https://sputnikarabic.ae/20240416/فراغ-عسكري-أوكراني-في-تشاسوف-يار-وزيلينسكي-يوقع-قانونا-لزيادة-التعبئة-1088016976.html

فراغ عسكري أوكراني في تشاسوف يار وزيلينسكي يوقع قانونا لزيادة التعبئة

فراغ عسكري أوكراني في تشاسوف يار وزيلينسكي يوقع قانونا لزيادة التعبئة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T13:23+0000

2024-04-16T13:23+0000

2024-04-16T13:23+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الآن تمت إعادة نشر اللواء 67، ما تبقى منه، في العمق الأوكراني، ويبدو أن الدفاع عن منطقة تشاسوف يار قد تولى مسؤوليتها لواء من القوات الإقليمية الأوكرانية، المشكلة هي أنه لا يمكن لأي لواء إقليمي أن يضاهي القوة النارية للواء ميكانيكي".وأضاف المقال أن وزارة الدفاع الأوكرانية اتخذت هذا القرار بعد عدة أسابيع من الأحداث الدرامية بسبب عدة فضائح داخل اللواء.وأشار المنشور إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من القوة النارية في هذا الاتجاه، حيث أن القوات الروسية الأكبر بكثير تقترب بالفعل.وفي السياق ذاته، أفاد موقع البرلمان الأوكراني بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقع على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا.وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش ضد اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" يوم الأحد.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.

https://sputnikarabic.ae/20240416/نائب-أوكراني-البلاد-فقدت-العدالة-في-كل-شيء-1088005915.html

https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-بريطاني-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-حالة-القوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1088013408.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا