https://sputnikarabic.ae/20240416/حريق-يلتهم-مصنعا-أمريكيا-ينتج-القذائف-لنظام-كييف-1088014236.html
حريق يلتهم مصنعا أمريكيا ينتج القذائف لنظام كييف
حريق يلتهم مصنعا أمريكيا ينتج القذائف لنظام كييف
سبوتنيك عربي
اندلع حريق في مصنع لإنتاج قذائف لأوكرانيا، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسبما ذكرت "أطلس نيوز". 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T12:34+0000
2024-04-16T12:34+0000
2024-04-16T12:34+0000
رصد عسكري
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وجاء في التقرير: "في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت الشرقي... اندلع حريق كبير في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون، بنسلفانيا. ومن غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كان الحريق قد وقع في المبنى، لكن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث". ونشر شهود عيان على الحادثة مقاطع فيديو وصوراً للمصنع الذي كان يتصاعد من مداخنه دخان أسود كثيف.وفي وقت لاحق، أكدت الشركة المالكة للمصنع، "جنرال ديناميكس"، أن حريقا صغيرا اندلع في المصنع، لكن تم إخماده سريعا ولم تقع إصابات. من الواضح أن مصنع ذخيرة جيش سكرانتون هو أحد الأصول الحيوية لقيادة الذخائر المشتركة الأمريكية. تنتج الشركة مجموعة واسعة من الذخائر، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 و 105 ملم. ووفقا لمجلة "ناتشونال ديفينس"، يستخدم مصنع سكرانتون منشآته لإنتاج قذائف لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240325/اندلاع-حريق-بمحطة-للطاقة-الكهربائية-في-مقاطعة-روستوف-الروسية-1087348094.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
حريق يلتهم مصنعا أمريكيا ينتج القذائف لنظام كييف
اندلع حريق في مصنع لإنتاج قذائف لأوكرانيا، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسبما ذكرت "أطلس نيوز".
وجاء في التقرير: "في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت الشرقي... اندلع حريق كبير في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون، بنسلفانيا. ومن غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كان الحريق قد وقع في المبنى، لكن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث".
ونشر شهود عيان على الحادثة مقاطع فيديو وصوراً للمصنع الذي كان يتصاعد من مداخنه دخان أسود كثيف.
وفي وقت لاحق، أكدت الشركة المالكة للمصنع، "جنرال ديناميكس"، أن حريقا صغيرا اندلع في المصنع، لكن تم إخماده سريعا ولم تقع إصابات.
من الواضح أن مصنع ذخيرة جيش سكرانتون هو أحد الأصول الحيوية لقيادة الذخائر المشتركة الأمريكية. تنتج الشركة مجموعة واسعة من الذخائر، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 و 105 ملم.
ووفقا لمجلة "ناتشونال ديفينس"، يستخدم مصنع سكرانتون منشآته لإنتاج قذائف لأوكرانيا.