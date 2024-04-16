ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
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أمساليوم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-الأزمة-التي-يعيشها-جيشه-في-تشاسوف-يار-1088018946.html
ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار
ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
صرح نائب قائد كتيبة اللواء الهجومي المنفصل 92 في الجيش الأوكراني، أوليس مالياريفيتش، أن الجيش الأوكراني يواجه أوقاتا صعبة للغاية في معارك مدينة تشاسوف يار في... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:38+0000
2024-04-16T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مالياريفيتش على قناة "إسبريسو" التلفزيونية: "نحن ندرك أنه من المهم جدا منع العدو من اختراق تشاسوف يار، لكن كما ترى ما يحدث بالتأكيد لا يوجد تكافؤ، فالأمر صعب للغاية".وحذّر مالياريفيتش من أنه إذا سيطرت روسيا على تشاسوف يار، فإن ذلك سيسمح لها ليس فقط بضرب مواقع القوات المسلحة الاوكرانية في كونستانتينوفكا ودروجوفكا، بل أيضًا "الوصول" إلى كراماتورسك وسلوفيانسك.وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحاً كبيراً في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس/ آذار، سيطروا على قرية كراسنوي. وأتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للمجموعة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، ويؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240416/فراغ-عسكري-أوكراني-في-تشاسوف-يار-وزيلينسكي-يوقع-قانونا-لزيادة-التعبئة-1088016976.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار

13:38 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 16.04.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح نائب قائد كتيبة اللواء الهجومي المنفصل 92 في الجيش الأوكراني، أوليس مالياريفيتش، أن الجيش الأوكراني يواجه أوقاتا صعبة للغاية في معارك مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب عدم التكافؤ مع روسيا.
وقال مالياريفيتش على قناة "إسبريسو" التلفزيونية: "نحن ندرك أنه من المهم جدا منع العدو من اختراق تشاسوف يار، لكن كما ترى ما يحدث بالتأكيد لا يوجد تكافؤ، فالأمر صعب للغاية".

وبحسب الضابط، فإن الجيش الروسي يتفوق الآن على القوات المسلحة الأوكرانية في عدد المدفعية بستة أضعاف، وفي الطائرات دون طيار مرتين.

وحذّر مالياريفيتش من أنه إذا سيطرت روسيا على تشاسوف يار، فإن ذلك سيسمح لها ليس فقط بضرب مواقع القوات المسلحة الاوكرانية في كونستانتينوفكا ودروجوفكا، بل أيضًا "الوصول" إلى كراماتورسك وسلوفيانسك.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
فراغ عسكري أوكراني في تشاسوف يار وزيلينسكي يوقع قانونا لزيادة التعبئة
13:23 GMT
وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحاً كبيراً في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس/ آذار، سيطروا على قرية كراسنوي. وأتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للمجموعة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، ويؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد.
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