https://sputnikarabic.ae/20240416/شي-جين-بينغ-وشولتس-يبحثان-الأزمة-الأوكرانية-ويعارضان-الهجمات-على-المنشآت-النووية-السلمية-1088004886.html
شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية
شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور الصين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حسبما أفاد تلفزيون... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T06:59+0000
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2024-04-16T06:59+0000
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وأفاد التقرير التلفزيوني: "أجرى شي جين بينغ وشولس تبادلا متعمقا لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، وذكرا أن الصين وألمانيا ملتزمتان بدعم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعارضان استخدام الأسلحة النووية والهجمات على المنشآت النووية السلمية".وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية أن الصين تشجع وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة.وأوضح أنه "في الوضع الحالي، ومن أجل منع تصاعد الصراع وخروجه عن السيطرة، يجب على جميع الأطراف العمل معا لاستعادة السلام بسرعة".تجدر الإشارة إلى أن الأطراف تدعم أيضًا الحل المناسب لقضايا الأمن الغذائي الدولي والامتثال للقانون الإنساني الدولي.وزار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا حيث أجرى محادثات مع المسؤولين.ويزور شولتز الصين في الفترة من 14 إلى 16 أبريل، وقد زار بالفعل مدينتي تشونغتشينغ وشانغهاي. وفي بكين، سيجري أيضًا مفاوضات مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، ومن المقرر خلالها مناقشة العلاقات التجارية، والصراع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html
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الصين, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
شي جين بينغ وشولتس يبحثان الأزمة الأوكرانية ويعارضان الهجمات على المنشآت النووية السلمية
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور الصين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
وأفاد التقرير التلفزيوني: "أجرى شي جين بينغ وشولس تبادلا متعمقا لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، وذكرا أن الصين وألمانيا ملتزمتان بدعم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعارضان استخدام الأسلحة النووية والهجمات على المنشآت النووية السلمية".
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله: "(الصين) تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".
وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية أن الصين تشجع وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة.
وأشار جين بينغ إلى أنه "من أجل حل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، يجب الاهتمام بالسلام والاستقرار بدلاً من السعي وراء المصالح الذاتية".
وأوضح أنه "في الوضع الحالي، ومن أجل منع تصاعد الصراع وخروجه عن السيطرة، يجب على جميع الأطراف العمل معا لاستعادة السلام بسرعة".
تجدر الإشارة إلى أن الأطراف تدعم أيضًا الحل المناسب لقضايا الأمن الغذائي الدولي والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
في 12 مارس، أكمل الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوي جولته الأوروبية الثانية التي تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.
وزار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا حيث أجرى محادثات مع المسؤولين.
ويزور شولتز الصين في الفترة من 14 إلى 16 أبريل، وقد زار بالفعل مدينتي تشونغتشينغ وشانغهاي. وفي بكين، سيجري أيضًا مفاوضات مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، ومن المقرر خلالها مناقشة العلاقات التجارية، والصراع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط.