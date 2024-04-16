https://sputnikarabic.ae/20240416/برلين-العبء-الذي-يتحمله-اقتصاد-الاتحاد-الأوروبي-يحمل-اسم-أورسولا-فون-دير-لاين-1088019083.html
برلين: العبء الذي يتحمله اقتصاد الاتحاد الأوروبي يحمل اسم "أورسولا فون دير لاين"
برلين: العبء الذي يتحمله اقتصاد الاتحاد الأوروبي يحمل اسم "أورسولا فون دير لاين"
سبوتنيك عربي
أفاد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الثلاثاء، بأن العبء البيروقراطي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحمل اسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:44+0000
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وقال ليندنر خلال مؤتمر اقتصادي: "أغلب البيروقراطية تأتي من بروكسل. العبء البيروقراطي له اسم، أورسولا. لقد ضاعت السنوات الخمس الماضية من حيث القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ولا يمكننا أن نتحمل خسارة السنوات الخمس المقبلة".وتحدث ليندنر عن ضرورة مضاعفة "النمو المحتمل" للاقتصاد الألماني، فهي "الخطوة الأولى الضرورية، من 0.5% إلى 1%، إلى المستوى الذي كنا عليه قبل جائحة كورونا".وفي فبراير/ شباط، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، إن مجلس الوزراء يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2% في عام 2024.وأشارت التوقعات السابقة أيضًا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2024، ولكن تم التعبير عن أرقام نمو أكثر تفاؤلاً. وهكذا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، توقّع مجلس الخبراء التابع لحكومة البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في عام 2024، بنسبة 0.7%.
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برلين: العبء الذي يتحمله اقتصاد الاتحاد الأوروبي يحمل اسم "أورسولا فون دير لاين"
13:44 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 13:47 GMT 16.04.2024)
أفاد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الثلاثاء، بأن العبء البيروقراطي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحمل اسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووصف السنوات الخمس لرئاسته بأنها "السنوات الضائعة".
وقال ليندنر خلال مؤتمر اقتصادي: "أغلب البيروقراطية تأتي من بروكسل. العبء البيروقراطي له اسم، أورسولا. لقد ضاعت السنوات الخمس الماضية من حيث القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ولا يمكننا أن نتحمل خسارة السنوات الخمس المقبلة".
وتحدث ليندنر عن ضرورة مضاعفة "النمو المحتمل" للاقتصاد الألماني، فهي "الخطوة الأولى الضرورية، من 0.5% إلى 1%، إلى المستوى الذي كنا عليه قبل جائحة كورونا".
وفي فبراير/ شباط، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، إن مجلس الوزراء يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي
إلى 0.2% في عام 2024.
وأشارت التوقعات السابقة أيضًا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2024، ولكن تم التعبير عن أرقام نمو أكثر تفاؤلاً. وهكذا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، توقّع مجلس الخبراء التابع لحكومة البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في عام 2024، بنسبة 0.7%.