https://sputnikarabic.ae/20240416/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-الأزمة-التي-يعيشها-جيشه-في-تشاسوف-يار-1088018946.html
ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار
ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
صرح نائب قائد كتيبة اللواء الهجومي المنفصل 92 في الجيش الأوكراني، أوليس مالياريفيتش، أن الجيش الأوكراني يواجه أوقاتا صعبة للغاية في معارك مدينة تشاسوف يار في... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:38+0000
2024-04-16T13:38+0000
2024-04-16T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مالياريفيتش على قناة "إسبريسو" التلفزيونية: "نحن ندرك أنه من المهم جدا منع العدو من اختراق تشاسوف يار، لكن كما ترى ما يحدث بالتأكيد لا يوجد تكافؤ، فالأمر صعب للغاية".وحذّر مالياريفيتش من أنه إذا سيطرت روسيا على تشاسوف يار، فإن ذلك سيسمح لها ليس فقط بضرب مواقع القوات المسلحة الاوكرانية في كونستانتينوفكا ودروجوفكا، بل أيضًا "الوصول" إلى كراماتورسك وسلوفيانسك.وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحاً كبيراً في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس/ آذار، سيطروا على قرية كراسنوي. وأتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للمجموعة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، ويؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240416/فراغ-عسكري-أوكراني-في-تشاسوف-يار-وزيلينسكي-يوقع-قانونا-لزيادة-التعبئة-1088016976.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار
13:38 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 16.04.2024)
صرح نائب قائد كتيبة اللواء الهجومي المنفصل 92 في الجيش الأوكراني، أوليس مالياريفيتش، أن الجيش الأوكراني يواجه أوقاتا صعبة للغاية في معارك مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب عدم التكافؤ مع روسيا.
وقال مالياريفيتش على قناة "إسبريسو" التلفزيونية: "نحن ندرك أنه من المهم جدا منع العدو من اختراق تشاسوف يار، لكن كما ترى ما يحدث بالتأكيد لا يوجد تكافؤ، فالأمر صعب للغاية".
وبحسب الضابط، فإن الجيش الروسي يتفوق الآن على القوات المسلحة الأوكرانية في عدد المدفعية بستة أضعاف، وفي الطائرات دون طيار مرتين.
وحذّر مالياريفيتش من أنه إذا سيطرت روسيا على تشاسوف يار، فإن ذلك سيسمح لها ليس فقط بضرب مواقع القوات المسلحة الاوكرانية في كونستانتينوفكا ودروجوفكا، بل أيضًا "الوصول" إلى كراماتورسك وسلوفيانسك.
وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحاً كبيراً في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس/ آذار، سيطروا على قرية كراسنوي. وأتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للمجموعة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، ويؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد.