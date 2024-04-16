"حماس" لـ"سبوتنيك": لا يمكن اعتبار واشنطن طرفا نزيها في ملف المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240416/حماس-لـسبوتنيك-لا-يمكن-اعتبار-واشنطن-طرفا-نزيها-في-ملف-المفاوضات--1088011421.html
"حماس" لـ"سبوتنيك": لا يمكن اعتبار واشنطن طرفا نزيها في ملف المفاوضات
"حماس" لـ"سبوتنيك": لا يمكن اعتبار واشنطن طرفا نزيها في ملف المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسّام خلف، أنّه "لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا نزيها في ملف المفاوضات حول الحرب في غزة، إذ أن... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T11:30+0000
2024-04-16T11:30+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101360/16/1013601639_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9585c01b4212d46f94a7b388baadf34.jpg
وأوضح خلف، في تصريح حصري لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "حماس رفضت الصفقة المقترحة من قبل الجانب الإسرائيلي لأنها لم تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، والإفراج عن أسرى في المرحلة الأولى". وأكد أنه "لا نية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفاوض، لأنه لا يأخذ موضوع المفاوضات بجدية"، لافتًا إلى أنّ "الحركة طالبت بالإفراج عن 30 فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة مقابل كل مجندة، و50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل عسكري". وشدّد على أنّ "نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في غزة تطبيقًا لمشروع حكومته المتطرفة، ولا يتجاوب لأي مطلب فلسطيني"، مؤكدًا أنّ "حركة حماس لم تستغل الضربة الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي، ولو كانت تصب في مصلحة وقف إطلاق النار بغزة". وأشار خلف إلى "وجود تصعيد خطير في الضفة الغربية ومخطط إسرائيلي جدي لتهجير الفلسطينيين منها، إذ يحاول المستوطنون إخراج الشعب الفلسطيني من دياره، تحت حراسة مشددة من قبل القوات الإسرائيلية". وأعرب عن أسفه "لعدم تصرف السلطات الفلسطينية بشكل فوري"، منتقدًا موقفها "الضعيف حيال التصعيد الحاصل في الضفة، وتهرّبها من مسؤولية الحفاظ على الممتلكات الفلسطينية". وأكد أنّه "لا علاقة لإيران بما يجري في الضفة"، وأنّه "من حق أبناء الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضهم". وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ192، وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 34 ألف قتيل و77 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع. وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-لـسبوتنيك-روسيا-لا-تستغل-الوضع-في-المنطقة-لتحقيق-أجنداتها-كما-يفعل-الغرب-1088010727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101360/16/1013601639_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_348af7c793e01bcf9d03bdbb60c88e60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

"حماس" لـ"سبوتنيك": لا يمكن اعتبار واشنطن طرفا نزيها في ملف المفاوضات

11:30 GMT 16.04.2024
© Sputnik . Andrei Steninحماس
حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik . Andrei Stenin
تابعنا عبر
أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسّام خلف، أنّه "لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا نزيها في ملف المفاوضات حول الحرب في غزة، إذ أن واشنطن تشارك إسرائيل في حربها على القطاع منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي".
وأوضح خلف، في تصريح حصري لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "حماس رفضت الصفقة المقترحة من قبل الجانب الإسرائيلي لأنها لم تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، والإفراج عن أسرى في المرحلة الأولى".
وأكد أنه "لا نية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفاوض، لأنه لا يأخذ موضوع المفاوضات بجدية"، لافتًا إلى أنّ "الحركة طالبت بالإفراج عن 30 فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة مقابل كل مجندة، و50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل عسكري".
يجلس الناس معًا لتناول إفطارهم في إفطار جماعية ينظمها أعضاء مخيم بربارة للاجئين، على طول أحد شوارع رفح بجنوب قطاع غزة في 24 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
خبير لـ"سبوتنيك": روسيا لا تستغل الوضع في المنطقة لتحقيق أجنداتها كما يفعل الغرب
11:09 GMT
وشدّد على أنّ "نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في غزة تطبيقًا لمشروع حكومته المتطرفة، ولا يتجاوب لأي مطلب فلسطيني"، مؤكدًا أنّ "حركة حماس لم تستغل الضربة الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي، ولو كانت تصب في مصلحة وقف إطلاق النار بغزة".
وأشار خلف إلى "وجود تصعيد خطير في الضفة الغربية ومخطط إسرائيلي جدي لتهجير الفلسطينيين منها، إذ يحاول المستوطنون إخراج الشعب الفلسطيني من دياره، تحت حراسة مشددة من قبل القوات الإسرائيلية".
وأعرب عن أسفه "لعدم تصرف السلطات الفلسطينية بشكل فوري"، منتقدًا موقفها "الضعيف حيال التصعيد الحاصل في الضفة، وتهرّبها من مسؤولية الحفاظ على الممتلكات الفلسطينية".
وأكد أنّه "لا علاقة لإيران بما يجري في الضفة"، وأنّه "من حق أبناء الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضهم".
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ192، وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 34 ألف قتيل و77 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل07:43 GMTЛагерь палестинских беженцев на границе с Египтом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة 07:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала