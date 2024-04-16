كندا تختبر أسرع كاميرا في العالم

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240416/كندا-تختبر-أسرع-كاميرا-في-العالم-1088013291.html
كندا تختبر أسرع كاميرا في العالم
كندا تختبر أسرع كاميرا في العالم
سبوتنيك عربي
اختبر علماء كنديون أسرع كاميرا في العالم. وهي قادرة على التقاط ما يصل إلى 156 تريليون صورة في الثانية. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T12:11+0000
2024-04-16T12:11+0000
مجتمع
علوم
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يعتمد الجهاز على تقنية بصرية جديدة تسمح بالحصول على أكثر من مئة صورة باستخدام نبضة ليزر واحدة فائقة السرعة. ستسمح الكاميرا للعلماء بتسجيل الظواهر التي تحدث في الفيمتو ثانية - واحد على كوادريليون من الثانية. ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات مختلفة، بدءًا من إنشاء تقنيات ذاكرة كمبيوتر جديدة وحتى طرق العلاج بالموجات فوق الصوتية.وأشار ممثلو المعهد الوطني للبحث العلمي في كيبيك إلى أن نظام التصور العالمي الجديد سيساعد على رؤية العديد من الظواهر التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق. ووفقًا للعلماء، يمكن لأسرع مستشعرات الكاميرا التقاط مئات الملايين من اللقطات في الثانية. لكن العديد من العمليات في الطبيعة تحدث بسرعة أكبر بخمسة إلى ستة مرات. ويعتمد النهج الجديد على مصدر ضوء خاص يعرف باسم الليزر المتقطع. وباستخدام الكاميرا الجديدة، لاحظ العلماء وجود شبه موصل يمتص الفوتونات من نبضة ليزر، بالإضافة إلى ليزر يستخدم لإزالة مغنطة طبقة السبائك. ويمكن أيضا استخدام اللكاميرا لتسجيل رد فعل الخلايا لموجات الصدمة الناتجة عن أجهزة الموجات فوق الصوتية، حسب تقارير مجلة "Nature Communications".
https://sputnikarabic.ae/20240120/كاميرا-الألفية-ستلتقط-صورة-لن-يراها-الناس-قبل-العام-3024-1085206868.html
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علوم
علوم

كندا تختبر أسرع كاميرا في العالم

12:11 GMT 16.04.2024
© Photo / pixabay/Wilhelm_Grantlerطير صغير يقف أمام كاميرا
طير صغير يقف أمام كاميرا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Photo / pixabay/Wilhelm_Grantler
تابعنا عبر
اختبر علماء كنديون أسرع كاميرا في العالم. وهي قادرة على التقاط ما يصل إلى 156 تريليون صورة في الثانية.
يعتمد الجهاز على تقنية بصرية جديدة تسمح بالحصول على أكثر من مئة صورة باستخدام نبضة ليزر واحدة فائقة السرعة. ستسمح الكاميرا للعلماء بتسجيل الظواهر التي تحدث في الفيمتو ثانية - واحد على كوادريليون من الثانية. ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات مختلفة، بدءًا من إنشاء تقنيات ذاكرة كمبيوتر جديدة وحتى طرق العلاج بالموجات فوق الصوتية.
كاميرا قديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
مجتمع
"كاميرا الألفية" ستلتقط صورة لن يراها الناس قبل العام 3024
20 يناير, 11:34 GMT
وأشار ممثلو المعهد الوطني للبحث العلمي في كيبيك إلى أن نظام التصور العالمي الجديد سيساعد على رؤية العديد من الظواهر التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق.
ووفقًا للعلماء، يمكن لأسرع مستشعرات الكاميرا التقاط مئات الملايين من اللقطات في الثانية. لكن العديد من العمليات في الطبيعة تحدث بسرعة أكبر بخمسة إلى ستة مرات.
ويعتمد النهج الجديد على مصدر ضوء خاص يعرف باسم الليزر المتقطع. وباستخدام الكاميرا الجديدة، لاحظ العلماء وجود شبه موصل يمتص الفوتونات من نبضة ليزر، بالإضافة إلى ليزر يستخدم لإزالة مغنطة طبقة السبائك. ويمكن أيضا استخدام اللكاميرا لتسجيل رد فعل الخلايا لموجات الصدمة الناتجة عن أجهزة الموجات فوق الصوتية، حسب تقارير مجلة "Nature Communications".
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