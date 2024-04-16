شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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https://sputnikarabic.ae/20240416/شي-جين-بينغ-وشولتس-يبحثان-الأزمة-الأوكرانية-ويعارضان-الهجمات-على-المنشآت-النووية-السلمية-1088004886.html
شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية
شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور الصين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حسبما أفاد تلفزيون... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T06:59+0000
2024-04-16T06:59+0000
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وأفاد التقرير التلفزيوني: "أجرى شي جين بينغ وشولس تبادلا متعمقا لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، وذكرا أن الصين وألمانيا ملتزمتان بدعم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعارضان استخدام الأسلحة النووية والهجمات على المنشآت النووية السلمية".وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية أن الصين تشجع وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة.وأوضح أنه "في الوضع الحالي، ومن أجل منع تصاعد الصراع وخروجه عن السيطرة، يجب على جميع الأطراف العمل معا لاستعادة السلام بسرعة".تجدر الإشارة إلى أن الأطراف تدعم أيضًا الحل المناسب لقضايا الأمن الغذائي الدولي والامتثال للقانون الإنساني الدولي.وزار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا حيث أجرى محادثات مع المسؤولين.ويزور شولتز الصين في الفترة من 14 إلى 16 أبريل، وقد زار بالفعل مدينتي تشونغتشينغ وشانغهاي. وفي بكين، سيجري أيضًا مفاوضات مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، ومن المقرر خلالها مناقشة العلاقات التجارية، والصراع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html
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الصين, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية

06:59 GMT 16.04.2024
© AFP 2023 / KAY NIETFELDالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / KAY NIETFELD
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استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور الصين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
وأفاد التقرير التلفزيوني: "أجرى شي جين بينغ وشولس تبادلا متعمقا لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، وذكرا أن الصين وألمانيا ملتزمتان بدعم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعارضان استخدام الأسلحة النووية والهجمات على المنشآت النووية السلمية".

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله: "(الصين) تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية أن الصين تشجع وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة.

وأشار جين بينغ إلى أنه "من أجل حل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، يجب الاهتمام بالسلام والاستقرار بدلاً من السعي وراء المصالح الذاتية".

وأوضح أنه "في الوضع الحالي، ومن أجل منع تصاعد الصراع وخروجه عن السيطرة، يجب على جميع الأطراف العمل معا لاستعادة السلام بسرعة".
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تجدر الإشارة إلى أن الأطراف تدعم أيضًا الحل المناسب لقضايا الأمن الغذائي الدولي والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

في 12 مارس، أكمل الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوي جولته الأوروبية الثانية التي تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

وزار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا حيث أجرى محادثات مع المسؤولين.
ويزور شولتز الصين في الفترة من 14 إلى 16 أبريل، وقد زار بالفعل مدينتي تشونغتشينغ وشانغهاي. وفي بكين، سيجري أيضًا مفاوضات مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، ومن المقرر خلالها مناقشة العلاقات التجارية، والصراع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط.
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