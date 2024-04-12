https://sputnikarabic.ae/20240412/سيناتور-روسي-زيلينسكي-يروج-لـهجوم-مضاد-ليملأ-جيوبه-1087909701.html

سيناتور روسي: زيلينسكي يروج لـ"هجوم مضاد" ليملأ جيوبه

سيناتور روسي: زيلينسكي يروج لـ"هجوم مضاد" ليملأ جيوبه

سبوتنيك عربي

صرّح عضو مجلس الشيوخ الروسي من مقاطعة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يروج لموضوع "الهجوم المضاد" الجديد من أجل الاستمرار في... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T05:52+0000

2024-04-12T05:52+0000

2024-04-12T05:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال كاستيوكيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله الفاشيون في القيادة الأوكرانية الآن بمفردهم، دون مساعدة الغرب، هو التراجع وطلب المال والسلاح. لقد ملأ النازيون ومدبروهم جيوبهم بالفعل بناء على خطة هجوم مضاد واحدة ويريدون المزيد".ووفقًا له، فإن تصريحات زيلينسكي تشبه عبارة "لدينا خطة ما ونلتزم بها".مصدر في الدفاع الروسية يكشف كيف سينتهي "الهجوم المضاد" الجديد لزيلينسكيوفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي، عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن "هجوم مضاد" جديد، مشيرا في السياق إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية، في الوقت الذي يعاني جيشه من خسائر كبيرة على جميع الجبهات ونقص كبير في عدد المقاتلين على خلفية الخسائر الكبيرة التي تلقاها في هجومه السابق.كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.زيلينسكي يعترف بخسارة أوكرانيا الأرض والجنودالقوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240411/زيلينسكي-يعترف-بخسارة-أوكرانيا-الأرض-والجنود-1087903451.html

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