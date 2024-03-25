https://sputnikarabic.ae/20240325/اندلاع-حريق-بمحطة-للطاقة-الكهربائية-في-مقاطعة-روستوف-الروسية-1087348094.html

اندلاع حريق بمحطة للطاقة الكهربائية في مقاطعة روستوف الروسية

اندلاع حريق بمحطة للطاقة الكهربائية في مقاطعة روستوف الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، فاسيلي غولوبيف، اليوم الإثنين، اندلاع حريق في محطة المحولات الفرعية بمحطة كهرباء منطقة نوفوتشركاسك، مشيرا إلى عدم وقوع... 25.03.2024, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وقال غولوبيف، في قناته عبر موقع" تليغرام": "الليلة، اندلع حريق في محطة المحولات الفرعية لمحطة كهرباء مقاطعة نوفوتشيركاسك، وتم إخماده على الفور من قبل عمال المحطة، ولم تقع إصابات جراء الحريق، فيما يجري تحديد أسباب الحادث".وأشار غولوبيف إلى توقف خطوط نقل الجهد العالي - تيخوريتسكايا وروستوفسكايا – تلقائيا، إلا أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة للمستهلكين"، ووفق غولوبيف، خرجت وحدتي طاقة في المحطة عن العمل مؤقتا.يذكر أنه في مارس/ آذار الجاري، أعلن رئيس بلدية منطقة سلافيانسك الروسية رومان سينياغوفسكي.، أن حريقًا قد اندلع في مصفاة نفط سلافيانسك أون كوبان بإقليم كراسنودار، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، وذلك بعد هجوم بالطائرات المسيرة على المنطقة.وقال سينياغوفسكي عبر تطبيق "تليغرام": "هناك حريق محلي في أراضي سلافيانسك أون كوبان. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وأضاف: "تم بالفعل السيطرة على الجزء الرئيسي للحريق. وبحسب البيانات التشغيلية فقد أصيب أحد العاملين بالمصنع".وكان مقر العمليات للإقليم، قد قال في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في محاولة أخرى لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف الإجرامي. في الليل، حوالي الساعة الثالثة صباحًا، حاولت عدة طائرات بدون طيار مهاجمة مصفاة النفط في سلافيانسك".

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