https://sputnikarabic.ae/20240416/فراغ-عسكري-أوكراني-في-تشاسوف-يار-وزيلينسكي-يوقع-قانونا-لزيادة-التعبئة-1088016976.html
فراغ عسكري أوكراني في تشاسوف يار وزيلينسكي يوقع قانونا لزيادة التعبئة
فراغ عسكري أوكراني في تشاسوف يار وزيلينسكي يوقع قانونا لزيادة التعبئة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:23+0000
2024-04-16T13:23+0000
2024-04-16T13:23+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الآن تمت إعادة نشر اللواء 67، ما تبقى منه، في العمق الأوكراني، ويبدو أن الدفاع عن منطقة تشاسوف يار قد تولى مسؤوليتها لواء من القوات الإقليمية الأوكرانية، المشكلة هي أنه لا يمكن لأي لواء إقليمي أن يضاهي القوة النارية للواء ميكانيكي".وأضاف المقال أن وزارة الدفاع الأوكرانية اتخذت هذا القرار بعد عدة أسابيع من الأحداث الدرامية بسبب عدة فضائح داخل اللواء.وأشار المنشور إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من القوة النارية في هذا الاتجاه، حيث أن القوات الروسية الأكبر بكثير تقترب بالفعل.وفي السياق ذاته، أفاد موقع البرلمان الأوكراني بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقع على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا.وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش ضد اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" يوم الأحد.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
https://sputnikarabic.ae/20240416/نائب-أوكراني-البلاد-فقدت-العدالة-في-كل-شيء-1088005915.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-بريطاني-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-حالة-القوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1088013408.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
فراغ عسكري أوكراني في تشاسوف يار وزيلينسكي يوقع قانونا لزيادة التعبئة
كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الآن تمت إعادة نشر اللواء 67، ما تبقى منه، في العمق الأوكراني، ويبدو أن الدفاع عن منطقة تشاسوف يار قد تولى مسؤوليتها لواء من القوات الإقليمية الأوكرانية، المشكلة هي أنه لا يمكن لأي لواء إقليمي أن يضاهي القوة النارية للواء ميكانيكي".
وأضاف المقال أن وزارة الدفاع الأوكرانية اتخذت هذا القرار بعد عدة أسابيع من الأحداث الدرامية بسبب عدة فضائح داخل اللواء.
وأشار المنشور إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من القوة النارية في هذا الاتجاه، حيث أن القوات الروسية الأكبر بكثير تقترب بالفعل.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع البرلمان الأوكراني بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقع على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا.
وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش ضد اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بعد خسارة بعض المواقع
في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" يوم الأحد.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية
بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.