة-لحزب-الله-بجنوب-لبنان-1088028843.html

الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله بجنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله بجنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، الذي قال أنه قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان (التابعة لحزب الله) في القطاع الغربي بجنوب... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T22:07+0000

2024-04-16T22:07+0000

2024-04-16T22:07+0000

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القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين".وأضاف أنه "تم القضاء في نفس الغارة على المدعو محمود إبراهيم فضل الله ناشط آخر في الوحدة الصاروخية لحزب الله".وأكد أدرعي: "كان شحوري يعمل مسؤولاً عن التخطيط والتنفيذ للعديد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية".وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت لمرتين على التوالي على سيارتين وسط بلدة الشهابية في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى".ويذكر أن هذا الإستهداف هو الثاني خلال يوم واحد، حيث كانت قد أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عين بعال جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين.هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن قتل مسؤول منطقة الساحل في حزب الله إسماعيل الباز عقب قصف مركبته في بلدة عين بعال بقضاء صور، في وقت سابق من اليوم.من جهته أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم: محمد شحوري، اسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20240416/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088003065.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان