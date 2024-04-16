https://sputnikarabic.ae/20240416/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-الأزمة-التي-يعيشها-جيشه-في-تشاسوف-يار-1088018946.html

ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار

ضابط أوكراني يتحدث عن الأزمة التي يعيشها جيشه في تشاسوف يار

سبوتنيك عربي

صرح نائب قائد كتيبة اللواء الهجومي المنفصل 92 في الجيش الأوكراني، أوليس مالياريفيتش، أن الجيش الأوكراني يواجه أوقاتا صعبة للغاية في معارك مدينة تشاسوف يار في... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T13:38+0000

2024-04-16T13:38+0000

2024-04-16T13:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال مالياريفيتش على قناة "إسبريسو" التلفزيونية: "نحن ندرك أنه من المهم جدا منع العدو من اختراق تشاسوف يار، لكن كما ترى ما يحدث بالتأكيد لا يوجد تكافؤ، فالأمر صعب للغاية".وحذّر مالياريفيتش من أنه إذا سيطرت روسيا على تشاسوف يار، فإن ذلك سيسمح لها ليس فقط بضرب مواقع القوات المسلحة الاوكرانية في كونستانتينوفكا ودروجوفكا، بل أيضًا "الوصول" إلى كراماتورسك وسلوفيانسك.وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحاً كبيراً في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس/ آذار، سيطروا على قرية كراسنوي. وأتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للمجموعة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، ويؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20240416/فراغ-عسكري-أوكراني-في-تشاسوف-يار-وزيلينسكي-يوقع-قانونا-لزيادة-التعبئة-1088016976.html

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