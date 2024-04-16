رئيس الوزراء الأوكراني السابق: زيلينسكي قام بتأمين طرق الهروب مسبقًا بأموال الاحتيال والفساد

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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30 د
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/رئيس-الوزراء-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-قام-بتأمين-طرق-الهروب-مسبقًا-على-حساب-الاحتيال-والفساد-1088007340.html
رئيس الوزراء الأوكراني السابق: زيلينسكي قام بتأمين طرق الهروب مسبقًا بأموال الاحتيال والفساد
رئيس الوزراء الأوكراني السابق: زيلينسكي قام بتأمين طرق الهروب مسبقًا بأموال الاحتيال والفساد
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولا أزاروف أن فلاديمير زيلينسكي قد أمّن إجلاءه مسبقًا على حساب الأموال التي أخذها إلى الخارج، والتي حصل عليها طوال هذه... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T09:25+0000
2024-04-16T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال أزاروف على قناته في "تلغرام": "لقد كان زيلينسكي مشغولاً طوال هذه السنوات بتحويل الأموال إلى الخارج، والتي جمعها بنشاط من خلال جميع أنواع الاحتيال والفساد". وأضاف "أزاروف" أن "زيلينسكي" نجح منذ فترة طويلة في تأمين إجلائه. ويعتقد رئيس الوزراء السابق أن بعض الضمانات أعطيت له، على الأرجح، من قبل البريطانيين.وفي وقت سابق، قام زيلينسكي بطرد عدد من المستشارين والمساعدين، من بينهم سيرغي شيفير، مدير ومؤسس استوديو "كفارتال-95". كما تم تسريح أوليغ أوستنكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة إلى طرد ألينا فيربيتسكايا، مستشارة رئيس أوكرانيا لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا.وقال السكرتير الصحفي لزيلينسكي سيرغي نيكيفوروف إن التعديل الوزاري في مكتب زيلينسكي تمليه "تحسين" الموظفين.
https://sputnikarabic.ae/20240412/سيناتور-روسي-زيلينسكي-يروج-لـهجوم-مضاد-ليملأ-جيوبه-1087909701.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

رئيس الوزراء الأوكراني السابق: زيلينسكي قام بتأمين طرق الهروب مسبقًا بأموال الاحتيال والفساد

09:25 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 16.04.2024)
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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صرح رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولا أزاروف أن فلاديمير زيلينسكي قد أمّن إجلاءه مسبقًا على حساب الأموال التي أخذها إلى الخارج، والتي حصل عليها طوال هذه السنوات من عمليات الاحتيال والفساد.
وقال أزاروف على قناته في "تلغرام": "لقد كان زيلينسكي مشغولاً طوال هذه السنوات بتحويل الأموال إلى الخارج، والتي جمعها بنشاط من خلال جميع أنواع الاحتيال والفساد".

وأضاف: "كان المسؤول عن ذلك صديقه المقرب ورئيسه السابق سيرغي شيفير... في الواقع شيفير هو المسؤول عن كل هذه الشركات الخارجية، وكل هذه الحسابات، لأن زيلينسكي لم يستطع ترتيب كل هذا بنفسه. وكل عمليات الاستحواذ العقارية والممتلكات موجودة على حساباته".

وأضاف "أزاروف" أن "زيلينسكي" نجح منذ فترة طويلة في تأمين إجلائه. ويعتقد رئيس الوزراء السابق أن بعض الضمانات أعطيت له، على الأرجح، من قبل البريطانيين.

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أنه "نظرًا لحجم الجرائم التي ارتكبها زيلينسكي، كان ينبغي أن يكون قد أمّن لنفسه نفايات احتياطية".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
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سيناتور روسي: زيلينسكي يروج لـ"هجوم مضاد" ليملأ جيوبه
12 أبريل, 05:52 GMT
وفي وقت سابق، قام زيلينسكي بطرد عدد من المستشارين والمساعدين، من بينهم سيرغي شيفير، مدير ومؤسس استوديو "كفارتال-95". كما تم تسريح أوليغ أوستنكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة إلى طرد ألينا فيربيتسكايا، مستشارة رئيس أوكرانيا لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا.
وقال السكرتير الصحفي لزيلينسكي سيرغي نيكيفوروف إن التعديل الوزاري في مكتب زيلينسكي تمليه "تحسين" الموظفين.
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