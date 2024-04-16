https://sputnikarabic.ae/20240416/الكرملين-يرد-على-مقترح-باريس-حول-الهدنة-الأولمبية-1088009257.html

الكرملين يرد على مقترح باريس حول "الهدنة الأولمبية"

الكرملين يرد على مقترح باريس حول "الهدنة الأولمبية"

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تستخدم مبادرات مثل "الهدنة الأولمبية" لمحاولة إعادة تجميع صفوفها وإعادة... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T09:56+0000

2024-04-16T09:56+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، لقد طُرح على الرئيس مرارًا وتكرارًا مثل هذه الأسئلة، وقد لفت الرئيس وجيشنا الانتباه إلى حقيقة أن نظام كييف يستخدم، كقاعدة عامة، مثل هذه الأفكار ومثل هذه المبادرات لمحاولة إعادة تجميع صفوفه ومحاولة إعادة التسلح وما إلى ذلك".وأوضح بيسكوف: "نؤكد مرة أخرى أننا في الوقت الحالي لا نسجل أي تغيير في موقف نظام كييف المتمثل في الرفض التام لأي مفاوضات".وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتفظ بالأمل في هدنة أولمبية خلال الألعاب الأولمبية في باريس ويتوقع المساعدة في هذا الشأن من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر سلام دولي متساو لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240411/الكرملين-لا-يمكن-تجاهل-التغيرات-الجيوسياسية-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1087889677.html

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