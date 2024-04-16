https://sputnikarabic.ae/20240416/سيناتور-أمريكي-ستظل-روسيا-تتمتع-بميزة-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-لكييف-1088003667.html
سيناتور أمريكي: ستظل روسيا تتمتع بميزة حتى مع الدعم الأمريكي لكييف
سيناتور أمريكي: ستظل روسيا تتمتع بميزة حتى مع الدعم الأمريكي لكييف
سبوتنيك عربي
صرح السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق في منطقة الصراع في أوكرانيا ووقف الدعم العسكري لكييف، مع التركيز على... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T05:14+0000
2024-04-16T05:14+0000
2024-04-16T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فانس: "لنأخذ إحدى منظومات الأسلحة - قذائف مدفعية عيار 155 ملم - كمثال. يتمتع الروس حاليًا بأفضلية على الأوكرانيين - نسبة هذه القذائف خمسة إلى واحد. يحتاج الإسرائيليون إليها. ويحتاجها التايوانيون".وأكد فانس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات المالية والعسكرية من الولايات المتحدة تغيير وضع القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قام بفحص تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في منطقة نيجني نوفغورود وإقليم ألتاي. وفي أحد المصانع التي تنتج مكونات الطيران والمضادات الجوية وذخائر قاذفات القنابل اليدوية وقذائف أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، أُبلغ أنهم زادوا الإنتاج بمقدار 3.5 مرات.وقد أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
https://sputnikarabic.ae/20240415/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-نفذت-أربع-ضربات-في-تشوغويف-بالقرب-من-خاركوف-شلت-عمل-قوات-كييف-1087996233.html
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روسيا, العالم
سيناتور أمريكي: ستظل روسيا تتمتع بميزة حتى مع الدعم الأمريكي لكييف
صرح السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق في منطقة الصراع في أوكرانيا ووقف الدعم العسكري لكييف، مع التركيز على السياسة الداخلية
وقال فانس: "لنأخذ إحدى منظومات الأسلحة - قذائف مدفعية عيار 155 ملم - كمثال. يتمتع الروس حاليًا بأفضلية على الأوكرانيين - نسبة هذه القذائف خمسة إلى واحد. يحتاج الإسرائيليون إليها. ويحتاجها التايوانيون".
وأضاف: "وبالطبع، يحتاجها الأمريكيون. هل يمكننا الانخراط في كل هذه الصراعات في نفس الوقت؟ لا، هذا غير منطقي من الناحية الرياضية".
وأكد فانس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات المالية والعسكرية من الولايات المتحدة تغيير وضع القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال: "لا آخذ على عاتقي الحكم على أفعالهم من وجهة نظر أخلاقية... ولكن يجب الاعتراف بالواقع في ساحة المعركة".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قام بفحص تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في منطقة نيجني نوفغورود وإقليم ألتاي. وفي أحد المصانع التي تنتج مكونات الطيران والمضادات الجوية وذخائر قاذفات القنابل اليدوية وقذائف أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، أُبلغ أنهم زادوا الإنتاج بمقدار 3.5 مرات.
وقد أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.