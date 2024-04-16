الكرملين يرد على مقترح باريس حول "الهدنة الأولمبية"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
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الكرملين يرد على مقترح باريس حول "الهدنة الأولمبية"
الكرملين يرد على مقترح باريس حول "الهدنة الأولمبية"
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تستخدم مبادرات مثل "الهدنة الأولمبية" لمحاولة إعادة تجميع صفوفها وإعادة... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T09:56+0000
2024-04-16T09:56+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، لقد طُرح على الرئيس مرارًا وتكرارًا مثل هذه الأسئلة، وقد لفت الرئيس وجيشنا الانتباه إلى حقيقة أن نظام كييف يستخدم، كقاعدة عامة، مثل هذه الأفكار ومثل هذه المبادرات لمحاولة إعادة تجميع صفوفه ومحاولة إعادة التسلح وما إلى ذلك".وأوضح بيسكوف: "نؤكد مرة أخرى أننا في الوقت الحالي لا نسجل أي تغيير في موقف نظام كييف المتمثل في الرفض التام لأي مفاوضات".وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتفظ بالأمل في هدنة أولمبية خلال الألعاب الأولمبية في باريس ويتوقع المساعدة في هذا الشأن من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر سلام دولي متساو لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240411/الكرملين-لا-يمكن-تجاهل-التغيرات-الجيوسياسية-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1087889677.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا

الكرملين يرد على مقترح باريس حول "الهدنة الأولمبية"

09:56 GMT 16.04.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
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تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تستخدم مبادرات مثل "الهدنة الأولمبية" لمحاولة إعادة تجميع صفوفها وإعادة التسلح.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، لقد طُرح على الرئيس مرارًا وتكرارًا مثل هذه الأسئلة، وقد لفت الرئيس وجيشنا الانتباه إلى حقيقة أن نظام كييف يستخدم، كقاعدة عامة، مثل هذه الأفكار ومثل هذه المبادرات لمحاولة إعادة تجميع صفوفه ومحاولة إعادة التسلح وما إلى ذلك".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتخذ باريس خطوات رسمية تجاه إمكانية التوصل إلى هدنة خلال الأولمبياد.

وأضاف: "هذا بالطبع يعقّد بشكل كبير عملية النظر في مثل هذه المبادرات. هذا هو الأمر الأول. ومن ثم، لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوات رسمية في هذا الصدد".

وأوضح بيسكوف: "نؤكد مرة أخرى أننا في الوقت الحالي لا نسجل أي تغيير في موقف نظام كييف المتمثل في الرفض التام لأي مفاوضات".

وأشار إلى أن موسكو ترحب بموقف بكين المتوازن بشأن حل الأزمة الأوكرانية، وأنها على دراية بمقترحات الصين.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الكرملين: لا يمكن تجاهل التغيرات الجيوسياسية في المفاوضات بشأن أوكرانيا
11 أبريل, 11:11 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتفظ بالأمل في هدنة أولمبية خلال الألعاب الأولمبية في باريس ويتوقع المساعدة في هذا الشأن من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر سلام دولي متساو لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.
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