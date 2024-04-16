خبير لـ"سبوتنيك": روسيا لا تستغل الوضع في المنطقة لتحقيق أجنداتها كما يفعل الغرب

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-لـسبوتنيك-روسيا-لا-تستغل-الوضع-في-المنطقة-لتحقيق-أجنداتها-كما-يفعل-الغرب-1088010727.html
خبير لـ"سبوتنيك": روسيا لا تستغل الوضع في المنطقة لتحقيق أجنداتها كما يفعل الغرب
خبير لـ"سبوتنيك": روسيا لا تستغل الوضع في المنطقة لتحقيق أجنداتها كما يفعل الغرب
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حبيب بدوي، أنّ "إيران سجلت نقاط هامة في هجومها على إسرائيل ليل السبت الماضي"، وأنّ "العالم الآن ينتظر... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T11:09+0000
2024-04-16T11:09+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
العالم
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وأوضح الدكتور بدوي، في حديث حصري لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "كل الأطراف المتنازعة في المنطقة تتجنب الحرب الإقليمية"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل فقدت مكانتها أمام المجتمع الدولي بعد تعرضها لضربتي السابع من أكتوبر والثالث عشر من نيسان". ونوه بأنّ "الشعب الإسرائيلي فقد ثقته بحكومته وبجيشه، ما سيدفع نتنياهو إلى القيام برد منضبط على الضربة الإيرانية، وتسجيل نقاط إضافية بدون أي تهور أو التعرض للمفاعلات النووية الإيرانية". وانتقد "غياب القوى العربية الإقليمية"، مؤكدًا أنّ "الغرب سينتهك حقوق العرب ما إن بقوا على هذا الحال". وذكّر الدكتور بدوي أنّ "الداخل الإسرائيلي في أزمة خانقة منذ زمن طويل"، وأنّ "الرد الإيراني أمّن لنتنياهو فرصة جديدة للهروب من جرائمه في غزة والتحول إلى شخصية مهمة تنال إعجاب الإسرائيليين". ورأى أنّ "إيران دولة براغماتية تملك مصالح عدة في المنطقة"، وأنّ "الفصائل الموالية لها في سوريا ولبنان والعراق تمثل أوراق قوة ضخمة بوجه الغرب، ما يفرض تحديات على كل الأصعدة". وأشار إلى أنّ "طهران حريصة على الرأي العام الإيراني، وتسعى للحفاظ على تأييد كل الشعب في أي قرار تتخذه، لذا تقوم بدراسة كل خطوة تقوم بها بشكل يلبي حاجة الإيرانيين وتفاديا لوقوع أي صدامات داخلية". واستبعد الدكتور بدوي أن "تساهم روسيا في زعزعة استقرار المنطقة عبر شن حروب فيها"، مشيرًا إلى أنّ "الروس يواجهون الفاشية والتطاول الأوكراني الذي يتم دعمه من قبل الغرب،" وأنّ "موسكو باتت قادرة الآن على حماية أمنها القومي من أي خطر". وإذ أوضح أنّ "روسيا وإيران دولتان حليفتان"، أكد أنّ "موسكو لا تحاول استغلال الصراع في المنطقة عبر تطبيقها أجندات سياسية كما يفعل الغرب"، مشدّدًا على أنّ "روسيا الآن تمثل قطبا عالميا يملك قوة تنتصر فيها على أي تحد يفرضه الغرب". وحول الصراع الدائر في غزة، أكد الدكتور بدوي أنّ "الغرب يحاول استغلال الملف الفلسطيني والاستفادة منه لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية"، مؤكدًا أنّ "مسألة الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تضعف شيئا فشيئا وتسقط أمام وجود أقطاب عالمية أكثر أهمية منها". وأشار إلى "هشاشة الداخل الأمريكي في عهد الرئيس الحالي جو بايدن"، قائلا إنّ "واشنطن الآن في مواجهة كبيرة مع أقطاب عالمية أخرى"، وأنّ "عملية طوفان الأقصى جاءت لتخلط كل أوراق القوة، وتُفشل المخطط الأمريكي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية (على رأسها المملكة العربية السعودية)". وانتقد "السياسية الامريكية التي تفرض واشنطن من خلالها عقوبات على كل من يهدد دولارها"، مشيرًا إلى أنها "تستخدم أحيانا القوة العسكرية، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وقد يساهم في تشتت الداخل الأمريكي وبروز صراعات بين الديمقراطيين والجمهوريين أنفسهم". وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مؤكدًا إصابة الصواريخ الإيرانية قاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة إسرائيلية. ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا من طراز "كروز" و110 صواريخ أرض-أرض".
https://sputnikarabic.ae/20240416/بوريل-يوجد-اختلاف-في-مواقف-دول-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-غزة-ونحذر-إسرائيل-من-الرد-1088009961.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/القدرات-العسكرية-لإسرائيل-وإيران-والقواعد-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-تفاصيل-مهمة-بالأرقام-1088007480.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, العالم
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, العالم

خبير لـ"سبوتنيك": روسيا لا تستغل الوضع في المنطقة لتحقيق أجنداتها كما يفعل الغرب

11:09 GMT 16.04.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abedيجلس الناس معًا لتناول إفطارهم في إفطار جماعية ينظمها أعضاء مخيم بربارة للاجئين، على طول أحد شوارع رفح بجنوب قطاع غزة في 24 مارس 2024
يجلس الناس معًا لتناول إفطارهم في إفطار جماعية ينظمها أعضاء مخيم بربارة للاجئين، على طول أحد شوارع رفح بجنوب قطاع غزة في 24 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حبيب بدوي، أنّ "إيران سجلت نقاط هامة في هجومها على إسرائيل ليل السبت الماضي"، وأنّ "العالم الآن ينتظر رد حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة بعد إعلان سلاح الجو الإسرائيلي استعداده لتوجيه ضربة موجعة لطهران".
وأوضح الدكتور بدوي، في حديث حصري لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "كل الأطراف المتنازعة في المنطقة تتجنب الحرب الإقليمية"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل فقدت مكانتها أمام المجتمع الدولي بعد تعرضها لضربتي السابع من أكتوبر والثالث عشر من نيسان".
ونوه بأنّ "الشعب الإسرائيلي فقد ثقته بحكومته وبجيشه، ما سيدفع نتنياهو إلى القيام برد منضبط على الضربة الإيرانية، وتسجيل نقاط إضافية بدون أي تهور أو التعرض للمفاعلات النووية الإيرانية".
وانتقد "غياب القوى العربية الإقليمية"، مؤكدًا أنّ "الغرب سينتهك حقوق العرب ما إن بقوا على هذا الحال".
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10:59 GMT
وذكّر الدكتور بدوي أنّ "الداخل الإسرائيلي في أزمة خانقة منذ زمن طويل"، وأنّ "الرد الإيراني أمّن لنتنياهو فرصة جديدة للهروب من جرائمه في غزة والتحول إلى شخصية مهمة تنال إعجاب الإسرائيليين".
ورأى أنّ "إيران دولة براغماتية تملك مصالح عدة في المنطقة"، وأنّ "الفصائل الموالية لها في سوريا ولبنان والعراق تمثل أوراق قوة ضخمة بوجه الغرب، ما يفرض تحديات على كل الأصعدة".
وأشار إلى أنّ "طهران حريصة على الرأي العام الإيراني، وتسعى للحفاظ على تأييد كل الشعب في أي قرار تتخذه، لذا تقوم بدراسة كل خطوة تقوم بها بشكل يلبي حاجة الإيرانيين وتفاديا لوقوع أي صدامات داخلية".
واستبعد الدكتور بدوي أن "تساهم روسيا في زعزعة استقرار المنطقة عبر شن حروب فيها"، مشيرًا إلى أنّ "الروس يواجهون الفاشية والتطاول الأوكراني الذي يتم دعمه من قبل الغرب،" وأنّ "موسكو باتت قادرة الآن على حماية أمنها القومي من أي خطر". وإذ أوضح أنّ "روسيا وإيران دولتان حليفتان"، أكد أنّ "موسكو لا تحاول استغلال الصراع في المنطقة عبر تطبيقها أجندات سياسية كما يفعل الغرب"، مشدّدًا على أنّ "روسيا الآن تمثل قطبا عالميا يملك قوة تنتصر فيها على أي تحد يفرضه الغرب".
وحول الصراع الدائر في غزة، أكد الدكتور بدوي أنّ "الغرب يحاول استغلال الملف الفلسطيني والاستفادة منه لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية"، مؤكدًا أنّ "مسألة الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تضعف شيئا فشيئا وتسقط أمام وجود أقطاب عالمية أكثر أهمية منها".
وأشار إلى "هشاشة الداخل الأمريكي في عهد الرئيس الحالي جو بايدن"، قائلا إنّ "واشنطن الآن في مواجهة كبيرة مع أقطاب عالمية أخرى"، وأنّ "عملية طوفان الأقصى جاءت لتخلط كل أوراق القوة، وتُفشل المخطط الأمريكي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية (على رأسها المملكة العربية السعودية)".
مقاتلة إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
القدرات العسكرية لإسرائيل وإيران والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط... تفاصيل مهمة بالأرقام
09:42 GMT
وانتقد "السياسية الامريكية التي تفرض واشنطن من خلالها عقوبات على كل من يهدد دولارها"، مشيرًا إلى أنها "تستخدم أحيانا القوة العسكرية، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وقد يساهم في تشتت الداخل الأمريكي وبروز صراعات بين الديمقراطيين والجمهوريين أنفسهم".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مؤكدًا إصابة الصواريخ الإيرانية قاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة إسرائيلية.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا من طراز "كروز" و110 صواريخ أرض-أرض".
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