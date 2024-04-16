https://sputnikarabic.ae/20240416/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-حاولت-مهاجمة-مقاطعة-كروسك-باستخدام-منطاد-1088005166.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كروسك باستخدام منطاد
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كروسك باستخدام منطاد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجومًا على أراضي روسيا باستخدام منطاد هوائي فوق مقاطعة كورسك، حيث تصدت له منظومات الدفاع... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T07:20+0000
2024-04-16T07:20+0000
2024-04-16T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم 16 نيسان/أبريل، حوالي الساعة 8:15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام منطاد صغير على منشآت في أراضي روسيا. تم تدمير المنطاد الأوكراني من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة كورسك".كما أكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.وأضافت: "في يوم 16 نيسان/أبريل، حوالي الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240416/مي-35-الروسية-تفتك-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-فيديو-1088004436.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كروسك باستخدام منطاد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجومًا على أراضي روسيا باستخدام منطاد هوائي فوق مقاطعة كورسك، حيث تصدت له منظومات الدفاع الجوي وتم تدميره.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم 16 نيسان/أبريل، حوالي الساعة 8:15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام منطاد صغير على منشآت في أراضي روسيا. تم تدمير المنطاد الأوكراني من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة كورسك".
كما أكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
وأضافت: "في يوم 16 نيسان/أبريل، حوالي الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.