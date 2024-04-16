سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": خارطة جديدة ترسم للمنطقة ولروسيا الدور الأبرز فيها

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
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https://sputnikarabic.ae/20240416/سياسي-لبناني-لـسبوتنيك-خارطة-جديدة-ترسم-للمنطقة-ولروسيا-الدور-الأبرز-فيها--1088010528.html
سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": خارطة جديدة ترسم للمنطقة ولروسيا الدور الأبرز فيها
سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": خارطة جديدة ترسم للمنطقة ولروسيا الدور الأبرز فيها
سبوتنيك عربي
أكد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، النائب السابق علي درويش، أن "الاتحاد الأوروبي لا يرغب في معالجة ملف النزوح السوري بلبنان إلا عبر وسائل الضغط التي تحقق... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T11:12+0000
2024-04-16T11:12+0000
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وقال: "الجانب اللبناني يبحث عن حل لهذا الملف الشائك لما بات يشكله من خطر عليه، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تسمح بالتوصل إلى تسوية، وتضغط على لبنان عبر منح النازحين السوريين كميات هائلة من المساعدات لمنع عودتهم إلى سوريا".ودعا المجتمع الدولي إلى "مناقشة الملف بجدية لأن لبنان لم يعد يحتمل الكمية الهائلة من الأزمات الداخلية"، مؤكدا "استعداد الحكومة اللبنانية لاستخدام كل ما تملكه من أوراق قوة ضد الغرب ليتجاوب معها".وأشار إلى أن "وجود أزمة في الداخل الأوروبي، فدوله لا تُجمع على قرار موحد ومعظمها تضغط على ملف اللاجئين في بلدان أخرى لإبعادهم عن أراضيها".وحول التصعيد الحاصل في الجنوب اللبناني، أكد درويش أن "بيروت ستشدد خلال اجتماع بروكسيل المرتقب على ضرورة عدم جر لبنان إلى حرب شاملة في المنطق، فضلا عن الدعوة لمحاسبة إسرائيل باعتبارها الطرف المعتدي على لبنان".ودعا جميع الأطراف والكتل النيابية اللبنانية إلى "العمل بجدية لحماية لبنان من المخاطر التي يواجهها، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية"، منتقدا "التطرق إلى مسألة صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في هذا التوقيت الحساس".وقال إنه "من واجب الحكومة تسيير الشؤون الداخلية وفقا للدستور، منعا لتفاقم الأزمات الداخلية"، منوها بأن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يرغب في الوقوع بصدامات سياسية مع أي طرف داخلي".وأضاف درويش: "لا أحد من الأطراف الخارجية يهدف إلى جر لبنان لحرب شاملة، والدليل هو ضغط الغرب على إسرائيل لوقف التصعيد"، موضحا أن "الحرب في الجنوب اللبناني منضبطة، على الرغم من تغيّر قواعد الاشتباك".وذكر أن "هناك حربا بين طرفين عالميين بهدف رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط وفق توازنات اقتصادية تحدد المعادلات المستقبلية في المنطقة"، مشيرا إلى "أهمية الدور الروسي والصيني في هذه المرحلة الحساسة".وأضاف أن "اللقاء الوزاري التشاوري الذي عُقد أمس الإثنين تناول مسألة الحرب في الجنوب والنزوح السوري والأمن الغذائي ومسائل عدة، بحضور المعنيين"، مشيرا إلى أنّه "تم تكليف كل وزير بمهام للبت بها في الاجتماع المقبل الذي تم تحديد موعده في 26 أبريل / نيسان الجاري".
https://sputnikarabic.ae/20240414/مهرجان-التقاليد-الشعبية-الروسية-في-بيروت-تعزيز-الروابط-الثقافية-بين-روسيا-ولبنان-1087969076.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": خارطة جديدة ترسم للمنطقة ولروسيا الدور الأبرز فيها

11:12 GMT 16.04.2024
© Sputnikعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik
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حصري
أكد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، النائب السابق علي درويش، أن "الاتحاد الأوروبي لا يرغب في معالجة ملف النزوح السوري بلبنان إلا عبر وسائل الضغط التي تحقق مصالحه السياسية".
وقال: "الجانب اللبناني يبحث عن حل لهذا الملف الشائك لما بات يشكله من خطر عليه، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تسمح بالتوصل إلى تسوية، وتضغط على لبنان عبر منح النازحين السوريين كميات هائلة من المساعدات لمنع عودتهم إلى سوريا".

وكشف درويش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحكومة اللبنانية بصدد رفع وتيرة الضغط على الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع بروكسيل المقبل، ليتم التجاوب مع مطلبها حول أزمة النزوح السوري في البلاد، لا سيما بعد الزيارة الأخيرة للرئيس القبرصي، والإشارة إلى أن الملف بات أزمة تضغط على كل دول الجوار".

ودعا المجتمع الدولي إلى "مناقشة الملف بجدية لأن لبنان لم يعد يحتمل الكمية الهائلة من الأزمات الداخلية"، مؤكدا "استعداد الحكومة اللبنانية لاستخدام كل ما تملكه من أوراق قوة ضد الغرب ليتجاوب معها".
وأشار إلى أن "وجود أزمة في الداخل الأوروبي، فدوله لا تُجمع على قرار موحد ومعظمها تضغط على ملف اللاجئين في بلدان أخرى لإبعادهم عن أراضيها".

وأوضح أن "الجميع في لبنان يهدف إلى التخفيف من وطأة النزوح السوري"، وشدد على "ضرورة العمل بشكل موحد في الداخل اللبناني، وعدم العرقلة، ووضع الانقسامات السياسية جانبا".

وحول التصعيد الحاصل في الجنوب اللبناني، أكد درويش أن "بيروت ستشدد خلال اجتماع بروكسيل المرتقب على ضرورة عدم جر لبنان إلى حرب شاملة في المنطق، فضلا عن الدعوة لمحاسبة إسرائيل باعتبارها الطرف المعتدي على لبنان".
مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت.. تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان... فيديو
14 أبريل, 17:02 GMT
ودعا جميع الأطراف والكتل النيابية اللبنانية إلى "العمل بجدية لحماية لبنان من المخاطر التي يواجهها، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية"، منتقدا "التطرق إلى مسألة صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في هذا التوقيت الحساس".
وقال إنه "من واجب الحكومة تسيير الشؤون الداخلية وفقا للدستور، منعا لتفاقم الأزمات الداخلية"، منوها بأن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يرغب في الوقوع بصدامات سياسية مع أي طرف داخلي".

وأشار إلى أن "توجيه الانتقادات للحكومة اللبنانية لتأييدها موقف حزب الله أمر وارد لأن للأطراف السياسية في لبنان مصالح تريد تمريرها عبر قرارات الوزارية"، مؤكدا أنّ "مجلس الوزراء هو مجلس لكل اللبنانيين ويمثل كل وجهات النظر اللبنانية"، وأنّه "ليس لمصلحة أحد الذهاب نحو صراعات مذهبية وطائفية".

وأضاف درويش: "لا أحد من الأطراف الخارجية يهدف إلى جر لبنان لحرب شاملة، والدليل هو ضغط الغرب على إسرائيل لوقف التصعيد"، موضحا أن "الحرب في الجنوب اللبناني منضبطة، على الرغم من تغيّر قواعد الاشتباك".
وذكر أن "هناك حربا بين طرفين عالميين بهدف رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط وفق توازنات اقتصادية تحدد المعادلات المستقبلية في المنطقة"، مشيرا إلى "أهمية الدور الروسي والصيني في هذه المرحلة الحساسة".

وجدد درويش تأكيده على أن "الحرب في جنوب لبنان هي حرب معلنة ضد كل اللبنانيين وأن تطبيق القرار الاممي رقم 1701 يأخذ في الاعتبار آلية اليونيفيل وموقع المقاومة وترسيم الحدود البرية مع إسرائيل واتفاقيات أخرى".

وأضاف أن "اللقاء الوزاري التشاوري الذي عُقد أمس الإثنين تناول مسألة الحرب في الجنوب والنزوح السوري والأمن الغذائي ومسائل عدة، بحضور المعنيين"، مشيرا إلى أنّه "تم تكليف كل وزير بمهام للبت بها في الاجتماع المقبل الذي تم تحديد موعده في 26 أبريل / نيسان الجاري".
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