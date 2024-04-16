https://sputnikarabic.ae/20240416/مي-35-الروسية-تفتك-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-فيديو-1088004436.html
"مي-35" الروسية تفتك معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
"مي-35" الروسية تفتك معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع يظهر قيام طاقم "مي-35إم" بقصف مواقع القوات والقوة البشرية الأوكرانية على محور كوبيانسك. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T06:18+0000
2024-04-16T06:18+0000
2024-04-16T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/18/1046343819_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_24d46eac28dbe54a719a9166409dd4b2.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم طائرة مروحية من طراز "مي -35 إم" بضرب معاقل القوات الأوكرانية وقوتها البشرية في اتجاه كوبيانسك، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ طيران غير موجهة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/18/1046343819_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_76fa5ef7590a66d186dbaed2b67a045b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"مي-35" الروسية تفتك معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع يظهر قيام طاقم "مي-35إم" بقصف مواقع القوات والقوة البشرية الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم طائرة مروحية من طراز "مي -35 إم" بضرب معاقل القوات الأوكرانية وقوتها البشرية في اتجاه كوبيانسك، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".
وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ طيران غير موجهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.