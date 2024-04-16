https://sputnikarabic.ae/20240416/حماس-لـسبوتنيك-لا-يمكن-اعتبار-واشنطن-طرفا-نزيها-في-ملف-المفاوضات--1088011421.html

"حماس" لـ"سبوتنيك": لا يمكن اعتبار واشنطن طرفا نزيها في ملف المفاوضات

"حماس" لـ"سبوتنيك": لا يمكن اعتبار واشنطن طرفا نزيها في ملف المفاوضات

سبوتنيك عربي

أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسّام خلف، أنّه "لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا نزيها في ملف المفاوضات حول الحرب في غزة، إذ أن... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T11:30+0000

2024-04-16T11:30+0000

2024-04-16T11:30+0000

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وأوضح خلف، في تصريح حصري لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "حماس رفضت الصفقة المقترحة من قبل الجانب الإسرائيلي لأنها لم تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، والإفراج عن أسرى في المرحلة الأولى". وأكد أنه "لا نية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفاوض، لأنه لا يأخذ موضوع المفاوضات بجدية"، لافتًا إلى أنّ "الحركة طالبت بالإفراج عن 30 فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة مقابل كل مجندة، و50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل عسكري". وشدّد على أنّ "نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في غزة تطبيقًا لمشروع حكومته المتطرفة، ولا يتجاوب لأي مطلب فلسطيني"، مؤكدًا أنّ "حركة حماس لم تستغل الضربة الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي، ولو كانت تصب في مصلحة وقف إطلاق النار بغزة". وأشار خلف إلى "وجود تصعيد خطير في الضفة الغربية ومخطط إسرائيلي جدي لتهجير الفلسطينيين منها، إذ يحاول المستوطنون إخراج الشعب الفلسطيني من دياره، تحت حراسة مشددة من قبل القوات الإسرائيلية". وأعرب عن أسفه "لعدم تصرف السلطات الفلسطينية بشكل فوري"، منتقدًا موقفها "الضعيف حيال التصعيد الحاصل في الضفة، وتهرّبها من مسؤولية الحفاظ على الممتلكات الفلسطينية". وأكد أنّه "لا علاقة لإيران بما يجري في الضفة"، وأنّه "من حق أبناء الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضهم". وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ192، وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 34 ألف قتيل و77 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع. وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار.

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