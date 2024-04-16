https://sputnikarabic.ae/20240416/القدرات-العسكرية-لإسرائيل-وإيران-والقواعد-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-تفاصيل-مهمة-بالأرقام-1088007480.html

القدرات العسكرية لإسرائيل وإيران والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط... تفاصيل مهمة بالأرقام

القدرات العسكرية لإسرائيل وإيران والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط... تفاصيل مهمة بالأرقام

سبوتنيك عربي

لقد أثبتت إسرائيل نفسها على مدى عقود كواحدة من القوى العسكرية الأكثر قوة وتقدماً من الناحية التكنولوجية في الشرق الأوسط. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T09:42+0000

2024-04-16T09:42+0000

2024-04-16T09:42+0000

رصد عسكري

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وفي تصنيف Global Firepower السنوي (2024)، تحتل إسرائيل المرتبة 17، متقدمة على الدول الكبرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية وألمانيا وإسبانيا.وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري الإسرائيلي في عام 2022، 23.4 مليار دولار.يعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي تأسس بعد أسبوعين من إنشاء الدولة اليهودية في عام 1948، على تقليد الخدمة العسكرية الإجبارية بدءًا من سن 18 عامًا. وبعد التجنيد، يجب على الرجال الخدمة لمدة 32 شهرًا والنساء لمدة 24 شهرًا.حاليًا، وفقًا لتقديرات الخبراء، هناك حوالي 170 ألف شخص في الخدمة العسكرية الفعلية وحوالي 465 ألف إسرائيلي في وحدات الاحتياط.وتنتهج إسرائيل منذ فترة طويلة سياسة التعتيم النووي: فهي لا تؤكد ولا تنفي رسمياً وجود الأسلحة النووية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار بشأن مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، والذي دعا إسرائيل إلى التخلي عن حيازتها للأسلحة النووية، والانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "دون مزيد من التأخير" ووضع حد لها. جميع منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشاملة.ويقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن إسرائيل تمتلك حوالي 80 سلاحًا نوويًا. ومن بينها حوالي 30 قنبلة يتم إيصالها بالطائرات. ومن المقرر أن يتم إطلاق الأسلحة الخمسين المتبقية بواسطة صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز "أريحا 2"، والتي يعتقد الخبراء أنها تنطلق من منصات إطلاق متحركة في كهوف في قاعدة عسكرية شرق القدس.ويشير خبراء ستوكهولم إلى أن الوضع التشغيلي للصاروخ الباليستي متوسط ​​المدى Jericho III غير معروف. في عام 2013، أجرت إسرائيل اختبار إطلاق لـ "نظام دفع صاروخي"، وأشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أنه كان مخصصًا لصاروخ "أريحا 3".ونظام الدفاع الصاروخي الرئيسي في إسرائيل هو نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي قصير المدى. هذا هو المجمع الأكثر عددًا في نظام الدفاع الصاروخي الوطني، فهو يغطي أكبر مساحة، وهو مسؤول أيضًا عن الدفاع عن أصعب المناطق.تم تطوير القبة الحديدية في البداية في شركة "رافائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، ثم شاركت شركة "رايثيون" الأمريكية في إنشاء الصاروخ الاعتراضي.دخلت أول منظومة الخدمة القتالية في نهاية مارس/آذار 2011. وعلى مدى السنوات القليلة التالية، تم نشر تسع منظومات أخرى، لتغطي جميع مناطق إسرائيل المهددة بالصواريخ غير الموجهة قصيرة المدى. وتمت مناقشة إمكانية تشكيل تشكيلات جديدة مماثلة ووضع أنظمة دفاع جوي على السفن وما إلى ذلك.وبحسب البيانات التي تم الكشف عنها، فإن كل منظومة تشمل رادار بحث خاص بها مع نطاق كشف للأهداف الكبيرة يصل إلى 400-470 كم، ويوجد مركز تحكم قتالي يقوم بمعالجة البيانات المتعلقة بالوضع الجوي. تشمل المنظومة ثلاث أو أربع قاذفات قابلة للنقل تحتوي كل منها على 20 صاروخًا اعتراضيًا.وأكد المطور والمشغل أن نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" يستخدم المبدأ الانتقائي لضرب الأهداف. أثناء العمليات القتالية، يقوم مركز الرادار والتحكم في المجمع بحساب أي من الأهداف المكتشفة يهدد المناطق المأهولة بالسكان أو غيرها من الأشياء. ويتم إطلاق الصواريخ المضادة للصواريخ عليها، في حين يسمح للآخرى بالسقوط في مكان آمن.كما يمتلك جيش الدفاع الإسرائيلي عددًا كبيرًا من ناقلات الجنود المدرعة والدبابات والمدفعية والصواريخ والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية والطائرات بدون طيار.أساس أسطول القوات المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي هو الدبابات القتالية من طراز "ميركافا". بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة واسعة من المركبات المجنزرة والعجلات ذات الإنتاج المحلي والأمريكي. عدد المركبات القتالية يتجاوز 21 ألف وحدة.ويشغل سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 320 طائرة مقاتلة، منها 175 طائرة "إف-16"، و84 طائرة "إف-15"، و39 طائرة "إف-35"، بالإضافة إلى أكثر من 120 مروحية، منها 48 مروحية هجومية من طراز "أباتشي".وتمتلك البحرية الإسرائيلية أكثر من 100 سفينة نشطة. أكبر أنواع السفن من حيث السعة والحجم والغرض هي الطرادات، وهناك أيضًا مجموعة من زوارق الصواريخ ذات الرد السريع وسفن الدوريات والإنزال. ويشغل الجيش الإسرائيلي أيضًا خمس غواصات من طراز "دولفين".كما أن الجيش الإسرائيلي مسلح بطائرات مسيرة من سلسلة "أوربيت" و"إيتان" و"كوتشاف".إيرانإيران هي اللاعب الأكثر أهمية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من العلاقات الصعبة مع عدد من دول المنطقة وبعض زعماء العالم، إلا أن هذه الدولة تحافظ على إمكاناتها وتزيدها في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال القوات المسلحة. على مدى العقود الماضية، اضطرت إيران إلى العيش في ظل العقوبات الدولية وعدم قدرتها على الوصول إلى العديد من التقنيات والمنتجات الضرورية وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن استخدام مواردها الخاصة ودعم عدد قليل من الدول الصديقة يسمح للبلاد بالحصول على النتائج المرجوة، فضلا عن أن يكون لديها جيش قوي إلى حد ما يقارن بشكل إيجابي مع عدد من القوات المسلحة الأخرى في المنطقة.وبحسب التصنيف السنوي للقوة العسكرية Global Firepower (2024)، تحتل إيران المرتبة 14 وهي من بين أكبر 15 قوة عسكرية عالمية في العالم. وفي الوقت نفسه، تحتل إيران المرتبة الأولى في التصنيف الدفاعي الإقليمي.وبلغت الميزانية العسكرية الإيرانية، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، 6.8 مليار دولار في عام 2021 (2.19% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد).تشمل القوات المسلحة الإيرانية ثلاثة فروع رئيسية: فيلق الحرس الثوري الإسلامي، والجيش الإيراني، وقيادة إنفاذ القانون الإيرانية.ويقدر العدد الإجمالي للأفراد العسكريين يبلغ حوالي 1.2 مليون شخص، وجنود الاحتياط - 350 ألف شخص.يتكون أساس أسطول قوات الدبابات الإيرانية من الدبابات السوفيتية "تي-72إس"، و"تي-723"، والبريطانية "في في101"، والأمريكية إم-60 "باتون"، بالإضافة إلى الدبابات من إنتاجها الخاص. ويقدر العدد الإجمالي للقوات المدرعة بأكثر من 81 ألف وحدة.وتتكون القوة الجوية الإيرانية في المقام الأول من طائرات أمريكية الصنع قديمة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وبعض النماذج السوفييتية، ومقاتلة فرنسية واحدة. ويقدر عدد الوحدات القتالية بـ 778 وحدة.وتشغل القوات الجوية الإيرانية المقاتلات الأمريكية "ماكدونيل" إف-4، 41، وجرومان إف-14 تومكات، ونورثروب إف-5 تايغر، وماكدونيل إف-4 فانتوم II، والسوفييتية سو-24، وسو-22إم3/إم4، وميغ-29إس إم تي/أوبي، والصينية تشنغدي جي-7، والفرنسية داسو ميراج إف1.تمتلك البحرية الإيرانية 97 سفينة (بعضها عفا عليه الزمن). بما في ذلك أربع فرقاطات من طراز "جامران"، وفرقاطات بريطانية من طراز "ألفاند"، وغواصات سوفييتية من طراز "كيلو" تعمل بالديزل والكهرباء، وكورفيت أمريكي من طراز "بايندور"، وغواصات "نهانغ" للعمليات السرية الصغيرة، وسفن "كمان" السريعة الفرنسية، وحوامات الإنزال البريطانية Saunders -Roe SR.No.وقد أثبتت إيران نفسها باعتبارها المورد الرئيسي في العالم للطائرات المسيرة منخفضة التكلفة.وتمتلك إيران طائرات مسيرة من طراز "أبابيل" و"أراش" و"مهير" و"كرار" و"ياسر" و"شاهد، وغيرها. ويقدر العدد الإجمالي للطائرات بدون طيار في ترسانة إيران بـ 3894 وحدة.ومن الصعب إجراء تقييم مستقل لحجم الترسانة الصاروخية الإيرانية نظرا لعدم وجود معلومات موثوقة عن عدد الصواريخ.وفقًا لمسؤولين أمريكيين، تمتلك إيران "أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في المنطقة" وتعمل بشكل مطرد على زيادة مدى ودقة صواريخها الباليستية التي يزيد عددها عن 3000 صاروخ اعتبارًا من عام 2022. وتم الحصول على معظمها من مصادر أجنبية، وخاصة من كوريا الشمالية. وتمتلك إيران صواريخ يتراوح مداها بين 40 و3000 كيلومتر.القواعد الأمريكية في الشرق الأوسطتمتلك الولايات المتحدة قواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ عقود. وفي ذروتها في عام 2011، كان هناك أكثر من 100 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، وفي عام 2007، كان هناك أكثر من 160 ألف جندي في العراق.وعلى الرغم من انخفاض أعدادها بشكل كبير منذ انسحاب القوات من أفغانستان عام 2021، إلا أنه لا يزال هناك حوالي 30 ألف جندي أمريكي منتشرين في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك، منذ أن بدأت حرب إسرائيل في أكتوبر 2023قاعدة القيارة في الموصل وقاعدة K1 في كركوك. وتقع قاعدة عسكرية أخرى في مطار أربيل.وعلى الرغم من انخفاض أعدادهم بشكل كبير منذ انسحاب القوات من أفغانستان عام 2021، إلا أنه لا يزال هناك حوالي 30 ألف جندي أمريكي منتشرين في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، أرسلت الولايات المتحدة مؤقتًا آلاف القوات الإضافية إلى المنطقة، بما في ذلك على متن السفن الحربية.البحرينحاليًا، البحرين هي قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وتشارك في التحالفات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك التحالف العالمي لمحاربة "داعش". وقدمت القوات المسلحة البحرينية الدعم لقوة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان من خلال تأمين محيط القاعدة العسكرية. أصبحت البحرين أول دولة عربية تقود قوة عمل تابعة للتحالف تقوم بدوريات في الخليج العربي وتدعم مهمة التحالف لمكافحة القرصنة.وفي عام 2002، تم إعلان البحرين حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة من خارج الناتو.وتغطي منطقة المسؤولية حوالي 2.5 مليون ميل مربع (حوالي 6.5 مليون كيلومتر مربع) من المياه وتشمل الخليج العربي وخليج عمان وعدن والبحر الأحمر والبحر العربي.ويقع المقر الرئيسي للأسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة. اعتبارًا من عام 2023، تم تعيين أكثر من ثمانية آلاف موظف عسكري ومدني أمريكي في خدمة الدعم البحري البحرينية. وفي السنة المالية 2023، قدرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها أنفقت 539.5 مليون دولار على الموظفين والعمليات والصيانة والإسكان لعائلات الموظفين الأمريكيين المتمركزين في البحرين.الأردنويعد الجيش الأردني أحد أكبر المستفيدين من التمويل العسكري الأجنبي من واشنطن. وتوظف المملكة مئات المدربين الأمريكيين، وهي واحدة من الحلفاء القلائل في المنطقة الذين أجروا تدريبات واسعة النطاق تشمل القوات الأميركية على مدار العام.والقاعدة الأمريكية في الأردن هي ما يسمى بالبرج 22، وتقع شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق. وهو مركز لوجستي يضم حوالي 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية. ومن غير المعروف على وجه اليقين ما هي الأسلحة المخزنة في القاعدة، وكذلك ما هي الدفاعات الجوية المستخدمة.وتستخدم القوات الأمريكية أيضًا قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية الأردنية بالقرب من الأزرق، وهي المركز الرئيسي للعمليات الجوية الأمريكية في سوريا. ولم يعترف الجيش الأمريكي أبدًا بوجوده في القاعدة، لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت أنه يستضيف طائرات مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وطائرات سريعة منذ عام 2016 على الأقل.وفي عام 2019، تم الكشف عن أن الموقع هو موقع قاعدة العمليات الأمامية فولر. قد تكون القاعدة موطنًا لجناح الجسر الجوي رقم 332.في عام 2021، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة تعمل على تحديث المدرج الجنوبي في القاعدة الجوية في الأردن، والذي شمل بناء ثلاث ساحات جديدة لطائرات النقل الكبيرة إس--17 وإس- 5، بالإضافة إلى الطائرات الأصغر حجمًا إس-130 وطائرة المحرك المائل سي في-22.وفي يونيو 2023، أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات الشبح من طراز F-22 رابتور من سرب المقاتلات رقم 94 إلى القاعدة. وفي يوليو من نفس العام، أفادت التقارير أن مقاتلات F-35A قد تم نشرها في قاعدة في الأردن. واستقبلت القاعدة عدة طائرات هجومية جديدة من طرازإف-15، وحتى عام 2023، بلغ إجمالي عدد القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن حوالي ثلاثة آلاف.العراقويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في قواعد مشتركة مع القوات العراقية. ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي للقوات يتقلب باستمرار. ولم يكشف البنتاغون عن عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تتحرك بانتظام داخل وخارج البلاد لمساعدة القوات العراقية أو السفر إلى سوريا للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.وتدير الولايات المتحدة تسع قواعد عسكرية في العراق. وتدير الولايات المتحدة في بغداد قاعدتين عسكريتين هما معسكر النصر في مطار بغداد الدولي والتاجي الواقع شمال العاصمة العراقية. وقد استخدمت الولايات المتحدة قاعدتي الحبانية وعين الأسد الجويتين الواقعتين في محافظة الأنبار الغربية، بشكل نشط خلال الحملة ضد تنظيم "داعش".وتستخدم القوات الأمريكية أيضًا قاعدتي بلد الجوية في محافظة صلاح الدين الشمالية وحرير الواقعة في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية في العراق؛ وكذلك قاعدة القيارة العسكرية في الموصل وقاعدة K1 في كركوك. وتقع قاعدة عسكرية أخرى في مطار أربيل.دولة قطروقطر حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي. ويمنح هذا الوضع قطر امتيازات اقتصادية وعسكرية خاصة في علاقاتها مع الولايات المتحدة.وتعتبر قاعدة "العديد" الجوية، واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. تعد القاعدة موطنًا للعديد من القيادات العسكرية الأمريكية المهمة، بما في ذلك مقر القيادة الأمامية المركزية الأمريكية، والقيادة الأمامية المركزية للقوات الجوية الأمريكية، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية المركزية الأمامية.وتتسع قاعدة العديد الجوية، الواقعة في الصحراء جنوب غرب الدوحة، لأكثر من 10 آلاف جندي أمريكي. وأصبحت القاعدة مركزًا رئيسيًا للعمليات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية في أفغانستان وإيران والشرق الأوسط. وتعمل القوات الجوية القطرية والبريطانية أيضًا من القاعدة. تعد قاعدة العديد موطنًا لجناح الجسر الجوي رقم 379 التابع للقوات الجوية الأمريكية. وحتى عام 2023، كان هناك حوالي ثمانية آلاف جندي أمريكي في القاعدة.الكويتمنذ عام 2003، قدمت الكويت المنصة الأساسية لعمليات الولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق، وحاربت "داعش" كعضو في التحالف الدولي.تعد البلاد موطنًا لمقر التحالف الدولي المعروف رسميًا باسم فرقة العمل المشتركة - عملية العزم الصلب.وتشمل القواعد الأمريكية في الكويت قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، ومعسكر عريفجان، ومعسكر بهرنج، ومعسكر باتريوت التابع للقاعدة البحرية الكويتية، ومعسكر رأس الحربة في ميناء الشعيبة.وحتى عام 2023، كان هناك حوالي 13.5 ألف جندي أمريكي في الكويتالإمارات العربية المتحدةتعد الإمارات العربية المتحدة حليفًا مهمًا للولايات المتحدة، حيث تقدم دعمًا كبيرًا للقوات والطائرات والسفن البحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. على مدى العقود الثلاثة الماضية، اتحدت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في ست عمليات تحالف عسكري: من حرب الخليج الأولى إلى كوسوفو وأفغانستان وليبيا والقتال ضد "داعش".وتستضيف الإمارات خمسة آلاف جندي أمريكي في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي. قاعدة الظفرة الجوية هي موطن لـ 80 طائرة من طراز F-16 مقدمة من الولايات المتحدة. ويضم أسطول الظفرة العسكري أيضًا طائرات مثل"إف-16"، و97 KC-10، وRQ-4 Global Hawk، وE-3 Sentry، وU-2 Dragon Lady .تعد قاعدة الظفرة الجوية موطنًا لجناح الاستطلاع الجوي رقم 380 التابع للقوات الجوية الأمريكية، والذي تم تأسيسه في عام 2002، على الرغم من تواجد الجيش الأمريكي في القاعدة منذ التسعينيات، لم يتم الاعتراف بوجود القاعدة إلا في عام 2017.بالإضافة إلى ذلك، تتمركز القوات العسكرية الأمريكية في الإمارات في قاعدة المنهاد الجوية وقاعدة الفجيرة البحرية.سلطنة عمانوبموجب اتفاقية الوصول إلى المرافق العمانية، يمكن للولايات المتحدة أن تطلب الوصول إلى الموانئ الجوية والموانئ البحرية في البلاد. ومن هذه المرافق المطارات العسكرية للقوات الجوية السلطانية مصيرة، وثمريت، والمصنعة، ومطار مسقط الدولي، والموانئ البحرية في الدقم وصلالة.ويوجد حاليًا عدة مئات من الأفراد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في عمان.المملكة العربية السعوديةوفي ديسمبر/كانون الأول 2022، نشرت المملكة العربية السعودية أكثر من 2700 فرد عسكري أمريكي لتدريب قواتها المسلحة وتقديم المشورة لها ومساعدتها وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة.ويتواجد معظم الجيش الأمريكي في القواعد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة في غرب وشمال شرق البلاد، مثل قاعدة الأمير سلطان الجوية.سورياويتمركز نحو 900 جندي أمربكي في قواعد صغيرة في حقول النفط شمال شرقي البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تقع حامية التنف على الحدود السورية مع العراق والأردن، التي يسيطر عليها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وتم إنشاء الحامية عام 2014 لمواجهة تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا.تركياوتدير القوات الجوية الأمريكية قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة جنوب تركيا.ومنذ عام 1956، تم استخدام القاعدة لعمليات الاستطلاع ضد الاتحاد السوفييتي ومن ثم روسيا وحلفائها.ويتمركز على أراضيها ما لا يقل عن أربعة آلاف جندي أمريكي، كثير منهم جزء من جناح الجسر الجوي رقم 39 التابع للقوات الجوية الأمريكية.وفي قاعدة إنجرليك، توجد ما لا يقل عن 50 قنبلة نووية من طراز B61 في حظائر الطائرات.وفي أوائل عام 2004، أصبحت قاعدة إنجرليك العسكرية "محطة" مؤقتة للجنود الأمريكيين العائدين إلى ديارهم بعد عام من الخدمة في العراق.كما تم استخدام القاعدة الجوية لنقل وإمداد قوات التحالف في أفغانستان، وكذلك في العمليات ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.ويقوم الأمريكيون بتزويد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة عبر قاعدة إنجرليك.ويدير الجيش الأمريكي أيضًا محطة رادار للإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي، تقع في منطقة كوريسيك في مقاطعة ملاطية في جنوب شرق تركيا وهي جزء من نظام الدفاع الصاروخي التابع لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.

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