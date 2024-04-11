https://sputnikarabic.ae/20240411/الكرملين-لا-يمكن-تجاهل-التغيرات-الجيوسياسية-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1087889677.html

الكرملين: لا يمكن تجاهل التغيرات الجيوسياسية في المفاوضات بشأن أوكرانيا

الكرملين: لا يمكن تجاهل التغيرات الجيوسياسية في المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، والمفاوضات مفضلة بالنسبة لروسيا... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتبر المفاوضات بشأن أوكرانيا عديمة الجدوى، وتحت أي شروط ستوافق روسيا على المشاركة في مثل هذه القمم: "لقد أكد الرئيس بوتين، مرارًا وتكرارًا، أننا لا نزال منفتحين على عملية التفاوض".وأضاف بيسكوف: "هذه العملية طريقتنا المفضلة لحل قضايانا، ولكن في ظل الظروف التي تم فيها حظر عملية التفاوض هذه من قبل الأوكرانيين أنفسهم، لا نرى حتى الآن أي أفق أمامنا".زيلينسكي يكشف عن طريقة جديدة للحصول على الأسلحة من الولايات المتحدةوذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الاثنين الماضي، أن سويسرا تخطط لعقد قمة سلام بشأن أوكرانيا، في منتصف يونيو/ حزيران المقبل، والتي ستضم ما بين 80 إلى 100 دولة.وأضاف أن "فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأننا نتحدث عن خيار آخر للدفع بصيغة سلام غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".وزير الخارجية البريطاني يحث ترامب بالضغط على الكونغرس لتخصيص مساعدات لنظام كييفوقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

https://sputnikarabic.ae/20240411/تركيا-تدعو-إلى-مشاركة-جميع-الأطراف-في-مفاوضات-سويسرا-حول-أوكرانيا-1087884437.html

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