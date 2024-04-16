سيناتور أمريكي: ستظل روسيا تتمتع بميزة حتى مع الدعم الأمريكي لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/سيناتور-أمريكي-ستظل-روسيا-تتمتع-بميزة-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-لكييف-1088003667.html
سيناتور أمريكي: ستظل روسيا تتمتع بميزة حتى مع الدعم الأمريكي لكييف
سيناتور أمريكي: ستظل روسيا تتمتع بميزة حتى مع الدعم الأمريكي لكييف
سبوتنيك عربي
صرح السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق في منطقة الصراع في أوكرانيا ووقف الدعم العسكري لكييف، مع التركيز على... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T05:14+0000
2024-04-16T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a8dbc501a212b822c3c1fc907d1b8a3.jpg
وقال فانس: "لنأخذ إحدى منظومات الأسلحة - قذائف مدفعية عيار 155 ملم - كمثال. يتمتع الروس حاليًا بأفضلية على الأوكرانيين - نسبة هذه القذائف خمسة إلى واحد. يحتاج الإسرائيليون إليها. ويحتاجها التايوانيون".وأكد فانس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات المالية والعسكرية من الولايات المتحدة تغيير وضع القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قام بفحص تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في منطقة نيجني نوفغورود وإقليم ألتاي. وفي أحد المصانع التي تنتج مكونات الطيران والمضادات الجوية وذخائر قاذفات القنابل اليدوية وقذائف أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، أُبلغ أنهم زادوا الإنتاج بمقدار 3.5 مرات.وقد أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
https://sputnikarabic.ae/20240415/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-نفذت-أربع-ضربات-في-تشوغويف-بالقرب-من-خاركوف-شلت-عمل-قوات-كييف-1087996233.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cfb4b3f19c611bc0e511ac3be4b8dd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

سيناتور أمريكي: ستظل روسيا تتمتع بميزة حتى مع الدعم الأمريكي لكييف

05:14 GMT 16.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق في منطقة الصراع في أوكرانيا ووقف الدعم العسكري لكييف، مع التركيز على السياسة الداخلية
وقال فانس: "لنأخذ إحدى منظومات الأسلحة - قذائف مدفعية عيار 155 ملم - كمثال. يتمتع الروس حاليًا بأفضلية على الأوكرانيين - نسبة هذه القذائف خمسة إلى واحد. يحتاج الإسرائيليون إليها. ويحتاجها التايوانيون".

وأضاف: "وبالطبع، يحتاجها الأمريكيون. هل يمكننا الانخراط في كل هذه الصراعات في نفس الوقت؟ لا، هذا غير منطقي من الناحية الرياضية".

وأكد فانس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات المالية والعسكرية من الولايات المتحدة تغيير وضع القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: "لا آخذ على عاتقي الحكم على أفعالهم من وجهة نظر أخلاقية... ولكن يجب الاعتراف بالواقع في ساحة المعركة".

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نفذت أربع ضربات في تشوغويف بالقرب من خاركوف شلت عمل قوات كييف
أمس, 16:15 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قام بفحص تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في منطقة نيجني نوفغورود وإقليم ألتاي. وفي أحد المصانع التي تنتج مكونات الطيران والمضادات الجوية وذخائر قاذفات القنابل اليدوية وقذائف أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، أُبلغ أنهم زادوا الإنتاج بمقدار 3.5 مرات.
وقد أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:14 GMTЛагерь палестинских беженцев на границе с Египтом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة 06:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيلأمس, 14:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة أمس, 14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала