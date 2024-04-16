https://sputnikarabic.ae/20240416/شي-جين-بينغ-وشولتس-يبحثان-الأزمة-الأوكرانية-ويعارضان-الهجمات-على-المنشآت-النووية-السلمية-1088004886.html

شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية

شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور الصين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حسبما أفاد تلفزيون... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T06:59+0000

2024-04-16T06:59+0000

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وأفاد التقرير التلفزيوني: "أجرى شي جين بينغ وشولس تبادلا متعمقا لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، وذكرا أن الصين وألمانيا ملتزمتان بدعم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعارضان استخدام الأسلحة النووية والهجمات على المنشآت النووية السلمية".وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية أن الصين تشجع وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة.وأوضح أنه "في الوضع الحالي، ومن أجل منع تصاعد الصراع وخروجه عن السيطرة، يجب على جميع الأطراف العمل معا لاستعادة السلام بسرعة".تجدر الإشارة إلى أن الأطراف تدعم أيضًا الحل المناسب لقضايا الأمن الغذائي الدولي والامتثال للقانون الإنساني الدولي.وزار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا حيث أجرى محادثات مع المسؤولين.ويزور شولتز الصين في الفترة من 14 إلى 16 أبريل، وقد زار بالفعل مدينتي تشونغتشينغ وشانغهاي. وفي بكين، سيجري أيضًا مفاوضات مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، ومن المقرر خلالها مناقشة العلاقات التجارية، والصراع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط.

https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html

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