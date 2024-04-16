https://sputnikarabic.ae/20240416/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088003065.html
حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T02:22+0000
2024-04-16T02:22+0000
2024-04-16T02:22+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104278/35/1042783510_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_837a72026191063068d8a4931de57e54.jpg
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه استهدف "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع الرادار في مزارع شبعا".ولفت البيان إلى أنه "في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وبعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات الجيش الإسرائيلي، زرع عناصر المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".كما قصف عناصر حزب الله "تجمعًا لجنود الع الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، كما قصفوا انتشار للجنود في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الجيش-الإسرائيلي-استهداف-أهداف-عدة-في-جنوب-لبنان-ردا-على-إطلاق-مسيرات-نحو-كفار-بلوم-وحانيتا-1087958335.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104278/35/1042783510_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58c66b8a157e8ac1e629fefc0b35f003.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك
. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه استهدف "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع الرادار في مزارع شبعا".
ولفت البيان إلى أنه "في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وبعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات الجيش الإسرائيلي، زرع عناصر المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".
كما قصف عناصر حزب الله "تجمعًا لجنود الع الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، كما قصفوا انتشار للجنود في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان
والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.